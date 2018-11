L'horoscope du 6 novembre 2018

publié le 06/11/2018 à 05:47

Bélier

3e décan, une harmonie entre Vénus et Mars est active toute la semaine et vous pourriez bien avoir un coup de cœur, qui ne sera peut-être pas passager. En effet, Uranus revient dans votre décan demain et va y rester jusqu'en mars, créant de bonnes conditions pour un changement imprévu, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Mais ce coup de cœur peut ne pas être amoureux ; il peut être amical ou professionnel (vous découvrez un nouveau job et ses plaisirs).

Taureau

Vous saurez ménager la sensibilité des autres aujourd'hui, à moins que ça ne soit la vôtre qui ait besoin d'être ménagée. Un bon esprit de conciliation sera la solution si vous ne voulez pas de conflit et, c'est sûr, vous n'en voulez pas (1er décan). D'ailleurs Saturne murmure à votre oreille et tempère sérieusement votre nature. En revanche, 3e décan né autour du 15 mai, il y a de l'eau dans le gaz avec votre conjoint ou avec l'un de vos supérieurs hiérarchiques.

Gémeaux

Si vous attendez des nouvelles d'une personne qui vous a tapé dans l’œil, ou d'une proposition qu'on vous a faite, ce sera pour la semaine prochaine après vendredi. Vénus reprendra alors une marche directe et si vous êtes du 3e décan, vous obtiendrez ce que vous désirez si fort ! 1er décan, né autour du 28 mai, Mercure se trouve face à vous et facilite vos négociations de toute nature. Soyez dans le compromis et tout se passera bien.

Cancer

On vous distribuera des bons points aujourd'hui ou alors vous serez fier de vous et de ce que vous avez accompli, même si Saturne vous a beaucoup gêné 1er décan. Vous avez eu et certains ont encore un choix à faire, très difficile parce qu'il implique un renoncement et que vous détestez renoncer. Pour vous c'est relié à l'abandon et vous ne voulez pas en entendre parler. Mais vous avez été courageux et vous en retirez les bénéfices (né avant le 27 juin).



Lion

Au contraire du Cancer, vous vous en voudrez intérieurement et ne vous trouverez pas à la hauteur. Allons ! C'est très passager et la période à venir est positive. Vous verrez votre réputation grandir et certains pourraient devenir parents (nous verrons les détails jeudi avec l'arrivée de Jupiter en Sagittaire). Cependant, ce n'est pas le nirvana pour le 3e décan : né après le 17 août, vous êtes en bisbille avec quelqu'un ou alors vous avez attrapé un des premiers virus de saison.

Vierge

Soyez coopératif aujourd'hui et surtout communicatif. On vous demandera votre avis et du coup vous vous sentirez utile ; un besoin essentiel pour la Vierge. Vous avez souvent une sorte de mission à mener dans votre vie : il s'agit d'aider, de conseiller, de soutenir. Vous pouvez l'utiliser en étant enseignant par exemple, ou en faisant des métiers de conseil, de consultant, de coaching ou... de santé. Par ailleurs, né autour du 30 août, au contraire des autres, écoutez ce qu'on vous dit !

Balance

Certes, Uranus s'oppose de nouveau à vous à partir de demain, mais pas pour vous ennuyer. Vous pourriez avoir un vrai coup de foudre, natif du 3ème décan. En tout cas ces jours-ci car Mars est en harmonie avec vous et Vénus se trouve sur votre Soleil si vous êtes né autour du 20 octobre. Toutefois, dans certains cas, une dispute qui a déjà eu lieu avec l'un de vos enfants pourrait revenir sur le tapis, peut-être parce que vous n'avez pas totalement vidé la querelle ?

Scorpion

Vous serez sérieux, motivé et tout ira comme sur des roulettes au boulot si vous êtes du 1er décan. 3ème décan, pour l'instant, le souci c'est votre vie affective. Vénus est retournée en Balance depuis la semaine dernière et cela vous incite à vous poser des questions sur vos sentiments ou sur ceux de l'autre. De plus, la dissonance que vous envoie Mars vous oblige à aller plus loin dans le désaccord et à pousser l'autre dans ses retranchements.

Sagittaire

Vous serez un peu distrait, enclin à rêver, mais vous n'oublierez pas la réalité, laquelle se présente plutôt bien pour votre 1er décan puisque Jupiter arrive ! Et si vous êtes né autour du 30 novembre, 1er décembre, vous pourriez être content de votre travail, de vos relations avec vos collègues, ou des idées que vous avez trouvées pour améliorer votre situation. Qui, grâce à Jupiter, ne peut aller qu'en s'améliorant. Sauf pour certains natifs du 2e décan.

Capricorne

Mars étant aux commandes jusqu'à vendredi, vous aurez du pain sur la planche surtout 3e décan. Il faudra un peu vous énerver pour récupérer une somme. En particulier si vous êtes né entre le 14 et le 19 janvier. Il se peut aussi que vous ayez un problème matériel d'un autre genre et que vous deviez trouver quelqu'un capable de réparer un objet (par exemple) qui est tombé en panne et que vous utilisez quotidiennement. Il y a urgence !

Verseau

Heureusement que Mercure est de votre côté, natif de janvier, vos pensées seront plus positives, vous serez davantage tourné vers l'avenir au lieu de ressasser. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose de confortable, une situation qui vous plaisait beaucoup, mais vous comprenez peu à peu qu'il y a aussi à y gagner et vous commencez à entrevoir ce qui pourrait être positif dans ce changement que vous avez subi et non souhaité

Poissons

L'association du Soleil et de Neptune, active ces jours-ci, vous met le nez sur une relation un peu trop fusionnelle, 2e décan, dont vous voudriez vous sortir. Né autour des 4, 5 mars vous avez fait le tour de cette histoire et, finalement, elle ne vous a pas apporté grand-chose. Vous avez commencé à prendre du recul il y a quelque temps, et avez cherché une solution. Elle est là, mais au dernier moment vous reculez, vous avez peur de faire du mal. Plus vous attendez, moins ce sera facile.