L'horoscope du 3 mai 2021

publié le 03/05/2021 à 05:30

Bélier

Vous êtes encore dans une ambiance déplaisante parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, on vous en empêche. Mais peu à peu, la situation va se décoincer. Peut-être pas totalement, mais avec l'arrivée des planètes en Gémeaux, peut-être que des discussions vont vous permettre de voir plus clair et d'aboutir, en fin de semaine ou début de semaine prochaine, à un accord. Il n'y a que les natifs de mars qui resteront mal embouchés à cause d'une dissonance de Mars : une grosse colère ? Une décision difficile à prendre ? Des travaux à faire ?

Taureau

Il y a encore un peu de tristesse, de frustration pour le 2ème décan, cela devrait passer au fil des jours. Mais le problème est que vous n'oubliez jamais rien. Vous avez du mal à passer à autre chose ! Toutefois, la semaine sera top côté cœur pour le 3ème décan. Vénus restera conjointe à votre Soleil et vous allez avoir du mal à ne pas utiliser vos armes de séduction, tant vous aurez envie de plaire. À tout le monde, ou à quelqu'un en particulier. Si vous êtes en couple, vous partagerez plus que d'habitude et cela vous donnera l'impression d'être plus proches.

Gémeaux

Dès demain vous serez plus vous-même que jamais, plus rapide, plus mobile et curieux. Mercure entrera dans votre signe et stimulera ceux du 1er décan. Nous en reparlerons en détails. Autre événement, en fin de semaine, c'est l'entrée de Vénus dans votre signe, mais il faut donc patienter jusqu'à dimanche et c'est côté cœur que vous serez très stimulé. Autrement, le Soleil en Taureau est toujours en dissonance avec Saturne aujourd'hui, et vous ne vous sentez pas libre.

Cancer

La semaine démarre sur une harmonie entre Vénus et Neptune qui touche le 3ème décan. On vous envoie des signaux mais vous n'arrivez pas à les interpréter. Apparemment vous plaisez, on vous lance des regards lourds de sens, mais vous êtes méfiant et vous avez raison. Même les bons influx de Neptune, pour exaltants qu'ils soient, sont sujets à caution et surtout à précaution. Prenez plus de temps pour observer l'autre et vous demander si c'est juste un jeu ou autre chose.

Lion

Le début de cette semaine n'est pas encore idéal pour le 2ème décan, un peu de patience. Ce qui se passe en ce moment ne disparaît pas en trois jours. Né entre le 2 et le 9 août, c'est un processus qui vise à vous faire changer de direction qui s'est mis en place. D'ailleurs, c'est même peut-être la direction de votre entreprise, ceux qui sont à la tête qui ont changé ou qui vont changer. Et ce que vous anticipez de négatif peut évidemment arriver car vous êtes de ceux qui voient clair.

Vierge

Une semaine intéressante pour ceux de fin août et début septembre. Vous allez vous investir à fond dans un projet, qui peut autant être personnel que professionnel. Dans le boulot, il s'agira de prendre de la hauteur, réellement ou symboliquement (être promu ou prendre de la distance) et dans la vie personnelle il sera probablement question de vacances, de liberté, des moments que vous attendez avec impatience et qui pourraient être envisagés pour bientôt.

Balance

Un peu de patience et les planètes seront bien alignées pour vous. Ça commencera dès demain avec l'arrivée de Mercure en Gémeaux, très favorable à vos échanges et la semaine se terminera avec l'entrée de Vénus dans ce même signe des Gémeaux avec lequel vous êtes en harmonie. Votre cœur battra donc à l'unisson avec celui de votre chéri/e et si vous êtes célibataire, vous pourriez être attiré par quelqu'un. Aujourd'hui, le climat de fond risque d'être encore un peu morose.

Scorpion

Vous retrouvez une certaine lourdeur, une situation vous pèse en début de semaine ; vous voudriez retenir quelque chose dont vous devez vous détacher. Votre nature résistante lutte contre un inéluctable changement qui, à terme, se révélera beaucoup plus positif que vous le pensez. C'est grâce à ce genre de difficultés qu'on avance dans la vie, même si elles sont très désagréables sur le moment. Et vous semblez être dans la partie désagréable, 2ème décan.

Sagittaire

Si vous êtes du tout début du signe, né entre le 22 et le 26 novembre, la conjoncture amplifie un peu trop votre sensibilité à toute forme d'injustice ou d'inégalité. Et il est vrai que Jupiter, votre planète maîtresse, ayant entamé une dissonance avec vous, il est possible qu'une affaire lié eau juridique ou à l'administratif vous tracasse déjà, ou risque de vous tracasser très bientôt. Le problème est que cette dissonance s'installe jusqu'au 21 juin, où Jupiter rétrogradera alors vers le Verseau.

Capricorne

La morne conjoncture ne vous fait ni chaud ni froid, en revanche 1er décan né après le 27/12, Mars s'oppose à vous cette semaine et on vous cherchera querelle. Ou c'est vous qui serez très mécontent de l'attitude d'un associé, voire de votre conjoint. Vous sentirez qu'il y a un rapport de force, mais cela viendra-t-il de vous ou de l'autre ? Méfiez-vous des apparences en début de semaine, elles risquent d'être trompeuses en ce qui concerne le rôle que vous ou l'autre jouez.

Verseau

Ce sont les natifs de janvier qui tirent leur épingle du jeu cette semaine. Tout ce qui concerne vos échanges, vos rendez-vous et autres démarches sera rapide et facile. Je vous expliquerai pourquoi demain. Autrement, ce début de semaine est encore pénible pour certains natifs du 2ème décan qui ne voient rien venir alors qu'ils attendent que ça bouge depuis des lustres. Je vous en prie, ne perdez pas espoir, c'est un passage difficile mais après vous aurez encore mieux.

Poissons

Aucun gros souci à l'horizon de cette semaine, et même des moments très chaleureux pour certains du 3ème décan qui ont pu vivre un week-end de rêve. Vénus était en effet en harmonie avec Neptune et vous avez pu ressentir de l'amour pour quelqu'un, ou avoir des preuves tangibles de l'amour qu'on vous porte. Mais il semble malgré tout que votre relation passe par des phases parfois difficiles et qui doivent vous interroger : si vous doutez, c'est que vous sentez quelque chose.