L'horoscope du 3 juillet 2019

publié le 03/07/2019 à 08:05

Bélier

C'est une bonne période pour vous retrouver en famille et resserrer les liens. C'est ce que dit Vénus en Cancer, laquelle vous branche sur votre passé, votre enfance. Les uns parce qu'ils vont partir en vacances dans un lieu qui leur est très familier et qui recèle plein de souvenirs (une maison de famille) - et en plus ils y rencontreront peut-être une ou des personnes qu'ils ont aimées dans le passé. D'autres seront dans la nostalgie d'une relation qui n'est plus, mais ça ne durera pas car la nostalgie ce n'est pas votre tasse de thé.

Taureau

La conjoncture pourrait être très sympathique et créer du lien, 1er décan, si Mars n'était pas très vilaine et ne vous créait pas un climat des plus électriques. Il se peut que Vénus adoucisse les tensions, l'un de vos proches vous donnant de bons conseils et essayant de calmer les choses. Mais, apparemment, vous serez très remonté contre quelqu'un de votre entourage, un membre de la famille, votre conjoint, un enfant, et vous aurez du mal à ne pas réagir de manière impulsive

Gémeaux

Ce n'est pas avec Vénus en Cancer que vous allez être plus constant dans vos sentiments. Vous n'y pourrez rien, ils seront volatiles jusqu'au 12, 1er décan. Du 12 au 19 ce sera au tour du 2e décan, puis du 19 au 28 c'est le 3e décan qui recevra ses influx. Bon ce n'est pas une configuration très importante en ce qui vous concerne et d'ailleurs c'est plus le côté matériel de Vénus qui va s'exprimer que son côté sentimental. Une agréable rentrée d'argent peut-être ?

Cancer

Avec Vénus dans votre signe, bien aspectée pour l'instant, vous êtes les rois du monde natifs du 1er décan. Et les autres ne peuvent être que vos vassaux ! Vénus forme tout de suite un bon aspect avec Uranus dont nous reparlerons dans les prochains jours, et il risque d'y avoir quelque chose d'un peu spécial dans votre vie affective. Ce sera obligatoirement lié au plaisir, le plaisir de vous sentir libre d'aimer ou au contraire celui de vous sentir aimé, mais différemment.

Lion

Vénus en Cancer n'est pas très active pour vous, vous vous laisserez aimer plus que vous n'aimerez et pourriez même paraître indifférent par moments. Ce n'est pas que vous délaisserez vos amours, mais vous aurez probablement autre chose en tête, surtout si vous êtes du 1er décan. Mars est entrée dans votre signe et se trouve en disharmonie avec Uranus, ce qui risque de provoquer une cassure, une rupture, ou en tout cas de le laisser présager pour le futur.

Vierge

Ce sont vos amitiés ainsi que la solidarité et la fraternité qui sont à l'honneur avec Vénus en Cancer, mais vous aurez aussi un délicieux sentiment de liberté. Vous vous sentirez plus libre par rapport à vous-même surtout et aux règles que vous vous êtes longtemps imposées. Peut-être que vous avez récemment lâché prise et que vous retrouvez une indépendance que vous n'avez peut-être même jamais ressentie auparavant. C'est une bonne période pour le 1e décan !

Balance

Vénus est au zénith de votre zodiaque, quelqu'un pourrait vous manquer, ou alors vous serez beaucoup moins sentimental pendant quelques jours. Peut-être que votre chéri/e sera loin de vous et " loin des yeux, loin du coeur ", ou alors il/elle vous manquera beaucoup. Les deux peuvent d'ailleurs coexister dans la mesure où le signe dans lequel transite Vénus est un signe très changeant, avec lui tout varie sans cesse et c'est ce qui peut se passer avec vos sentiments.

Scorpion

Vous serez à fond dans le désir de faire confiance à l'autre et de vous laisser aller, mais quelque chose de l'ordre de la rancoeur risque de vous en empêcher, 1er décan. Pour vous, Vénus ne sera peut-être pas très efficace, étant donné qu'en même temps vous avez une dissonance de Mars et Uranus qui crée de très fortes tensions et vous voit au bord d'une rupture. Essayez de ne pas vous laisser diriger par vos impulsions, même si vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas.

Sagittaire

Vénus du Cancer n'est pas paradisiaque pour vous, vos sentiments seront ambivalents et vous ne vous y laisserez pas aller très souvent, 1er décan... pour l'instant ! En fait, Vénus est rapide et elle atteindra le 2e décan le 12 juillet, donc vous serez vite débarrassé de ces hauts et bas sentimentaux. En outre, Vénus en Cancer est romantique, fleur bleue, et vous n'aimez pas trop cela, sauf si votre ascendant est aussi en signe d'Eau (Poissons, Cancer, Scorpion).

Capricorne

Bonne nouvelle 1er décan, les accords rapides sont au premier plan, de même qu'une belle harmonie avec ceux que vous aimez. Un climat presque idéal ! En effet, Vénus est face à vous, en Cancer, le secteur du ciel qui correspond à l'autre et à tout ce qui est accord/désaccord. Mais l'harmonie de Vénus avec Uranus va plutôt dans le sens d'un accord et peut-être aussi d'une rencontre qui peut vous surprendre parce qu'elle a des chances de se faire dans des conditions inédites.

Verseau

Vénus s'imprègne des énergies du Cancer, très fortes encore après la nouvelle Lune d'hier, et elle va vous permettre d'apprécier les plaisirs les plus simples. Ce n'est pas fréquent, le Verseau aime ce qui est spécial en général, mais vous allez voir qu'il y en aura du spécial ! En effet, Vénus va former très vite un bon aspect avec votre planète maîtresse, Uranus, mais celle-ci sera en dissonance avec Mars et à mon avis il va y avoir du grabuge ! Activez vos systèmes de défense.

Poissons

Comme toujours, Vénus en Cancer va faire votre bonheur, il y a du plaisir à ramasser à la pelle, pour le 1er décan jusqu'au 12. On louera votre bon coeur, votre générosité et vous arriverez même à vous aimer, vous qui êtes toujours si dévalorisant à votre égard ! Mais vous pouvez aussi, étant donné que Vénus va être en harmonie avec Uranus, planète de l'inattendu, rencontrer quelqu'un et être surpris par les sentiments que cette personne provoquera en vous.