L'horoscope du 5 mai 2019

publié le 05/05/2019 à 08:05

Bélier

En principe, rien ne devrait vous empêcher de vous offrir des petits plaisirs aujourd'hui, sauf né vers le 10 avril ; vous devez vous serrer la ceinture ! Ou vous avez d'autres soucis en tête et ne songez pas aux plaisirs que la vie peut vous offrir. Et cela pourrait concerner aussi une partie du 3e décan : ne forcez pas les choses, n'essayez pas de contrer les freins et autres devoirs imposés par Saturne, elle vous demande de vous conduire en personne responsable et vous tape sur les doigts si vous essayez d'y échapper.

Taureau

Encore sous l'influence de la nouvelle Lune, vous serez un peu dans les nuages par moments, mais jamais votre esprit pratique ne vous fera défaut : vous êtes un peu comme un couteau suisse, vous avez des solutions pour tout ! D'ailleurs, Mercure est en train de se présenter à l'orée de votre signe qu'elle intégrera demain et cela accentuera votre fameux sens pratique ; il vous sera même très pratique car la situation est compliquée pour le 1er décan.

Gémeaux

C'est toujours chaud-bouillant pour le 3e décan et je vous rappelle que cela va durer encore quelques jours ; surtout ne prenez pas de décision impulsive, c'est vraiment ce que vous pourriez faire de pire. Au contraire, accordez-vous du temps pour demander conseil, pour réfléchir, même si on vous met la pression. Né autour des 8, 9 juin vous êtes dans une sorte de flou artistique, paumé dans une relation (ou un travail) dont vous ne savez pas où cela vous mène.

Cancer

On reparle de Vénus et Saturne, dont la dissonance sera exacte mardi et qui vous lâchera après. Il serait étonnant que vous ne vous posiez pas plein de questions. Vos petites cellules grises doivent beaucoup travailler en ce moment, une relation ou une association pouvant battre de l'aile si vous êtes du 3e décan. Toutefois, Saturne étant rétrograde depuis hier, il n'y a plus d'événement extérieur à craindre, c'est à l'intérieur de vous que cela va se passer jusqu'au 18 septembre.

Lion

Ce dimanche pourrait ressembler aux autres, à part que non : le 1er décan est en pleine révolution contre ce qu'il considère comme une forme de dictature. Mais nous en avons déjà parlé souvent et cela ne fait que continuer et s'étendre dans le décan. En revanche, le 2e décan reçoit encore de bonnes vibrations de Vénus, surtout né après le 10 août et ce dimanche sera probablement parfait pour vous changer les idées et vivre des moments de convivialité.

Vierge

3e décan, suivez les conseils de modération qui vous ont été donnés. Je sais que ce n'est pas facile et que la colère gronde, mais elle n'est pas bonne conseillère. Vous en avez pour quelques jours encore et votre intérêt n'est pas d'agir pour riposter mais de préparer une action bien ciblée. Né autour du 13 septembre, une harmonie de Saturne accentue votre droiture, votre rigueur naturelle, mais attention à ce que cela ne vous isole pas des autres.

Balance

Né après le 15 octobre, un vieux problème dont vous êtes très familier est remonté à la surface et vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous gagnerez à l'éradiquer. Car en refoulant ce problème, vous avez également refoulé des énergies qui pourraient vous être très utiles pour votre développement personnel. Celui-ci a pu être carrément bloqué et la conjoncture vous dit que c'est le moment d'affronter ce quelque chose du passé qui vous a fixé à un moment de votre vie.

Scorpion

La Lune est face à vous sur la roue du zodiaque, soyez plus attentif à la sensibilité des autres ; vous chercherez à les secouer en pensant que c'est pour leur bien. Toutefois, ce n'est pas ainsi que vous obtiendrez un résultat, en particulier sur ceux qui sont déprimés ; il ne faut surtout pas les secouer en leur disant " allez, reprends-toi en main " ou quelque chose de ce genre. Chacun a sa façon de réagir, et si la vôtre marche sur vous, elle ne marche pas forcément sur d'autres.

Sagittaire

Essayez de ne pas trop vous agiter, vous avez besoin de repos, de lâcher un peu prise pour faire repartir la machine ou pour mettre les querelles à distance. Je pense surtout au 3e décan qui continue à recevoir la dissonance très colérique entre Mars et Jupiter ; le tonnerre gronde, il y a beaucoup d'éclairs et vous avez du mal à vous calmer ou à calmer l'autre. Il se peut que vous n'ayez pas respecté une règle établie et que ce soit là l'origine du conflit.

Capricorne

C'est une bonne journée pour aller voir une exposition, visiter un musée ou encore vous mettre devant un bon film. Ça vous fera oublier tout le reste. Et disons que c'est ce que vous verrez de beau qui aura un effet positif sur vous, même si vous êtes de ceux qui reçoivent Saturne (né vers le 11). Sachez cependant que Saturne rétrograde depuis hier et que le problème qu'elle a soulevé va probablement s'intérioriser et vous demander de réfléchir plus que d'agir.

Verseau

Certains natifs de janvier sont en train de tourner une page depuis plus d'un an. Vous ne dépendez plus d'une seule activité, votre carrière change de direction. Et si vous faites toujours ce que vous aimez, vous le faites à une autre échelle peut-être, ou alors vous avez trouvé le moyen de le faire d'une autre manière et cela peut vous rapporter plus dans le domaine de l'argent et de la réputation qui est la vôtre. Certains pourraient avoir à apprendre une spécialité.

Poissons

Si le 3e décan a de bonnes raisons d'être furieux, vous avez de la chance malgré tout car il semble que quelqu'un, un groupe, un réseau amical vous protège. Cela dure déjà depuis plusieurs jours, vous semblez être remis en cause pour un choix que vous avez fait ou une décision que vous avez prise, et l'orage gronde. Il pourrait même éclater mais cet ami/e ou ce groupe d'amis vous retiendra et vous fera comprendre où est votre intérêt.