L'horoscope du 5 août 2019

publié le 05/08/2019 à 06:35

Bélier

Un feu d'artifice, le ciel de cette semaine. Ça ne sera que du plaisir pour ceux du 2ème décan, vacances, amours, loisirs, tout vous enchantera, avec un bémol dû à la dissonance que Saturne vous envoie et qui semble vouloir vous empêcher de profiter à fond de ces bons moments qui vous sont proposés. Un parent malade ? Un souci professionnel ? Saturne est activée lundi mais pas le reste de la semaine ; essayez de ne pas y penser et de ne pas vous culpabiliser.

Taureau

La conjoncture éclaire votre vie intime, la famille, la maison, les traditions. Ce sont ces domaines qui pourraient vous rendre heureux, si vous êtes du 2ème décan. Et comme Saturne est en bonne entente avec vous, vous aurez le sentiment que c'est durable, que c'est du solide. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour des 5 et 6 mai, cependant il est possible que tout le 2ème décan en ait des échos. L'achat ou la vente d'une maison pourraient aussi être en voie de conclusion.

Gémeaux

Il se peut que vous planifiiez un mariage, une vie commune, ou que vous ouvriez les yeux sur une relation que vous pensiez amicale et qui est plus qu'amicale. Vous sentez que vous êtes en connivence avec cette personne mais vous aviez pris du recul depuis quelques semaines. La relation revient au premier plan ces jours-ci, surtout si vous êtes né autour des 4, 5, 6 juin. Cependant, la question d'une association posée fin 2018 ou début 2019 pourrait être de nouveau sur le tapis.

Cancer

Votre travail et l'énergie que vous y avez investie pourraient payer ces jours-ci, et si vous avez demandé une mutation c'est en cours, soyez juste un peu patient. Saturne est face à vous, vous le savez, et elle ralentit tout. Ne vous stressez pas inutilement en vous disant que les choses vont bouger rapidement, ce n'est pas le cas, 2ème décan pour l'instant. Saturne cessant son opposition en fin d'année, c'est de bon augure pour 2020 qui vous verra progresser à toute allure.

Lion

Une des plus belles, si ce n'est LA plus belle semaine de l'année, qui voit une harmonie entre Vénus, le Soleil et Jupiter. Seriez-vous tombé amoureux ? En tout cas si vous êtes du 2e décan, c'est possible, mais amoureux de quoi, de qui ? Vous pouvez tout aussi bien en pincer pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, que pour un endroit, ou même une activité que vous avez découverte. En tout cas, c'est le plaisir de vivre et d'aimer qui est valorisé par la conjoncture.

Vierge

La jolie conjoncture de la semaine peut correspondre à un élargissement de la famille par le biais d'un mariage ou d'une naissance qui vous rendent heureux. Cela concerne surtout le 2e décan, et le bon aspect que certains reçoivent de Saturne indique que ce sentiment peut être durable. A moins que vous ne tombiez secrètement amoureux de quelqu'un qui ne vous voit pas, ou d'une personne qui n'est pas libre ; cela peut aussi s'inscrire dans le temps. Et puis certains déménagent...

Balance

Vous serez enchanté de cette conjoncture qui vous fait voir l'avenir en rose, 2e décan, en dépit du fait que Saturne vous empêche d'être à pleine puissance. De toutes les façons, ce mois d'août est, comme tous les autres, un peu mort sur le plan des affaires, commerciales ou autres. Mais ce que vous avez mis en route depuis plusieurs mois est en plein développement, le facteur chance n'étant pas absent. Mais le facteur " travail " a été encore plus présent !

Scorpion

Vous atteignez l'un de vos objectifs, 2e décan, la conclusion d'une affaire qui vous a probablement bien pris la tête cette année. La chance vous a peut-être aidé ? En outre, ce coup de chance qui concerne l'argent, pourrait vous voir toucher assez rapidement une somme qu'on vous doit, à moins que vous ne trouviez facilement un crédit si vous êtes acheteur. Vous aurez le sentiment que la vie va dans votre sens, qu'elle veut que vous concrétisiez vos désirs.

Sagittaire

Une belle semaine pour vous, 2ème décan, les planètes les plus positives du zodiaque sont alignées : tout ne sera qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et, comme vous aimez la vie par-dessus tout, vous en profiterez au maximum, je compte sur vous. Attention, si vous êtes né autour du 11 décembre, à ne pas vous faire des idées ou à ne pas admirer quelqu'un au point de lui accorder un crédit que cette personne ne mérite probablement pas.

Capricorne

La conjoncture est un peu moins active pour vous : Saturne est dans votre 2ème décan et fait l'effet d'un trou noir qui absorberait tout ce qui passe à sa portée, en particulier le plaisir et le bien-être. Né autour du 5 janvier, il peut y avoir une situation agréable sur le plan financier, mais sur le plan personnel ce n'est pas du tout la même chanson. Consolez-vous ; il n'y en a plus pour très longtemps (jusqu'en novembre pour ceux du 5 janvier) et Saturne n'est pas active tout le temps.

Verseau

Vous serez vous aussi sensible à la belle conjoncture de la semaine, 2e décan, et c'est grâce à une rencontre ou à un accord conclu que vous pourrez vous réjouir. La situation est probablement déjà dans l'air, il s'agit même peut-être de sa conclusion et d'un contrat que vous allez devoir faire examiner par un avocat avant de le signer dans la prochaine quinzaine. S'il s'agit d'une rencontre, ce sont surtout les natifs de début février qui sont concernés et le mal est fait : vous êtes amoureux.

Poissons

Ne croyez pas que, comme d'habitude, vous n'aurez que des rogatons de la conjoncture. Elle vous valorise et vous dit que vous méritez la meilleure place. Il faut que vous y croyiez et si vous avez tendance à vous juger trop sévèrement, changez votre façon de vous considérer. Vous avez souvent une mauvaise image de vous, une estime de soi qui est très basse, et certains pensent qu'ils ne méritent pas certaines choses. En quoi, ils se trompent vraiment.