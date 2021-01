L'horoscope du 7 janvier 2021

publié le 07/01/2021 à 05:30

Bélier

Vénus se trouvera tout en haut de votre ciel, dans le secteur qui gère votre vie professionnelle et ses aléas. 1er décan, cette configuration pourrait correspondre à un petit succès, au fait que vous êtes allé au bout d'un travail, que vous l'avez terminé et que c'est une joie pour vous. Dans le domaine sentimental, vous serez moins expansif que d'habitude, mais vos sentiments seront plus solides et votre partenaire le sentira : il/elle sera rassuré. Seul ? Ça ne vous dérangera pas.

Taureau

Vous apprécierez Vénus en Capricorne, si vous faites une rencontre vous aurez affaire à quelqu'un de confiance, vous le sentirez tout de suite. En couple, vos sentiments s'épanouiront parce que vous vous sentirez en sécurité avec celui/celle que vous aimez. En outre, vous aurez le plus grand plaisir à préparer un voyage, ou même à le faire si cela vous est autorisé. Mais il faudra vous méfier d'un imprévu à partir de dimanche. Un projet pourrait être reporté au dernier moment.

Gémeaux

On ne peut pas dire que vous serez très sentimental avec Vénus en Capricorne ; d'ailleurs elle parle plus d'argent que d'amour quand elle occupe ce signe. Et comme c'est une bonne planète, vous allez peut-être recevoir une somme qui tombera pile, peut-être parce que vous avez une facture à payer ; c'est souvent le cas lorsque les planètes occupent le Capricorne et actuellement vous avez le Soleil, Mercure, Pluton et à présent Vénus qui s'y trouvent. Votre argent devrait être au 1er plan.

Cancer

En Capricorne, Vénus s'oppose à vous. Selon votre thème natal, elle peut très bien vous voir heureux en amour, en harmonie avec l'autre, comme elle peut représenter un désaccord. Quoi qu'il en soit, ce sera rapide car la planète est rapide. D'ici deux ou trois jours, elle sera en phase avec Uranus, une très bonne conjoncture pour le 1er décan, qui se sentira très amoureux ou qui pourra se targuer d'un petit succès très flatteur pour son ego. Cet aspect ne peut qu'être bon pour votre décan.

Lion

On ne peut pas dire que vous serez emballé par vos amours. Heureusement, Vénus passe rapidement (jusqu'au 16 pour tout le 1er décan) et vous ne vous sentirez morose qu'une journée tout au plus. Les seuls plaisirs que vous pourriez avoir viendront de vos activités quotidiennes, de votre travail si vous travaillez, et des habitudes qui rythment vos journée. Cela vous donnera le sentiment de sécurité dont vous avez besoin en ce moment, surtout 1e décan.

Vierge

Une bonne conjoncture pour votre signe, 1er décan jusqu'au 16. Vous avez toutes les chances d'obtenir un bon résultats dans votre boulot, ou alors de plaire à quelqu'un. Si on vous envoie des signaux et si la personne est susceptible de vous plaire, ne les ignorez pas et renvoyez-lui également des signaux, ne serait-ce qu'un sourire, ce sera suffisant. Mais Vénus représente aussi l'argent et il est possible que vous soyez satisfait de ce que vous avez pu gagner récemment. L'argent revient vers vous.

Balance

A présent, 4 planètes occupent le Capricorne, le signe qui gère la famille, la maison et les responsabilités qui y sont liées. Avec Vénus, vous aurez du plaisir à vous occuper de vos proches, ou même de la maison. Il se peut que vous ayez des idées pour en améliorer la décoration, le confort... Toutefois votre confort intime, la tranquillité de l'esprit seront également des éléments auxquels Vénus vous fera aspirer : en tant que Balance, vous appréciez tout ce qui peut vous rendre serein.

Scorpion

Que vous soyez en couple, ou que vous flirtiez avec quelqu'un, l'important avec Vénus en Capricorne sera d'exprimer vos sentiments, même si vous le faites de manière tellement discrète qu'on aura du mal à vous comprendre. Mais on peut se demander si vous ne le ferez pas exprès, si ça ne sera pas une forme de test par rapport à votre couple, et si vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, cela vous permettra de voir si cette personne est capable de vos comprendre.

Sagittaire

Étant donné que Vénus occupe à présent le signe qui représente vos besoins, ils seront au premier plan pendant un jour ou deux, 1er décan jusqu'au 16. C'est-à-dire que vous serez en demande d'affection, de preuves d'amour, de câlins, et que si on ne vous répond pas, vous vous sentirez frustré. Le problème c'est que vous demanderez beaucoup aux autres... plus qu'ils ne peuvent vous donner. Même chose avec l'argent, vous aurez tendance à augmenter les prix, à vouloir toujours plus.

Capricorne

Vous accueillerez Vénus dès demain, elle ne fera aucune dissonance au contraire et les natifs de décembre devraient être gâtés : un renouveau se prépare, une rencontre peut-être, à moins que la flamme ne brûle de nouveau dans votre couple. Mais Vénus ayant plusieurs significations, vous pouvez aussi recevoir de l'argent, un cadeau qui vous plaît, ou encore vous sentir plus confortable. En outre, vous serez content de vous, l'image que vous avez de vous s'étant bien améliorée.

Verseau

Avec Vénus en Capricorne à partir de demain, vos amours ne seront pas au premier plan ou alors vous serez préoccupé par votre partenaire et le fait qu'il ou elle semble être " ailleurs ". Mais être distant signifie peut-être qu'il/elle est en petite forme, préoccupé par des soucis dont il ne veut pas parler. Essayez de le/la décoincer un peu et de le faire parler. Ça va toujours mieux quand on partage ce qui ne va pas, il ne faut pas penser que cela dégrade l'image que l'autre a de vous.

Poissons

Vous apprécierez la valeur de l'amitié, 1er décan. Vous en comprendrez la force et la richesse. Ne cherchez pas l'amour idéal, il se peut qu'il n'existe pas, en revanche l'amitié idéale existe et vous l'avez certainement trouvée. C'est ce que vous dit Vénus en Capricorne. Et si jamais vous n'avez pas d'amis (ce qui est rare quand même), c'est peut-être parce que, sans le savoir ni le vouloir, vous repoussez les autres. Manque de confiance ? Déceptions passées ? Quoi qu'il en soit, allez de l'avant...