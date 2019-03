L'horoscope du 28 mars 2019

publié le 28/03/2019 à 05:45

Bélier

La Lune rencontre Saturne aujourd'hui, ce n'est pas très fun pour le 3e décan, vous aurez trop de responsabilités et trouverez la vie moins pétillante. Mais cela ne durera que quelques heures ! Cependant, en fin de journée, la Lune sera en phase avec Neptune et vous pourrez vous laisser aller, casser cette ambiance trop sérieuse et... vous endormir devant la télé. Le mieux serait quand même de vous coucher de bonne heure, mais c'est difficile pour l'actif Bélier !

Taureau

La conjonction Lune/Saturne aura un effet positif : vous aurez le sentiment qu'on vous prend au sérieux et qu'on reconnaît votre professionnalisme. Malgré de fait que vous terminez rarement votre travail dans les temps, que vous n'êtes par toujours à l'heure, il y a une sorte de récompense morale ou même matérielle au programme ; aujourd'hui ou un autre jour... Cela vaut surtout pour la fin du 2e et le début du 3e décan = né entre le 10 et le 15 mai.

Gémeaux

Même si elle est un peu frustrante, la conjoncture a un but qui ne peut que vous aider à rétablir votre situation financière, à être plus sérieux dans ce domaine. Certes, tous les Gémeaux ne jettent pas l'argent par les fenêtres, cela dépend, il y en a par exemple qui avaient une conjonction Soleil/Saturne à la naissance (né entre 72 et 74) et qui sont naturellement raisonnables. Et pas seulement dans le domaine financier d'ailleurs, ils sont très sérieux partout.

Cancer

Lune et Saturne s'opposent à vous, 3e décan en priorité et vous demandent une prise de conscience difficile, côté coeur ; mais elle devrait être libératrice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Saturne à présent face à vous, il y a aussi Pluton, les deux planètes ayant entamé une conjonction : il vous est conseillé, parce que vous êtes entré dans une période de destruction/reconstruction, de bien réfléchir à vos besoins et de faire en sorte de les satisfaire.

Lion

Vous pensiez obtenir mieux ou plus concernant un travail effectué, mais vous voilà vexé, mécontent de ce que vous recueillez et qui n'est pourtant pas si mal ! Acceptez l'idée que vous n'avez peut-être pas assez " assuré " sur ce coup-là et que " vous ferez mieux la prochaine fois ". Cela dit, il se peut aussi que vous ayez affaire à une simple annulation et que cela vous ennuie car vous pensiez pouvoir régler une question aujourd'hui.

Vierge

Pour vous aussi la rencontre Lune-Saturne est positive car elle vous donne de l'assurance et la certitude d'être le ou la meilleure dans ce que vous faites. Cela ne concerne pas toutes les Vierge mais ceux d'entre vous qui sont nés entre le 12 et le 17 septembre, c'est-à-dire fin du 1er décan et début du 2ème. Saturne et Pluton vous envoient des influx qui vous permettent même de prendre un certain pouvoir, d'avoir de l'influence sur les autres.

Balance

3e décan, né après le 13 octobre donc, une forte conjoncture est en train, en sourdine, de vous inciter à reconstruire votre vie sur des bases plus solides. Vous commencez à percevoir que vous avez peut-être fait fausse route, ou que certains de vos comportements se retournent contre vous : la dépendance à l'autre par exemple : à terme, vous aurez fait table rase. Mais cela va vous prendre du temps, on n'efface pas en quelques mois tout un pan de sa vie.

Scorpion

La conjoncture est bonne pour vous car elle indique que vous avez approfondi vos théories, vos idées et une vision du monde à la fois intuitive et rationnelle. Vous pouvez communiquer dessus, en parler, vos interlocuteurs ne pourront pas vous contredire car tout est très clair et net dans votre tête. Et cela le sera encore plus dans les mois et les deux années qui viennent, surtout si vous êtes du 3e décan, c'est-à-dire né après le 12 novembre.

Sagittaire

Je sais que je m'adresse à des représentants de Jupiter, le haut du panier dans le zodiaque, mais désolée, Lune et Saturne vous demandent un peu d'humilité. Juste pour aujourd'hui, vous en êtes capable non ? Mettez-vous au niveau des autres, vos proches ou vos collègues, afin de mieux entendre et comprendre ce qu'ils attendent de vous. Et si vous avez une demande à formuler, il vaut mieux aussi que vous soyez au même niveau que vos interlocuteurs.

Capricorne

La rencontre Lune/Saturne a lieu chez vous et peut accentuer l'impression que votre vie est alourdie par des responsabilités ou des problèmes familiaux. Ce n'est pas nouveau, beaucoup de Capricorne sont passés par là, c'est à présent au tour du 3e décan, c'est-à-dire né après le 10 janvier, de s'y affronter. La Lune va également rencontrer Pluton, elle aussi au 3e décan, et cela vous dit de ne pas vous décourager, vous avez en vous des ressources insoupçonnées.

Verseau

Ce qui peut vous ennuyer avec Lune/Saturne/Pluton ce n'est pas votre situation mais plutôt celle du monde qui vous entoure et qui va mal, selon vous évidemment. Mais comme le début de l'année n'a pas été génial (ces prévisions sont écrites le 14 janvier) et les astres indiquant que tout ne va pas s'arranger d'un coup, loin de là, vous pouvez à juste titre avoir des inquiétudes quant à la suite des événements. D'autant que la conjoncture de janvier se répétera en mai/juin.

Poissons

Vous constaterez, une fois encore, que vous avez un entourage solide, des proches sur qui vous pouvez compter et qui sont d'accord avec vos idées. Les événements politiques ont une influence sur vous depuis quelque temps - ou depuis toujours, selon le milieu dans lequel vous avez été élevé - il vous arrive d'ailleurs d'être un fin analyste des situations et il faut dire que depuis quelques mois vous avez du pain sur la planche et des gens avec qui en parler.