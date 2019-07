L'horoscope du 2 juillet 2019

publié le 02/07/2019 à 14:48

Bélier

Une nouvelle Lune un peu perturbante parce qu'elle accentue votre sensibilité et votre émotivité ; du coup ; vous serez trop sur la défensive par moments. Mais cela ne va pas durer et vous retrouverez votre stabilité intérieure d'ici quelques jours. Il n'empêche cependant qu'il y a toujours cette tendance à l'instabilité en période Cancer dans la mesure où ce signe représente les bases de votre existence, ce sur quoi vous êtes construit, et si vous n'êtes pas solide comme le roc, il y a du tangage.

Taureau

C'est une très sympathique lunaison, vous serez accueillant, gai, et le meilleur pour donner des conseils aux uns et aux autres, même s'ils n'en veulent pas. Vous ne vous referez pas : vous avez besoin de vous rendre utile et comme vous êtes pragmatique, que vous avez du bon sens, vos conseils sont toujours bons à prendre. La NL concerne surtout le 2e décan, bien mieux loti que les natifs du mois d'avril, qui reçoivent une dissonance énervante et même assez stressante.

Gémeaux

Vous risquez juste d'être un peu trop gourmand, avide de bonnes choses mais aussi de beaux objets ou de beaux vêtements. Bref, vous serez dépensier. J'ai déjà dû vous en parler lors de l'arrivée du Soleil en Cancer, mais la nouvelle Lune du jour accentue le climat du signe qu'elle occupe et pour vous le Cancer est un secteur d'avoir, d'argent, de besoin de vous faire plaisir ou, à la rigueur, de faire plaisir à vos proches en leur offrant des petits cadeaux.

Cancer

Le Soleil et la Lune se retrouvent chez vous, dans votre 2e décan et sans aspect. C'est donc, une nouvelle Lune de renouveau et de progression ou de libération. Vous serez sensible à tout ce qui se passe dans votre intimité, mais aussi aux mouvements de l'histoire, à ce qui se passe dans le monde. Et avec l'actuelle dissonance entre Mercure et Uranus, il pourrait bien y avoir un événement surprenant au programme, mais plutôt en milieu de semaine.

Lion

La lunaison se fait discrète pour vous, et heureusement parce que vous avez fort à faire avec Mercure/Uranus, qui vous incitent à nager à contre-courant, 1er décan. Vous êtes encore plus opiniâtre et têtu que d'habitude et apportez la contradiction à tous vos interlocuteurs. Vous devez être très énervé ! Mais vous pouvez être aussi maladroit parce que très distrait, focalisé sur un sujet que vous prenez vraiment à cœur, et même un peu trop...

Vierge

Très intéressante nouvelle Lune pour vous ! 2e décan, vous pourriez vous faire de nouveaux amis, ou en tout cas une relation susceptible de devenir amicale. Il peut aussi y avoir, sous cette lunaison, des mouvements très solidaires auxquels vous participerez, une volonté d'aider et de fraterniser avec les autres. Il est possible que l'un de vos proches ait un coup dur et, comme d'habitude, vous serez là pour lui ou pour elle. Votre présence fera du bien.

Balance

C'est une nouvelle Lune où devoir et responsabilités dominent, beaucoup seront un peu trop sévères, autant avec les autres qu'avec eux-mêmes d'ailleurs. Vous aurez tendance à faire ou à vous faire la morale, à jouer un peu les instituteurs, mais heureusement il n'y a pas que la lunaison dans le ciel. Elle touche le 2e décan et surtout ceux qui sont nés autour du 4 octobre et comme elle ne forme aucun aspect, cette tendance ne durera pas plus d'un jour ou deux.

Scorpion

C'est votre secteur des voyages, des horizons lointains qui reçoit la nouvelle Lune. On peut donc parier que vous allez bientôt prendre vos cliques et vos claques. Vous serez très content de pouvoir partir et si vous ne prenez vos vacances qu'en août (ou si vous ne partez pas du tout) cela ne vous empêchera pas de découvrir un moyen de vous changer les idées et de trouver de la compagnie auprès de personnes étrangères, ou en tout cas très différentes de vous.

Sagittaire

La nouvelle Lune du Cancer est matérielle, elle pointe vos besoins financiers, vous avez certainement des factures à ne pas négliger ou un remboursement à faire. Vous avez peut-être emprunté de l'argent et on vous le réclame ? En tout cas, on ne peut pas dire que cette lunaison vous mettra de bonne humeur, 2e décan ! En revanche, la conjoncture est positive pour le 1er décan avec la conjonction Mercure/Mars qui vous invite à affirmer vos idées et opinions. Mais vous serez très cassant.

Capricorne

Le Soleil et la Lune se rejoignent face à vous, c'est le 2e décan qui est éclairé par la nouvelle Lune et qui est probablement plus attentif à ceux qui les entourent. C'est en tout cas ce que vous demande cette conjoncture, axée sur la façon dont vous êtes en relation avec les autres, et sur votre orgueil auquel il faudrait mettre un bémol si vous voulez vraiment bien vous entendre avec votre entourage et même avec votre conjoint si vous êtes en couple.

Verseau

Ce n'est pas une nouvelle Lune formidable pour vous, elle parle travail, horaires, organisation et sens des responsabilités. Ce n'est pas très vacances tout ça ! Il faut donc espérer que vous n'êtes pas parti, ou que vous partirez d'ici une semaine, après le 1er quartier. Les questions de forme/santé seront également au programme de cette lunaison, certains ayant peut-être des examens de routine à faire, ou devant soigner un petit rhume, une indigestion, etc.

Poissons

Au contraire du Verseau vous allez adorer cette nouvelle Lune car elle vous met en valeur, elle vous murmure que vous êtes le plus beau, le plus gentil... Elle concerne surtout ceux qui sont nés autour du 1er mars et qui ne reçoivent aucun autre aspect ; les plaisirs, les loisirs et les relations avec les enfants sont donc aussi au premier plan et seront pour vous une source de bien-être. Mais vous pourriez aussi voir une belle expo ou être attiré par un bel objet.