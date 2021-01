L'horoscope du 8 janvier 2021

publié le 08/01/2021 à 05:30

Bélier

Normalement, avec Mercure en Verseau, vous êtes positif et regardez devant vous avec optimisme. Sauf que jusqu'à lundi, Mercure sera conjointe à Saturne et que vous aurez tendance à vous projeter dans l'avenir avec un certain pessimisme ; la dose étant différente pour chacun. Heureusement, Mercure avance rapidement et ira vers une conjonction avec Jupiter (lundi, mardi) dont nous reparlerons et qui, probablement, vous redonnera votre optimisme et un sentiment de plus grande liberté.

Taureau

Si vous êtes né en avril, cette fin de semaine risque de beaucoup vous énerver et vous aurez tendance à vous mettre facilement en colère, alors qu'en temps normal vous gardez toujours votre calme. Mais il y aura la goutte d'eau qui fera déborder le vase et vous direz ce que vous pensez de manière un peu " cash ", sans prendre de gants tant vous serez mécontent. A votre décharge, Mars est conjointe à votre Soleil et, malgré vous, vous avez envie d'en découdre avec les autres.

Gémeaux

Votre planète, Mercure, est bien placée en Verseau et sa conjonction avec Saturne fait qu'on vous prend au sérieux, 1er décan, ou que vous-même prenez une situation au sérieux. En effet, Mercure et Saturne étant fâchées avec Mars, il se pourrait qu'un événement qui ne vous touche pas de près ait quand même un impact sur vous. Peut-être parce que vous serez encore plus curieux que d'habitude, accro à l'information, et que vous passerez beaucoup de temps à lire, écouter ou voir sur le sujet qui vous intéresse.

Cancer

C'est votre secteur d'argent qui est investi par Mercure et sa rencontre avec Saturne risque d'avoir un impact sur votre trésorerie. Une prise de conscience vous obligera à chercher une ou des solutions pour arranger votre situation. Et il faut croire que vous trouverez une idée car lundi et mardi, Mercure sera dégagée de Saturne et en conjonction avec la planète de chance, Jupiter. Vous trouverez probablement la solution que vous recherchez et la mettrez immédiatement en place ; mais il faudra être patient...

Lion

Entrée en Verseau, Mercure se joint à Saturne et les deux s'opposent à vous, tout en étant en dissonance avec Mars. Je ne vous cache pas que les natifs de juillet vont devoir garder leur sang-froid car ils seront très mécontents d'une décision prise sans leur consentement. Et quelles que soient les propositions qu'on pourrait vous faire, vous direz non et les trouverez à la limite insultantes à votre égard. Vous prendrez personnellement quelque chose qui aura été décidé pour la communauté.

Vierge

Mercure et Saturne sont à présent conjointes dans votre secteur du travail et de la forme (jusqu'à lundi). Étant donné que le week-end arrive, on peut penser que la conjoncture agira plutôt du côté de la forme et que vous serez très fatigué de votre semaine. Donc faites ce qu'il faut pour récupérer des forces, cela pourrait vous être facilité par le bon aspect que Mars vous envoie. Toutefois, Mars et Saturne étant en bisbille, la prudence vous est conseillée si vous faites du sport, par exemple.

Balance

Mercure rejoint Saturne en Verseau, et a priori c'est une bonne conjoncture pour le 1er décan. Mais avec Saturne on ne sait jamais, aussi soyez très prudent dans ce que vous direz ou écrirez. Évitez les prévisions trop pessimistes, vos proches ne sont déjà pas d'une humeur très positive... n'en rajoutez pas. En outre, dans certains cas, il sera justement question de l'un de vos proches qui n'ira pas bien et vous serez, à juste titre, inquiet pour lui ou pour elle. Mais, Mercure va rejoindre Jupiter lundi et votre état d'esprit changera.

Scorpion

Vous non plus, natif du mois d'octobre, vous ne serez pas content de la conjoncture, vous serez face à une situation que vous ne maîtrisez pas et votre désir de la contrôler à tout prix risque de mettre votre conjoint ou l'un de vos proches très en colère. Essayez de ne pas vous montrer trop pessimiste... même si la situation n'est objectivement pas très joyeuse. Il est possible que vous soyez un peu révolté par des décisions qui ont été prises, qui vous sont imposées, alors que vous n'en voulez pas.

Sagittaire

1er décan, vous ne pourrez pas dire ce que vous pensez sans vous faire taper sur les doigts. Je ne vous invite pas à garder pour vous ce que vous avez sur le coeur, mais il y a façon et façon de s'exprimer et rien ne sert d'être agressif. Choisissez la voie de la sagesse, soyez celui ou celle qui tient des propos raisonnables et de bon sens. Dans ce cas on vous écoutera... Mais si vous exagérez votre côté révolté et que vous créez du conflit, vous pouvez être sûr qu'on vous tournera le dos.

Capricorne

1er décan, jusqu'au 15 Mercure va doper votre sens pratique, du coup vous trouverez des solutions à tout. Malheureusement, sa conjonction avec Saturne risque de vous contrarier sur le plan financier. Si vous attendez de l'argent qu'on vous doit, il va falloir patienter jusqu'en début de semaine prochaine, où Mercure rencontrera Jupiter, ce qui ouvrira les portes qui étaient fermées par Saturne. Disons que tout circulera mieux après ce week-end, et en particulier l'argent.

Verseau

Dans votre signe, Mercure n'est pas seule, elle est conjointe à Saturne et, après le week-end ce sera à Jupiter. Pour l'instant donc, le 1er décan risque d'être un peu coincé, les déplacements semblent compromis ces jours-ci alors que quelque chose était prévu. En outre, la dissonance entre Mars et Mercure risque de vous mettre très en colère et vous direz parfois des choses que vous ne pensez pas : sans vraiment le vouloir, vous vous laisserez entraîner et vous irez trop loin (né au tout début du signe).

Poissons

Vous avez intérêt à ne pas dire tout haut ce que vous pensez tout bas, si vous ne voulez pas de conflit avec l'un de vos proches. L'ambiance est agressive et vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Certains natifs du 1er décan pourraient aussi recevoir une nouvelle un peu désagréable, ou entendre des paroles qui ne lui plairont pas. Patience, en début de semaine, Mercure rejoindra Jupiter et là les barrières sauteront, vous vous sentirez libre de vous exprimer.