L'horoscope du 4 mai 2021

publié le 04/05/2021 à 06:16

Bélier

Vous serez le plus bavard du zodiaque pendant quelques jours, mais aussi le plus observateur, le plus drôle. Vous adorerez faire des blagues parce que cela détendra l'atmosphère, surtout si vous êtes du mois de mars : il y a encore des tensions et des rapports de force à cause de Mars en Cancer. Ce signe, le Cancer, peut vous inciter à dramatiser parce que les émotions prennent le dessus, alors qu'avec Mercure c'est la raison qui prime. Toutefois, Mars est votre maître et sera toujours plus forte que Mercure ; essaye quand même de faire fonctionner la raison.

Taureau

Né en avril, Mercure va vous seconder dans toutes vos discussions et négociations. En effet, il sera question d'argent jusqu'au 10 pour votre 1er décan. Vous y penserez beaucoup, peut-être parce que vous aurez un investissement à faire, ou un achat et que vous chercherez ce qu'il y a de mieux. Mais vous en discuterez aussi avec vos proches afin d'avoir des avis différents, mais je ne pense pas que leurs arguments auront suffisamment de poids pour vous faire changer votre avis à vous.

Gémeaux

Avec Mercure chez vous, votre humeur pétillera, votre rapidité d'esprit impressionnera et votre curiosité intriguera. Vous voudrez tout savoir, tout comprendre et poserez mille questions à vos interlocuteurs : vous les cuisinerez comme on dit (jusqu'au 10 pour le 1er décan). Par ailleurs, côté relations ce sont celles avec vos proches qui seront au premier plan, les frères et soeurs en particulier, souvent si chers aux Gémeaux. Et si vous êtes enfant unique, bien souvent vous avez un ou une amie qui fait office de frère ou de soeur.

Cancer

Mercure occupant à présent votre 12ème secteur, il y a du flou dans vos échanges et même parfois dans votre façon de comprendre les informations qu'on vous communique. Vous serez un peu distrait, parfois dans la lune et vous pouvez très bien n'entendre que la moitié de ce qu'on vous dit, mal lire un document ou un mode d'emploi ou encore écrire un mot à la place d'un autre. Mais votre intuition sera forte, votre imagination aussi, utilisez-les le plus souvent possible pour voir les choses autrement qu'à travers le raisonnement (1er décan jusqu'au 10).

Lion

Mercure en Gémeaux est une chance pour vous car votre sens de l'anticipation est accentué. Et il faudra vous écouter parce que vous ne vous tromperez pas dans ce que vous anticiperez. Évidemment, n'envisagez pas le pire, ni le meilleur d'ailleurs : la réalité se situera au milieu. Par ailleurs, les Gémeaux étant un signe d'amitié pour le Lion, vous aurez des nouvelles d'un ou une amie ou d'un groupe d'amis qui vous sollicitera pour quelque chose. Peut-être pour un petit week-end (si c'est possible).

Vierge

Votre planète, Mercure, occupera le zénith de votre zodiaque jusqu'au 10 pour le 1er décan. Vous serez exigeant avec vous-même, vous vous demanderez beaucoup, que ce soit dans le travail ou dans vos relations avec les autres. Mais c'est parce que vous serez persuadé qu'ils attendent le meilleur de vous, que c'est ce que les autres veulent que vous donniez. En êtes-vous sûr ? Par ailleurs, un important rendez-vous pourrait aussi être au programme, cela vous rendra très nerveux.

Balance

De bons influx, mais très légers et rapides, de Mercure indiquent que vous aurez la tête bien faite dans les prochains jours (jusqu'au 10 pour le 1er décan). Vous comprendrez tout avant même que vos interlocuteurs aient terminé leurs phrases et surtout vous aurez d'excellentes idées à mettre sur la table. Dans un tout autre registre (Mercure est double et peut influer sur plusieurs domaines), il se peut que vous envisagiez un voyage, que vous en parliez avec votre partenaire ou vos enfants : un voyage à l'étranger que vous planifiez pour vos prochaines vacances ?

Scorpion

Les petites piques, les remarques dont vous êtes le spécialiste et qu'on n'a pas envie d'entendre parce qu'elles sont vraies, eh bien vous en aurez treize à la douzaine ! Je ne dis pas que vous vous ferez des ennemis, Mercure est bien top rapide, mais vous froisserez forcément quelqu'un, 1er décan jusqu'au 10 mai. Néanmoins, si vous avez affaire à des personnes intelligentes, elles sauront rire d'elles-mêmes et vous leur aurez peut-être révélé quelque chose d'elles qu'elles ignoraient.

Sagittaire

Mercure se trouve à présent face à vous sur la roue du zodiaque et vous engage à ouvrir le dialogue, à ne rien laisser de côté si vous avez quelque chose à dire. Soyez franc, direct, tout en ménageant les sensibilités. Il sera question, 1er décan jusqu'au 10, d'un accord, de bonne entente, voire d'une signature de contrat ou d'engagement. Ces jours-ci, rien à craindre, Mercure n'est pas polluée par d'autres planètes. En revanche, il faudra être très vigilant entre le 16 et le 26.

Capricorne

C'est votre secteur du travail qui reçoit les énergies de Mercure, accentuant un perfectionnisme dont vous n'avez pas vraiment besoin puisque vous l'êtes de naissance (perfectionniste). Je vous conseille donc d'essayer plutôt d'alléger la tendance, de ne pas vous fixer pendant des heures sur les petits défauts de votre travail (très exagérés) ou de la vie en général. Essayez aussi de ne pas prendre trop au sérieux les informations qu'on vous transmettra ; elles pourraient être fausses.

Verseau

Mercure est bien placée par rapport à votre signe, on vous écoutera avec attention, vos paroles seront d'or et vos conseils seront suivis à la lettre. Vous serez fier de vous, ou fier de vos enfants : Mercure représente aussi vos enfants entre 7 et 18 ans, en particulier les ados. Ceux qui sont dans un métier créatif seront très contents car ce qu'ils feront sera très apprécié : ce sera beau à voir, à entendre, à toucher peut-être... Mais Mercure est rapide, ½ journée chacun jusqu'au 10 pour le 1er décan.

Poissons

C'est votre secteur de la famille et de la maison qui est squatté par un Mercure très rapide (1er décan, jusqu'au 10). Juste le temps d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui avait pris de la distance, ou qui ne s'était pas manifesté depuis des lustres. Vous pourriez également recevoir un membre de la famille chez vous, mais pas pour longtemps, une journée tout au plus. A moins que ça ne soit vous qui alliez passer une journée chez l'un de vos proches, un frère ou une soeur par exemple.