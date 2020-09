L'horoscope du 5 septembre 2020

publié le 05/09/2020 à 05:30

Bélier

Mercure sera face à vous et se tiendra tranquille quelque temps. Pour le 1er décan par exemple, tout conflit sera vite aplani car vous accepterez les compromis. Ce n'est pas souvent le cas, vous aimez imposer vos idées, vos volontés, mais là vous aurez intérêt à être conciliant ; peut-être que c'est quelqu'un qui vous le conseillera et vous sentirez que cette personne a raison. Vous constaterez rapidement que vous avez bien fait de l'écouter.

Taureau

Avec Mercure en Balance, vous aimerez bricoler dans la maison ou dans votre tête où vous retournerez une idée dans tous les sens avant de la mettre en pratique. Peut-être que vous vous préparerez à un entretien avec un employeur (1er décan jusqu'au 12), ou que vous aurez une idée brillante pour améliorer votre travail ou celui de votre équipe. Surtout ne la gardez pas pour vous trop longtemps, même si elle doit être examinée sérieusement.

Gémeaux

Votre rapidité d'esprit et votre humour vous feront remarquer, vous sortirez du lot et pourriez vous attirer les faveurs d'un important personnage dans votre boulot. Respectez les limites, ne faites pas de blagues salaces qui pourraient avoir l'effet inverse. Restez drôle grâce à votre sens de l'observation, c'est lui qui vous donne cet humour qu'on peut vous envier ; vous voyez des choses cocasses que les autres ne voient pas.

Cancer

Il y a plusieurs scénarios possibles pour vous avec Mercure en Balance, le premier étant la visite d'un ou une amie que vous n'avez pas vu/e depuis longtemps. Un proche peut également venir passer quelques jours chez vous. Mais pour certains, il y aura un travail de mémoire : vous aurez des souvenirs à évoquer avec quelqu'un, par exemple. Psychologiquement, vous serez plus émotif que d'habitude, plus inquiet peut-être pour l'un de vos proches.

Lion

Vous avez toutes les chances de faire d'agréables rencontres et même, pour certains, la possibilité d'effectuer une petite escapade à deux, 1e décan jusqu'au 12. Et comme Vénus entre dans votre signe demain, les histoires de coeur seront certainement au premier plan pour beaucoup d'entre vous. Mais n'oublions pas que Saturne s'oppose plus ou moins à vous (né en juillet) et que vous aurez tendance à ne pas y croire, à vous méfier, à trop réfléchir.

Vierge

Avec Mercure en Balance vous serez habile dans tous les domaines qu'elle gère, et surtout dans celui de l'argent. D'une manière ou d'une autre, il viendra vers vous. C'est le rôle de Mercure que de créer des connexions entre vous et le monde extérieur, votre entourage en particulier. Les échanges font aussi partie de ce que Mercure gère, ainsi que les rendez-vous et les démarches en tout genre. 1er décan, vous recevrez Mercure jusqu'au 12, elle sera active pour chacun une demi-journée.

Balance

Vos échanges et vos rendez-vous seront au premier plan, 1e décan jusqu'au 12. Vous saurez mettre vos interlocuteurs dans votre poche grâce à vos talents d'orateur. La négociation n'aura pas de secret pour vous, vous préparerez soigneusement vos entrevues et vous donnerez ainsi toutes les chances. Si vous avez une démarche à faire, profitez de cette période où vous n'aurez aucun obstacle et où tout ira comme sur des roulettes (cf. Vénus demain).

Scorpion

Mercure se place dans l'ombre de votre signe, vous ne parlerez pas beaucoup, vous serez secret, mais si vous avez quelque chose à dire vous saurez vous faire comprendre. Ce goût que vous avez pour le secret est votre façon à vous de vous protéger du monde extérieur et de ses agressions. Mais cela oblige aussi l'autre, s'il veut vous comprendre, à être attentif à vous, à ce que vous ne dites pas et qui est généralement plus important que ce que vous dites.

Sagittaire

L'entraide et la solidarité seront au 1er plan avec Mercure en Balance. Les petits coups de chance alterneront avec les coups de main que vous pourrez recevoir. Mercure étant rapide (1er décan jusqu'au 12), vous en sentirez les effets une journée tout au plus... Vous pourriez aussi reprendre contact avec une relation, ou un ami, pour faire appel à lui ; mais c'est peut-être lui/elle qui aura besoin de vous... Pour certains, une idée, un projet seront dans l'air.

Capricorne

Il va falloir jouer les juges de paix, trouver un consensus dans un conflit ou faire l'entremetteur entre deux personnes. A moins qu'un choix ne vous préoccupe. 1er décan, jusqu'au 12. Vous pouvez également avoir un important rendez-vous qui peut concerner votre travail, ou un éventuel emploi si vous en cherchez un. Votre expérience sera un bon passeport, surtout valorisez ce que vous avez fait jusqu'à présent, ne soyez pas trop sur la réserve.

Verseau

Avec Mercure en Balance, il n'y aura pas plus convaincant que vous, vous inspirerez confiance et on acceptera pratiquement tout ce que vous demanderez. 1er décan jusqu'au 12 : vous ne rencontrerez aucun obstacle, de plus vos relations avec vos proches ou vos enfants seront agréables, il y aura de la douceur dans l'air. En outre, vu l'arrivée de Vénus en Lion demain, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire pour vous faire accepter quelque part ou obtenir un contrat.

Poissons

Né en février, Mercure va vous booster pour réclamer une somme qu'on vous doit, ou pour négocier en votre faveur si vous avez quelque chose à vendre. Souvent, vous attendez que les choses arrivent, vous ne réclamez pas parce que vous n'aimez pas ça. Mais là, vous serez remonté et c'est peut-être parce qu'il y aura urgence à ce qu'on vous paye ; vous-même avez peut-être une grosse facture en attente de paiement.