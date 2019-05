L'horoscope du 4 mai 2019

publié le 04/05/2019 à 08:20

Bélier

Il semble que votre confort personnel et votre bien-être seront au top grâce à la nouvelle Lune du Taureau. Avec une nette tendance à la gourmandise. Et vous ne mangerez pas, vous dévorerez ! Peut-être avez-vous pris quelques jours et vous êtes au grand air ? Ce qui évidemment aiguise l'appétit. Mais cela peut s'étendre aux choses matérielles et si vous avez un achat à faire, ce samedi de nouvelle Lune paraît être idéal pour ne pas vous tromper et faire le bon choix.

Taureau

Dans votre 2e décan, la nouvelle Lune est sans aspect, une excellente nouvelle pour ceux qui sont nés ces jours-ci et qui se la coulent douce en ce moment. Et votre vie pourrait bien rester sans aucune aspérité dans les prochains mois, sauf si vous êtes déjà sensible aux influx d'Uranus et que vous sentez un vent de révolte souffler. Et même si c'est le cas, ça ne sera pas forcément quelque chose de négatif. La révolte a du bon contre toute forme de soumission.

Gémeaux

Allez, faites un effort et acceptez de vous soumettre aux consignes ou aux ordres qui vous sont donnés ; je parle pour le domaine du travail, pas pour un autre ! Car dans votre vie privée, il n'est pas idéal d'être trop soumis à quelqu'un ou à quelque chose, cela signifie que vous abandonnez une part de votre personnalité ; cela pourrait être arrivé à ceux qui reçoivent la dissonance de Neptune, c'est-à-dire ceux nés autour du 9 juin. Mais vous pouvez avoir à vous soumettre à autre chose...

Cancer

3e décan, la dissonance entre Vénus et Saturne est active jusqu'en fin de semaine prochaine. Elle vous oblige à renoncer provisoirement à l'un de vos plaisirs, ou vous donne le sentiment de moins aimer, voire d'être moins aimé. A moins que vous n'ayez un choix difficile à faire, parce que justement il implique un renoncement. Mais est-ce vraiment le moment de choisir ? Je pense qu'il faut encore réfléchir jusqu'à mi-septembre et envisager une décision après.

Lion

La nouvelle Lune accentue votre détermination et votre jusqu'auboutisme, mais réservez-les à votre vie professionnelle et pas à votre vie privée, d'accord ? Ces comportements ont leur place si vous êtes directeur d'un service, patron d'une entreprise, mais avec votre conjoint ou vos enfants il vous faut plus de souplesse si vous ne voulez pas créer un climat où vos proches vous en voudront mais n'oseront pas le dire parce qu'ils auront peur de votre réaction.

Vierge

Ça continue à être un peu raide en ce moment pour le 3e décan, il faut vous défendre, vous justifier, mais demandez conseil avant de vous exprimer. A trop se justifier, souvent on a l'air bien plus coupable qu'on ne l'est et il semble que vous êtes peut-être victime d'une injustice. Toutefois, la conjoncture peut aussi indiquer que vous avez commis une injustice envers quelqu'un et on peut vous le reprocher ! De toute façon, ne réagissez pas sur le moment, réfléchissez avant.

Balance

On pourrait mettre vos paroles en doute, voire votre bonne foi. Mais vous aurez du répondant et saurez clouer le bec à ces personnes jalouses et envieuses. Bizarrement, vous en avez souvent autour de vous, et si vous travaillez dans un service où il y a du monde, c'est sûr qu'on risque de vous " chercher " noise. Mais si vous êtes du 3e décan, vous avez de la force et une inébranlable volonté en ce moment et les méchants ne pourront pas vous déstabiliser.

Scorpion

La nouvelle Lune pourrait permettre au 2e décan de conclure. Si quelqu'un vous plaît ou si vous êtes amoureux, surtout n'hésitez pas à faire le premier pas. Pour une petite histoire ou pour une plus grande... Toutefois, le 1er décan devrait rester sage en ce moment, les relations conjugales ou amicales sont mouvementées, de même que tout ce qui est du registre associatif. Quant au 3e décan, il pourrait y avoir un souci financier, comme nous l'avons évoqué hier.

Sagittaire

Il y a des chances pour que vous soyez très sollicité côté boulot, plus que d'habitude, et pour certains il peut même y avoir une chouette proposition. Même si Jupiter est rétrograde : cela dépend en fait de votre thème de naissance... Quoi qu'il en soit, comme vous n'êtes pas des fainéants, vous serez certainement content de cette recrudescence d'activité, sauf peut-être si vous êtes né après le 15 juin : vous risquez d'être débordé pendant quelques jours.

Capricorne

La nouvelle Lune met l'accent sur vos qualités et sur vos avantages, physiques ou autres. Vous saurez vous mettre en avant à votre manière, avec simplicité Vous dégagerez quelque chose de séduisant et d'ailleurs vous en aurez des compliments, surtout si vous êtes du 2e décan ! Parce que ça va moins bien pour le 3e décan, qui reçoit une dissonance entre Vénus et Saturne ; vous ne pourrez pas exprimer ce que vous ressentez, vous serez " coincé " ou tout triste.

Verseau

Les questions familiales ou concernant votre logement seront au premier plan de la nouvelle Lune, surtout pour le 2e décan. Vous pourriez songer à déménager, en France ou ailleurs... Certains sont prêts à tenter l'aventure et ça, même si on vous prévient que cela prendra du temps. Par ailleurs, comme hier et comme demain, il y a une forte énergie qui circule pour le 3e décan, vous pourriez voir un projet se concrétiser, à moins qu'on ne vous parle d'un projet à mettre en route.

Poissons

Un petit déplacement, une visite, un p'tit coin de paradis où vous réfugier, c'est ce qui vous attend 2ème décan, avec une nouvelle Lune très propice à vos plaisirs. Cela dit vous êtes peut-être déjà dans votre coin de paradis si vous avez fait le pont du 1er mai... Seul le 3e décan est toujours sens dessus-dessous avec la dissonance entre Mars (action) et Jupiter (légalité). On pourrait vous reprocher quelque chose de manière très injuste ; mais c'est peut-être derrière vous ?