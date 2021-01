L'horoscope du 6 janvier 2021

publié le 06/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars occupe à présent et jusqu'au 4 mars, votre signe d'argent, ce qui signifie que vous allez mettre beaucoup d'énergie à en gagner. Mais vos besoins primaires seront aussi très accentués : vous serez davantage en demande de câlins, de tendresse, mais aussi de bonnes choses à manger ou à boire, et là il faudra faire attention aux excès dont le Bélier peut être coutumier. Il se peut aussi que vous ayez le sentiment d'avoir à vous battre pour conserver l'amour de quelqu'un.

Taureau

Je vous l'ai dit lundi, la prochaine quinzaine ne sera pas facile pour votre 1er décan, Mars sera conjointe à Uranus et en dissonance avec Saturne et vous vous sentirez coincé. Soit cela se passe dans votre travail où la direction a décidé d'un plan de départ et vous craignez de faire partie du lot, soit vous aspirez à un changement, à plus de liberté et cela vous est interdit pour des raisons qui ne dépendent pas de vous. Adoptez un profil bas pendant cette quinzaine, ça changera rapidement.

Gémeaux

Il se peut que vous soyez moins motivé, moins hyperactif que d'habitude, Mars en Taureau occupant votre secteur d'ombre. Moins en forme, mais pas moins actif dans votre tête, peut-être parce que vous réfléchirez sur votre couple, ou que vous aurez quelqu'un en tête. Toutefois, Vénus entrant vendredi en Capricorne, il serait étonnant que vous soyez vraiment conquis par quelqu'un et si votre couple a des soucis, ce sera au sujet d'une somme à sortir ou d'un héritage.

Cancer

Mars en Taureau occupe votre secteur des amitiés et des relations que vous pouvez vous faire dans le monde du travail. L'une d'entre elles pourrait vous être très utile. Si besoin est, n'hésitez surtout pas à faire appel à quelqu'un de votre réseau. Dans le domaine des amitiés personnelles, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec l'un de vos proches, mais n'en faites pas un drame. Mars regarde le 1er décan jusqu'au 26 et ne reviendra pas. Obligatoirement, si vous ne faites pas votre mauvaise tête, les choses s'arrangeront.

Lion

Vous n'apprécierez pas Mars en Taureau, 1er décan jusqu'au 26. Il faut vous préparer à devoir subir une ou des décisions qui n'iront pas dans le sens de votre désir. Mars forme une dissonance frustrante avec Saturne depuis déjà quelques jours et va vers une conjonction très tendue avec Uranus. Né après le 28 juillet, il se peut que les décisions prises vous prennent de court, vous n'aviez pas imaginé que cela arriverait. Mais vous n'en êtes pas à votre première surprise dans ce domaine.

Vierge

Vous ne serez pas sensible aux dissonances de Mars et au contraire vous développerez beaucoup vos activités, on peut même penser que vous travaillerez avec acharnement et jusqu'à pas d'heure. Évidemment, si vous ne travaillez pas, il s'agira d'autre chose : soit la recherche active d'un emploi, soit la préparation d'un voyage qu'il soit professionnel ou privé. Ça ne sera probablement pas pour tout de suite, mais vous y prendre à l'avance vous fera du bien au moral.

Balance

Mars en Taureau occupe à présent un secteur qui est souvent symbole de crises, de celles qui font avancer le schmilblick. S'il s'en présente une, 1er décan, ne la fuyez pas car une fois que vous aurez résolu le problème, vous pourrez faire un grand pas en avant. Par ailleurs, les opérations financières que vous pouvez faire, ou les finances de votre partenaire, seront peut-être une contrariété très momentanée. Il se passera quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas.

Scorpion

Mars s'oppose à vous à présent et il se peut que vous vous fâchiez ou que vous vous soyez fâché avec l'un de vos proches et votre attitude n'arrangera pas les choses. Car en plus d'être en dissonance avec Saturne, Mars sera conjointe à Uranus et c'est une configuration qui dit : " ça passe ou ça casse " : il y aura des tensions palpables. Évidemment, ce n'est pas une situation nouvelle, elle vous travaille depuis longtemps et les quinze prochains jours seront cruciaux dans la résolution du problème.

Sagittaire

Si le problème lié à l'arrivée de Mars en Taureau ne concerne pas des difficultés à votre travail, c'est dans le domaine de la santé qu'il se passera quelque chose. Un virus de saison, quelque chose de pas grave (Mars est " chez " Vénus) mais qui peut vous valoir de la fièvre et une indisposition de quelques jours ; 1er décan pour l'instant. Ne refusez pas de voir le médecin, au contraire, vous serez plus vite soulagé. Attention aussi à ne pas vous faire mal bêtement.

Capricorne

Pour vous, c'est une bonne chose, même si Mars va faire d'inquiétantes dissonance. Votre volonté, votre persévérance, votre façon de vous affirmer, tout ira dans le bon sens, même s'il y a des obstacles qui vous mettent en colère parce que vous sentez qu'il y a de la malveillance derrière. Vous pouvez aussi avoir à pousser l'un de vos enfants à travailler davantage, à moins que vous n'ayez envie de faire un enfant : ce serait la bonne période, surtout à partir de la semaine du 18.

Verseau

Ce n'est pas une conjoncture facile, avec ce Mars en Taureau en conjonction avec Uranus, vous serez trop impatient et vos actions risquent de se retourner contre vous. Essayez de ne pas vous mettre la pression, de ne pas créer de tensions en vous et autour de vous, ce n'est vraiment pas le moment. Cela concerne surtout ceux du 1er décan (nés après le 26 janvier : attention aussi aux chutes, à ne pas vous casser un membre, un imprévu qui ne peut que vous contrarier. Toutefois, vous pourriez aussi être révolté, indigné...

Poissons

Les déplacements, les rendez-vous, le travail temporaire, tout ce qui passe rapidement sera favorisé par l'arrivée de Mars en Taureau. Et comme elle est sous l'autorité de Vénus, vous pourriez même avoir le coeur qui bat plus vite parce qu'on vous sollicite et que la personne vous plaît, vous amuse. Mais attention, il est aussi possible qu'une discussion avec l'un de vos proches tourne mal parce que, sans vous en rendre compte, vous lui aurez tenu des propos un peu blessants.