L'horoscope du 31 mai 2020

publié le 31/05/2020 à 05:30

Bélier

Premier décan, le dialogue sera nécessaire avec votre conjoint ou ami, ne balayez pas ses demandes du revers de la main, il ou elle a besoin que vous l'écoutiez davantage. Vous êtes plus communicatif d'habitude mais là, avec Mercure en Cancer, vous sentez que si vous vous exprimez vous allez être agressif. Expliquez-le calmement (si possible) à l'autre. 2ème décan, avec Mars dans votre secteur 12, vous n'avez envie de rien.

Taureau

Vous serez content et en phase avec le monde si vous pouvez travailler dans la maison ou dans votre jardin si vous en avez un. Vous aimez vous occuper de vos plantes et de vos animaux si vous en avez. En fait, vous appréciez la vie quand elle est simple et quand vous avez la nature à portée de main. Certains ont la chance d'habiter en rase campagne, en ville, c'est évidemment plus compliqué.

Gémeaux

Deuxième décan, Vénus et Mars sont en dissonance jusqu'à samedi prochain, les disputes et autres désaccords sont inévitables, sauf si vous ne répondez pas aux provocations. Et encore, vous aurez du mal car il semble vraiment que quelqu'un - un parent peut-être - vous cherche et vous aurez du mal à rester de marbre. De toute manière on lit tout sur votre visage, toute la gamme des émotions : vous êtes un livre ouvert.

Cancer

Vous serez réceptif aux humeurs de vos proches, 1er décan, elles déteindront sur vous et vous leur ferez d'injustes remarques ; ils ne sont pas responsables de votre vulnérabilité. C'est à vous de vous protéger, personne ne peut le faire à votre place et ce serait une bonne chose que vous appreniez à ne pas réagir de cette manière. Essayez de garder vos reproches pour vous et de comprendre d'où vient cette fragilité face aux autres.

Lion

Jupiter et Pluton se retrouvent comme au mois de mars, et vous incitent à vous poser des questions sur votre façon de travailler, de traiter vos employés et sur votre autorité. Certes, les planètes sont rétrogrades, vous ferez donc probablement moins usage de votre force, mais il faut réfléchir à ces comportements trop autoritaires (pour certains) et qui paralysent ceux qui travaillent pour vous ou à vos côtés. Il arrive que vous leur fassiez peur !

Vierge

Ce n'est pas gagné pour bien vous entendre avec votre conjoint et avec les autres en général. Vous vous sentez agressé, 2e décan, et vous ne savez pas comment réagir. La raison vous dit que de répliquer avec la même agressivité ne sert à rien, alors que votre instinct vous pousserait à répondre vertement. La solution se trouve peut-être dans le juste milieu : vous dites ce que vous pensez, en ne montrant rien de ce que vous ressentez.

Balance

La Lune occupe votre 1er décan aujourd'hui et se fâche avec Mercure. Vous aussi vous serez un peu fâché contre un proche qui vous aura mal parlé : un enfant, un frère/soeur. Mais comme vous êtes encore plus gentil et conciliant quand la Lune est chez vous, cela ne dégénérera pas ; vous ferez ce qu'il faut pour éviter le conflit... Toutefois, dans votre intérêt et celui de l'autre, dites ce que vous avez sur le coeur, cela ne fera pas de dégâts.

Scorpion

Vous serez très intériorisé aujourd'hui et aurez donc tendance à vous fermer au monde extérieur. Mais ne vous culpabilisez pas, cela vous fera du bien, vous en avez besoin. Vous êtes un signe qui cultive volontiers le mystère et qui se replie souvent sur lui-même ; mais il faut savoir que c'est votre manière à vous de vous protéger de ce que vous pensez être de l'agression ou une intrusion dans votre intimité.

Sagittaire

Deuxième décan, la dissonance Vénus/Mars vous touche de près jusqu'à samedi prochain. Vous ne serez pas toujours de bonne humeur et votre amoureux/se risque d'en souffrir. Il pourrait y avoir une dispute, peut-être pas aujourd'hui, mais surtout quand la Lune passera par votre signe entre jeudi et samedi prochains. C'est probablement vous qui chercherez la bagarre (le mot est peut-être fort), et votre chéri/e ou un ami ne pourra que subir.

Capricorne

Il y a de la rumba dans l'air, 1er décan, rien d'important mais vous serez obligé de vous montrer diplomate et de trouver un moyen d'imposer le dialogue autour de vous. Il faudra vous montrer ferme et mettre des limites, du moins c'est ce que vous sentirez, mais quant à le mettre en pratique, il faudra qu'on vous aide, qu'on se tienne à vos côtés. À vous tout seul, vous n'arriverez à rien de constructif.

Verseau

Vous serez optimiste et on risque de vous le reprocher, de vous dire que ce n'est pas réaliste, que vous rêvez. Ne vous laissez pas impressionner, faites comme il vous plaît. L'optimisme est bon pour la santé et de plus, ça fait aussi du bien à ceux qui vous entourent car vous leur envoyez des ondes positives. Si l'un de vos proches se moque de vous, renvoyez-lui ses moqueries, avec humour si possible.

Poissons

Deuxième décan, vous êtes encore jusqu'à samedi prochain dans le viseur de plusieurs planètes fâchées entre elles. Une décision semble difficile à prendre, surtout né début mars. Cela dit, les planètes étant rapides, il se peut qu'on vous presse, qu'on vous stresse aussi en vous demandant d'être rapide. Le pic de cette conjoncture sera entre mercredi et samedi prochain, en particulier pour ceux nés entre le 3 et le 7 mars.