L'horoscope du 7 novembre 2018

publié le 07/11/2018 à 05:37

Bélier

Le Scorpion est valorisé par la nouvelle Lune ; ce signe représente vos finances, les revenus de vos placements qui pourraient connaître un accroissement artificiel. Ne prenez pas les choses pour acquises si vous êtes du 2e décan, c'est comme s'il y avait une sorte de "bulle", comme celle de l'internet, et qu'elle puisse éclater un jour ou l'autre. Faites quelque chose pour ne pas en être victime : si vous avez de l'argent, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, diversifiez !

Taureau

Ce sont vos relations avec les autres, votre couple, vos associations qui sont mis en vedette par la nouvelle Lune, de même que vos actions liées au bénévolat. Cela concerne surtout le 2e décan du signe, qui reçoit les bons influx de Neptune, lesquels sont mis en avant par la nouvelle Lune. C'est le bon moment pour vous pacser, vous marier ou encore vous intégrer à un groupe ou à une association ; tous ces domaines bénéficieront de vos idées et de vos actions désintéressées.

Gémeaux

C'est la nouvelle Lune de l'année consacrée au travail et surtout à son organisation, à ses horaires et aux méthodes nouvelles que vous pourriez employer, 2e décan. Soyez créatif, ne vous reposez pas sur vos acquis et vous aurez rapidement de bons résultats qui pourraient vous valoir une promotion ou en tout cas une évaluation positive de votre travail. On pourrait également, très bientôt, vous proposer de vous intégrer à une équipe, à un groupe de travail.

Cancer

Une bonne conjoncture pour votre 2e décan, vous avez pu abattre des cloisons intérieures et vous êtes en plein développement personnel ou professionnel. C'est dû à l'influence de Neptune, ou plutôt d'une personne que vous semblez admirer et qui vous apporte beaucoup car il/elle semble être un puits de science. Cela concerne surtout, en ce moment, ceux qui sont nés autour des 5 et 6 juillet, mais tout le 2e décan devrait être concerné à terme.



Lion

Il y a bien sûr le mot "nouveau" dans nouvelle Lune et si vous êtes du 2e décan, il se peut que vous puissiez tourner une page sur le passé pour en ouvrir une autre. Il ne s'agit pas forcément d'une nouvelle page, cela viendra d'ici plusieurs mois, mais de la fin d'un travail, ou de travaux exécutés dans votre maison, qui vous permettront d'être plus tranquille et plus serein... Une sérénité qui vous a manqué pendant plusieurs mois, 2e et aussi 3e décan.

Vierge

Vous serez à moitié satisfait de la nouvelle Lune car elle vous oblige à une prise de conscience que vous repoussez depuis plusieurs mois mais qui est inéluctable. Surtout si vous voulez vous sortir d'une dépendance ou d'une relation toxique. Il est temps d'y mettre fin, mais Neptune vous affaiblit, fausse votre jugement et retarde l'heure de prendre la décision qui s'impose. En particulier si vous êtes né autour des 6, 7 septembre. Prenez le taureau par les cornes !

Balance

C'est le 2e décan qui est en rapport avec une nouvelle Lune très matérielle. Elle parle de votre argent, d'un important achat pour lequel vous devez vous décider. Comme souvent chez les Balance, vous hésitez, pesez le pour et le contre et si la nouvelle Lune ne vous incite pas à vous déterminer, vous laisserez tomber ou remettrez à plus tard. Peut-être aussi que vous ne voyez pas l'utilité de cette dépense, surtout si vous êtes né vers les 6, 7 octobre.

Scorpion

La nouvelle Lune se tient dans votre 2e décan et est en phase avec Neptune. Né ces jours-ci, vous disposez d'une forte intuition et avez même un côté visionnaire. Cela pourrait faire peur à certains d'entre vous, mais il faut prendre cela comme quelque chose "en plus", un cadeau du ciel, car même si cela provoque en vous de fortes émotions qui vous dérangent, cela vous donne des informations parfois essentielles sur les autres et sur ce qu'ils ressentent ou prévoient.

Sagittaire

Même bien disposée, cette nouvelle Lune vous montre quelque chose que vous vous refusez à accepter : vous vous êtes probablement trompé de direction. Vous agissez de manière dispersée, prenez parfois des chemins de traverse et vous inventez des histoires que vous vous racontez à vous-même en y croyant... À moins que vous ne les racontiez aux autres ou que vous ne meniez une vie dispersée qui vous empêche de construire et de vous construire.

Capricorne

La conjoncture vous est très favorable si vous êtes du 2e décan, l'harmonie entre la nouvelle Lune et Neptune vous aide à mieux communiquer vos sentiments. Vous avez longtemps eu du mal à dire ce que vous ressentiez, ou même à vous exprimer dès qu'il était question d'émotions et de sentiments. Mais vous avez changé ou êtes en train de changer et il ne faut surtout pas lutter contre car c'est un besoin qui se manifeste et auquel vous devez répondre.

Verseau

Vous êtes en train de terminer un travail, d'atteindre un but en lequel vous avez longtemps mis tous vos espoirs et il est maintenant à votre portée, 2e décan. Il peut s'agir d'un but professionnel, d'obtenir une promotion ou quelque chose d'équivalent, mais cela n'a pas été sans mal. Cependant, à la veille de l'entrée de Jupiter en Sagittaire vous pouvez être confiant, vos projets connaîtront d'importants développements dans les prochains mois.

Poissons

Une bonne nouvelle Lune pour votre 2e décan, vous vous sentez porté, élevé, avec la sensation de dominer le monde. Mais est-ce vraiment vous qui dominez ? La nouvelle Lune est en phase avec Neptune, qui se trouve dans votre signe, sur son 13ème degré qui correspond aux natifs du 4 mars et autour... Cela met l'accent sur la dimension de dépendance qui est accentuée par Neptune et que la nouvelle Lune éclaire fortement. Mais peut-être que cette dépendance vous plaît !