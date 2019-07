L'horoscope du 5 juillet 2019

publié le 05/07/2019 à 05:42

Bélier

Pas de gros problème pour ceux de mars, en revanche pour le 2e décan Saturne fait toujours la méchante et vous renvoie dans votre coin dès que vous en sortez ! Vous avez peut-être perdu votre job sous cette conjoncture et toutes vos tentatives pour retrouver du boulot se soldent par un échec. Soyez patient, attendez que Saturne ne regarde plus votre 2e décan, c'est-à-dire la fin de l'année. Je sais que c'est long, mais vous serez alors débarrassé de ce frein puissant.

Taureau

Surtout, si vous êtes né en avril, écoutez les conseils bienveillants et pleins de bon sens que l'un de vos proches va vous donner dans les prochains jours. Vous êtes dans le stress et celui-ci est généralement de très mauvais conseil ; s'il faut réagir à une situation, tous les conseils de modération seront les bienvenus. Ne faites pas votre Taureau obstiné et têtu, qui veut n'en faire qu'à sa tête, reconnaissez que vous avez besoin de mieux comprendre certaines choses.

Gémeaux

Si vous êtes de ceux, 2e décan, qui sont en délicatesse avec l'administration ou une autorité supérieure, vous allez pouvoir respirer pendant quelques semaines. Jupiter, qui s'oppose à vous et était en dissonance avec Neptune, est en train de rétrograder et de délaisser Neptune, ce qui est une très bonne chose pour y voir plus clair dans la situation. Cela dit, né autour du 9 juin, vous n'en avez pas terminé avec cet aspect perturbant et, parfois, déprimant.

Cancer

Si vous fêtez votre anniversaire, votre planète la Lune est en harmonie avec Jupiter, ce qui indique que la chance sera au rendez-vous dans les six mois. C'est, ce qu'on appelle, votre Révolution Solaire aujourd'hui, c'est-à-dire que le Soleil revient à l'exacte position qu'il occupait le jour de votre naissance. Cela dit, le reste de la conjoncture est toujours très électrique et mouvementé, mais cela ne va pas durer six mois. Quoique... 2019 sera une année difficile pour tous.

Lion

Dans votre signe, la Lune s'aligne avec Jupiter et si vous êtes du 2e décan, vous êtes épargné par les dissonances. Toutefois, certains voient trop haut et trop loin... Vous vous voyez déjà en haut de l'affiche, comme le chantait Aznavour et c'est un des " effets " de Jupiter que de gonfler notre ego, et de nous laisser penser qu'on est au-dessus des autres. C'est peut-être vrai, mais si c'est le cas n'allez pas en faire étalage vous seriez soudain entouré de jaloux et d'envieux.

Vierge

Le Soleil vous envoie de bons influx si vous êtes du 2e décan, ils révèlent que vous avez intérêt à chasser votre timidité et à vous faire le plus de relations possibles. Pour réussir dans votre boulot, comme toute Vierge qui se respecte le souhaite, il faut non seulement être bon dans ce que vous faites, mais aussi avoir un bon réseau relationnel, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Et de ce n'est malheureusement pas votre force. Essayez de vous ouvrir davantage.

Balance

Une dissonance entre Mercure et Uranus s'est installée, mais elle est plutôt positive pour vous car vous semblez être sur un projet qui démarre fort. C'est peut-être un nouveau boulot pour les uns, ou une idée que vous mettez en place pour les autres. Toutefois, si vous partez en vacances ce week-end, n'oublions pas que Mercure gère les transports et que vous pourriez être prisonnier d'une circulation plus que dense. Partez de nuit, cela vaut mieux.

Scorpion

Obligations, contraintes, situations imprévues vont marquer la fin de la semaine si vous êtes du 1er décan. Il serait bon de ne rien prévoir dans les prochains jours. Par exemple, si vous devez partir en vacances, ne fixez pas d'heure précise, mieux vaut le faire quand vous le sentirez, sinon vous risquez d'être pris dans de gros embouteillages. Vénus vous protège de toute façon et en dépit de vos craintes, souvent justifiées, tout se passera très bien.

Sagittaire

Dans votre 2e décan, Jupiter est rétrograde et c'est tant mieux ! En effet, elle s'éloigne de Neptune et vous retrouvez une meilleure confiance en vous. Ou un climat un peu plus stable, même si les planètes sont encore un peu dissonantes et que cet équilibre retrouvé est fragile. D'autant plus qu'il faut vous attendre à ce que les deux planètes reforment leur dissonance en octobre, novembre, mais il n'est pas exclu qu'elles soient actives aussi en septembre.

Capricorne

1er décan, si vous avez été très contrarié hier, ça ira mieux aujourd'hui, surtout parce que votre partenaire ou un ami saura vous distraire et vous rassurer. Cela dit, vous resterez très pessimiste sur la situation, qui certes provoque des imprévus, mais qui ne mérite peut-être pas de vous stresser. Une question d'argent pourrait être responsable : on vous doit une somme et vous êtes obligé de la réclamer, ce que vous n'aimez pas du tout faire !

Verseau

2ème décan, vous êtes nettement mieux servi que le 1er et ce, grâce à un bon aspect de la Lune et de Jupiter. Un projet familial pourrait prendre bonne tournure. Vous êtes probablement encore en phase de préparation ou de test, étant donné que Jupiter est rétrograde, mais elle reprend une marche directe le mois prochain et ce sera alors le bon moment pour appuyer sur l'accélérateur. Pour le moment, contentez-vous de peaufiner votre idée.

Poissons

2e décan, Jupiter et Neptune se séparent et vous allez certainement être moins dans l'idéalisation, moins dans l'excès, mais ce climat reviendra en octobre. C'est-à-dire que Jupiter et Neptune vont reformer cette dissonance qui a commencé en décembre-janvier, est revenue récemment (en juin) et aura finalement marqué toute l'année 2019... C'est cette configuration qui est, sur le plan général, tellement déstabilisante et contre laquelle il n'y a pas beaucoup de solutions.