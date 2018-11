L'horoscope du 8 novembre 2018

publié le 08/11/2018 à 05:40

Bélier

Très bien placée, au plan céleste comme au plan terrestre, Jupiter accentue votre goût pour l'aventure et vous fera voyager, réellement ou symboliquement. Certains rempliront une mission à l'étranger ou s'installeront ailleurs pour quelques mois, alors que d'autres se lanceront dans une aventure professionnelle un peu risquée. Mais prendre des risques, cela vous connaît ! Pour d'autres, ce sont les affaires légales, judiciaires qui seront au premier plan.

Taureau

Jupiter débarque dans un des secteurs financiers de votre thème, celui qui gère les ventes et autres opérations de ce type. Ne surestimez pas vos biens : si vous vendez, vendez au prix du marché et non en fonction de ce que vous avez pu rajouter dans votre logement. Vous ne vendrez qu'en étant compétitif avec d'autres biens de même nature. Il se peut aussi que vous ayez à subir une opération chirurgicale, sans complications pour le 1er décan (jusqu'au 23/12).

Gémeaux

Opposée à vous, Jupiter valorise tout ce qui est associatif, les rencontres, les mariages et autres engagements. Mais un divorce n'est pas impossible ! C'est le paradoxe Jupiter : la planète est à la fois très chanceuse, mais elle est aussi très perturbante dès qu'il est question de loi ou de rapports avec l'administration. Le positif et le négatif pouvant autant alterner que s'exprimer en même temps. Pour le moment, le 1er décan est concerné jusqu'au 23 décembre.

Cancer

Jupiter a toujours un impact fort sur votre signe et son action depuis le Sagittaire sera centrée sur votre travail quotidien et les améliorations à y apporter. Que cela vienne de vous ou qu'on vous l'impose (ce qui est possible), il va y avoir des changements qui vous inquiéteront au début mais qui finalement seront, éventuellement, une opportunité de montrer ce que vous valez. Les questions de forme/santé pourraient aussi être au premier plan pour certains.



Lion

1er décan, jusqu'au 23 décembre vous allez attirer l'attention sur vos talents, artistiques ou autres. Votre but, comme souvent, sera d'être le meilleur. Vous développerez une forte confiance en vous, qui a peut-être été mise à mal par le passage de Jupiter en Scorpion, qui vous a valu bien des péripéties. Cela dit, Jupiter sera en dissonance avec Mars du 15 au 30 novembre et vous serez obligé de mettre le turbo, ou de prouver quelque chose dans l'urgence.

Vierge

Déménagement, problèmes structurels et travaux dans la maison, ou petites et grosses disputes en famille, c'est le programme que Jupiter vous propose. Bien sûr vous n'aurez pas tout ça en même temps et peut-être qu'une seule des dimensions de Jupiter s'exprimera. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez probablement très envie d'être "ailleurs", voire de fuir quelque chose ou quelqu'un si vous êtes du 2e décan né vers les 7, 8 septembre.

Balance

Vous ferez parler de vous dans les prochains mois, ou de votre entreprise. En tout cas, la publicité sous quelque forme que ce soit vous sera favorable. Il faut viser plus grand, plus loin, ou un plus grand nombre si vous avez une clientèle. Toutefois, il peut y avoir aussi de fréquents petits déplacements pour rendre visite à un proche, à moins que ce ne soit celui-ci qui se déplace pour venir vous voir. Vos relations avec les plus jeunes seront également en vedette.

Scorpion

Ça y est, Jupiter vous a quitté pour 11/12 ans et s'installe dans son signe d'élection le Sagittaire, où elle pourrait se montrer généreuse du côté des finances. Vous avez des chances de gagner plus, car cette planète est un amplificateur, des bonnes choses et des moins bonnes choses. Par exemple, si vous cherchez à acheter ou à vendre un bien et que vous êtes du 1er décan, cela peut aller assez vite. En revanche, 2e décan, il y aura des déconvenues.

Sagittaire

1er décan vous recevez votre planète, attribuée à la chance et aux opportunités, mais vous allez très vite constater qu'avec elle grâce et disgrâce alternent. Vous pouvez être encensé, recevoir une récompense, être en haut de l'affiche, mais vous pouvez en redescendre aussi vite que vous y êtes monté ! Le 1er décan la reçoit jusqu'au 23 décembre, et certains auront de bonnes raisons de se réjouir, mais pas après le 16 et jusqu'en fin de mois : grosse colère pour certains.

Capricorne

Jupiter va se cacher dans l'ombre de votre signe pendant un an. Au positif vous bénéficierez de certaines protections, au négatif les soucis s'accumuleront. Il se peut en effet que, le temps du transit de Jupiter, vous manquiez de confiance en vous ou en une personne qui était censée vous aider et qui ne fait rien. Au positif, ce sera le contraire, vous bénéficierez d'aides ou serez vous-même celui ou celle qui aidera ceux qui sont malheureux et démunis. 1er décan, jusqu'au 23/12.

Verseau

Jupiter étant un amplificateur, ce sont vos projets et surtout vos relations, vos alliances professionnelles qui bénéficieront de ses bons influx sur votre signe. Il peut y avoir des petits couacs dans le domaine amical, mais d'une manière générale ce transit sera très positif et inaugurera une période favorable au développement de votre carrière (1er décan jusqu'au 23 décembre, 2e décan par la suite). Il faudra juste ne pas voir trop grand si vous êtes du 2e décan.

Poissons

Située au zénith de votre zodiaque, Jupiter peut vous valoir de grimper une marche et obtenir une belle satisfaction dans le domaine professionnel. Vous réussirez quelque chose ou gagnerez un de vos paris car vous pourriez être joueur sous cette conjoncture. Mais ce qui risque de ne pas aller, ce sont vos relations avec l'autorité, toujours difficiles et sujettes à conflits. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres et vous le ferez savoir, alors qu'il faudrait vous taire.