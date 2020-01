L'horoscope du 4 janvier 2020

publié le 04/01/2020 à 05:30

Bélier

3e décan vous semblez être dans un important processus de mutation qui pourrait, pour certains, aboutir à une sorte de renaissance professionnelle. Mais cela dépend beaucoup de votre ascendant et il se peut que ce soit personnel pour quelques Bélier qui seraient ascendant Sagittaire ou Capricorne, par exemple. Toutefois, la conjoncture peut aussi représenter un temps où les épreuves se succèdent.

Taureau

Il se peut, 2e décan, que vous ayez prévu un petit déplacement ce week-end et si vous ne l'avez pas fait, trouvez le moyen de vous évader, ça vous fera un bien fou. Ne restez pas chez vous devant la télé, aérez-vous la tête et le corps, cela vous ouvrira des horizons Certains se déplaceront pour rendre visite à un membre de la famille (un frère, une sœur) et même cette situation très banale vous ressourcera.

Gémeaux

Je vous rappelle, 3e décan, que Saturne et Pluton sont conjointes dans un secteur d'argent et qu'une histoire d'héritage pourrait marquer cette année 2020. Surtout quand Jupiter atteindra le 3e décan du Capricorne c'est-à-dire à partir de début mars. Vous entrerez alors dans une période où, dans le meilleur des cas, tous les problèmes d'argent que vous avez pu avoir pourraient se résoudre. Mais ça peut aussi être le contraire !

Cancer

Le Soleil et Mercure s'opposent à vous 2e décan et cela va vous permettre d'être plus ouvert à un dialogue équitable et à une franche explication avec un proche. Par exemple, si vous avez eu des problèmes de communication l'année dernière, les choses se sont arrangées depuis peu et c'est donc le bon moment pour aborder le sujet sans que cela crée la moindre polémique ou la moindre émotion excessive.

Lion

Vous avez rendez-vous avec le médecin, le kiné, l'ostéopathe ? Ne le zappez pas, il faut vous occuper de vous et de votre forme ces jours-ci, 2e décan surtout. La conjonction Soleil/Mercure dans un secteur de forme (et de travail aussi) indique que vous devez prendre soin de vous. Cela dit, côté travail, il est possible que vous en ayez rapporté à la maison, ou qu'il y ait des rangements à faire chez vous....

Vierge

Ce week-end et toute la semaine prochaine, le Soleil et Mercure sont vos alliés, vous aurez droit à des compliments qui seront flatteurs. Acceptez-les pour une fois ! En général vous êtes gêné, vous n'aimez pas trop qu'on vous flatte, vous trouvez cela vain. Mais enfin, quand vous le méritez, ça fait quand même du bien non ? Il est important d'avoir un bon ego, de bien s'aimer, même si vous trouvez cela inutile.

Balance

Vénus sera à l'honneur ce soir, ça va être la fête sous la couette pour ceux du 1er décan ! Pour les autres Balance, ce sera peut-être juste la fête à la maison ? Le Soleil, Mercure et Jupiter sont en effet réunies dans le 1er décan du Capricorne, le signe où tout se joue cette année, et c'est précisément le secteur de la famille et du foyer en général. Mais vous pourriez aussi vous construire une solide réputation.

Scorpion

On dit que le silence est d'or, mais il y a des moments où non, il est de plomb ! Vous avez intérêt à vous exprimer aujourd'hui, ne gardez rien sur le coeur 2ème décan. Surtout si vous êtes en couple, l'autre a peut-être besoin que vous partagiez certaines émotions ou informations avec lui/elle ; ne lui donnez pas l'impression que vous faites des mystères, il/elle pourrait se sentir un peu exclu de votre vie.

Sagittaire

La période Capricorne, qui va durer jusqu'au 20 est souvent celle d'un achat important ; c'est ce week-end que vous pourrez en discuter et vous faire une idée. Soit vous en parlerez avec un proche, soit avec un commercial... Ne vous précipitez pas, surtout s'il y a une somme importante à sortir. Pour l'heure, ce sont ceux du 2ème décan qui sont concernés : gare aux entourloupes si vous êtes né autour du 9/12.

Capricorne

Le Soleil et Mercure éclairent votre 2e décan. Né après le 1er janvier, soyez plus communicatif avec ceux qui vous entourent et vous passerez un bon week-end ! Vous n'êtes pas toujours très bavard, la plupart du temps parce que vous n'aimez pas parler pour ne rien dire, mais avec Mercure accolée à votre Soleil votre relation avec vos proches sera source d'enrichissement intellectuel grâce à vos échanges.

Verseau

C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons, a dit Henri Poincaré. Et c'est d'intuition dont vous disposez le plus ces jours-ci. Le Soleil et Mercure sont réunis dans votre 12e secteur, celui qui gère justement vos intuitions, lesquelles sont parfois géniales : beaucoup de grands inventeurs ou de visionnaires sont ou étaient Verseau. Edison, par exemple, qui inventa l'ampoule électrique !

Poissons

Si vous avez un projet en tête 2e décan, veillez à ce qu'il repose sur des bases solides. Avant tout, faites le tour de vos amis pour leur demander leur avis. Vous avez parfois des idées géniales mais il arrive qu'elles soient utopiques ou difficilement réalisables. De toutes les manières, l'amitié sera un point d'ancrage pour vous pendant quelques jours (jusqu'au 10), cultivez vos relations.