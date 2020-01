L'horoscope du 3 janvier 2020

publié le 03/01/2020 à 05:30

Bélier

C'est du gâteau pour votre signe, Mars en Sagittaire vous donne le don d'ubiquité : vous serez partout, sur tous les bons coups et cela grâce à une superbe énergie. Il ne vous échappera pas que vous devez avoir le sens de l'opportunité et que si vous voulez pouvoir saisir certaines occasions, il faudra être à l'écoute de ce qui se dit autour de vous et parfois dans la presse. Si vous cherchez du boulot, c'est le moment !

Taureau

Avec Mars, il faut toujours se battre, un peu ou beaucoup tout dépend de l'enjeu. Là, c'est une question d'argent à récupérer ; et pour ça on vous fait confiance ! Dès qu'il s'agit d'obtenir ce que vous voulez, vous développez une énergie farouche ; la même que pour conserver ce qui est à vous ! 1er décan, jusqu'au 18 janvier et comme Mars ne rencontre aucun obstacle, vous pourrez donc obtenir ce que vous voulez.

Gémeaux

Mars s'oppose à vous à présent et il peut y avoir un rapport de force avec votre partenaire ; mais vous pourriez aussi avoir un choix un peu difficile à faire. Pour en revenir au partenaire, il est possible qu'il ou elle soit de mauvaise humeur pendant quelques jours (1er décan jusqu'au 18) et que cela vous mette sur les nerfs. Même chose si vous travaillez en équipe, il y aura un problème avec quelqu'un.

Cancer

C'est votre secteur du travail qui est occupé par Mars et ça tombe bien, vous allez avoir des efforts à faire au boulot, mais peut-être à cause d'un désaccord ! En effet, ce secteur du travail est aussi celui qui gère vos rapports avec vos collègues... Mais il n'est pas exclu qu'un envahisseur étranger (un virus donc) vous donne de la fièvre. Mais ce sera très passager, vous le savez avec Mars rien ne dure ! 1er décan jusqu'au 18 janvier.

Lion

Vous serez inondé d'énergies positives avec Mars en Sagittaire. C'est le bon moment pour prendre des décisions, des initiatives, ainsi que pour tout processus créatif. Vous aimez créer de la beauté, et quand vous n'êtes pas dans ce processus créatif, vous vous entourez de beaux objets, de belles personnes. En contrepartie, vous êtes mal à l'aise devant la laideur quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre.

Vierge

Mars en Sagittaire n'est pas trop votre amie, car elle vous oblige à prendre des décisions rapides alors que vous avez besoin de cogiter avant de faire vos choix. On sait que chez vous le mental prime sur tout, même sur l'action, et le problème avec ce Mars c'est que vous devrez agir à l'instinct et ne pas perdre de temps à retourner les situations dans tous les sens comme vous le faites la plupart du temps.

Balance

Mars en Sagittaire n'est pas trop votre amie, car elle vous oblige à prendre des décisions rapides alors que vous avez besoin de cogiter avant de faire vos choix. On sait que chez vous le mental prime sur tout, même sur l'action, et le problème avec ce Mars c'est que vous devrez agir à l'instinct et ne pas perdre de temps à retourner les situations dans tous les sens comme vous le faites la plupart du temps.

Scorpion

Avec Mars en Sagittaire, votre principale motivation sera de rentrer de l'argent, à moins que vous n'ayez une acquisition à faire ; rien d'impulsif, s'il vous plaît ! En effet, avec Mars aux commandes, on ne prend pas toujours le temps de réfléchir, on se dit qu'il le faut, que la dépense est utile et ça peut être le cas. Mais il peut aussi s'agir d'un désir irrépressible de vous acheter quelque chose qui vous fait très envie.

Sagittaire

Mars est de passage chez vous, ce n'est pas fréquent et en général vous épuisez tout votre entourage en développant une énergie que vous avez du mal à canaliser. Cela peut être le signe d'un instabilité passagère... Tout comme cela peut aussi signifier que vous allez vous investir à fond dans un travail dont vous espérez bien qu'il vous rapportera quelque chose, qu'il fera parler de vous par exemple. 1er décan jusqu'au 18 janvier.

Capricorne

Mars sera jusqu'au 16 février dans l'ombre de votre signe, 1er décan pour l'instant. Gare aux virus, votre système de défense pourrait ne pas être efficace. Cela dit, Mars en Sagittaire est plutôt positive pour votre travail : vous en aurez davantage et surtout vous serez plus rapide. Certains pourraient même prendre un deuxième boulot histoire d'arrondir les fins de mois -surtout 3e décan en février.

Verseau

Une conjoncture positive si vous avez un projet à mettre en route ou si vous voulez obtenir une aide sociale. Mais ne soyez pas trop impatient natif de janvier. Vous aurez tendance à vouloir sauter les étapes, en tout cas si c'est quelque chose de nouveau. Mais si c'est un ancien projet qui a traîné, vous avez en effet intérêt à vous booster ou à stimuler l'équipe avec laquelle vous avez monté ce projet.

Poisons

Un nouveau boulot pourrait être d'actualité dans les prochaines semaines, en tout cas vous allez vous investir à fond dans un travail, ou dans vos responsabilités. Vous pouvez en effet avoir à vous occuper d'un parent âgé et même parfois à l'héberger chez vous. On reconnaît bien là la générosité du Poissons, mais tâchez de ne pas sacrifier votre liberté ! Continuez à voir du monde, à sortir, à avoir votre vie à vous.