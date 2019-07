L'horoscope du 4 juillet 2019

publié le 04/07/2019 à 05:42

Bélier

Les aspects planétaires vous donnent la pêche et même l'envie de gérer la situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Vous agirez avec élégance, avec loyauté, vous prendrez les bonnes décisions et ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter une contribution positive à la situation. Uranus étant impliquée, il est possible que l'orage gronde sur les réseaux sociaux, plus que dans la réalité : c'est la première semaine des vacances, beaucoup sont " ailleurs ".

Taureau

Vous êtes en première ligne, la conjoncture orageuse s'adresse au 1er décan, qui peut être obligé de changer brusquement sa façon de considérer sa situation. Il peut autant être question de changement dans votre travail, ou à la tête de votre entreprise - un changement qui vous impacte - que d'un problème très personnel, intime, qui vous voit vous préoccuper de votre avenir et d'un problème qui pourrait avoir une influence sur cet avenir.

Gémeaux

Votre parole est déjà très libre, 1er décan, mais là elle va l'être encore davantage. Vous aurez des mots très durs pour commenter l'actualité, ou une situation qui implique l'un de vos proches. Et quand vous le voulez, vous pouvez dire de vraies méchancetés qui font mal. Cela dit, on peut interpréter la conjoncture d'une autre manière : il se peut que vous ayez prévu de partir à une date précise, avec quelqu'un, et il est possible qu'il y ait un imprévu de dernière minute.

Cancer

Heureusement que Vénus est chez vous 1er décan, ce jeudi le ciel produit des tensions, de l'électricité, mais vous devriez passer au travers des mailles du filet. Disons que vous pourriez vous énerver sur une question d'argent, une dépense à faire, une facture à payer peut-être, mais cela ne devrait pas aller plus loin. Non seulement Vénus vous protège mais elle accentue le sentiment de liberté qui est le vôtre depuis quelque temps.

Lion

1er décan, vous êtes au centre de l'orage planétaire et il se peut que vous-même soyez plus qu'orageux : vous serez révolté et victime d'un énorme ras-le-bol. Lune et Mars se rencontrent et forment une dissonance avec Uranus, il est impossible que cela vous laisse indifférent ; la situation, ou des décisions prises récemment vous semblent aller totalement à l'encontre du bon sens. Mais que faire ? Vous n'avez pas le contrôle, rien ne dépend de vous, il faut vous adapter.

Vierge

Vous êtes à l'abri des dissonances et pour une fois vous pouvez être reconnaissant à Saturne qui révèle à quel point vous pouvez être solide et persévérant. On veut peut-être vous faire faire quelque chose qui vous déplaît, vous inciter à prendre une décision alors que ce n'est pas le bon moment (surtout pas aujourd'hui), et vous allez pouvoir résister sans problème aux influences des uns et des autres. Même le 2ème décan possède une force particulière en ce moment.

Balance

1er décan, un ami peut vous sensibiliser à propos d'une situation et attirer votre attention sur le fait que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour aider. Vous êtes toujours prêt à conseiller, à rendre service, à soutenir, mais réfléchissez quelques instants avant de proposer votre aide : êtes-vous sûr que vous ne vous lancez pas dans une cause perdue d'avance ? Ne vous laissez pas influencer par ce qu'on vous dit, mais plutôt par votre intuition.

Scorpion

Vous aussi, natif d'octobre, vous êtes dans l'oeil du cyclone et cela va durer plusieurs jours. Vous avez les moyens de vous défendre, utilisez-les, ne tardez pas. Ne vous dites pas " ça va s'arranger tout seul ", surtout s'il s'agit d'un problème de couple ou avec un associé. Si vous avez une idée sur la manière dont vous devez agir/réagir, ne laissez surtout pas à l'autre la possibilité de vous atteindre davantage. Vénus étant en bon aspect avec vous, un proche vous donnera d'excellents conseils.

Sagittaire

Vous n'avez aucune raison de vous en faire, les planètes qui sont fâchées ne le sont pas avec vous. Au contraire, 1er décan, votre énergie semble décuplée. Peut-être est-ce une réaction aux événements qui se passent dans le monde, ou plus près de vous ? Mais en tout cas, la conjonction Mercure/Mars en Lion accentue votre sens de la répartie et vous incite à avoir une vision plus large des situations. Justement, il ne faut pas vous attarder sur des détails.

Capricorne

La seule chose qui peut vous mettre en rage, ce sont des décisions qui ont été prises sur le plan économique et qui peuvent avoir un impact sur votre activité. Ou alors on vous taxe et vous surtaxe et vous vous sentez vidé de votre substance, vampirisé ! Les aspects dans le ciel sont des aspects de ras-le-bol, de grand ras-le-bol, et si cela ne concerne pas vos finances, c'est un autre domaine qui sera touché : tout dépend de votre thème natal, à vous d'adapter ces prévisions.

Verseau

Vous aussi, vous serez davantage touché par la conjoncture, natif du 1er décan. L'attitude de quelqu'un vous donnera envie de tout envoyer promener. Que ce soit la personne en question et peut-être aussi la situation que vous vivez : si vous êtes en couple, par exemple, ou si vous formez un duo professionnel, il se peut que ce partenariat n'en soit pas un et que l'autre joue sa partition sans se préoccuper de la vôtre. Mais ce n'est qu'une des interprétations de cette conjoncture...

Poissons

La conjoncture provoque un ras-le-bol, mais vous semblez ne pas être concerné ou alors de très loin. Pour vous, ce sont des fadaises, il y a plus important. A moins bien sûr que nous ne soyons tous face à un événement imprévu et qui peut choquer... Les Poissons absorbent tout, sont sensibles à tout et il est évident que vous ne serez pas indifférent. En dépit de cela, vous n'aurez pas envie de vous sentir concerné mais ce sera peut-être une défense contre vos émotions.