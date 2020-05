L'horoscope du 28 mai 2020

publié le 28/05/2020 à 05:30

Bélier

La position de Mercure, dans votre secteur de la maison et de la famille, la boucle qu'elle va y faire, tout va dans le sens d'un éventuel déménagement ou d'un problème familial. Toutefois, cela dépend de l'état du pays et des répercussions qu'il a sur vous, surtout sur le plan économique. De toute façon, la boucle de Mercure indique que vous allez vous prendre la tête ! Ça peut aussi correspondre à un problème avec un enfant.

Taureau

Avec Mercure en Cancer, ce sont les relations avec les proches, et surtout les frères et soeurs qui seront en question. L'un d'entre eux pourrait vous créer un problème. Surtout si vous êtes en plein problème de succession... Inutile de vous énerver, vous avez jusqu'au mois d'août pour trouver une manière de vous entendre, sinon cela risque de durer beaucoup plus longtemps, en particulier si vous êtes du 2ème décan.

Gémeaux

Utilisez les forces de Mercure, maître des échanges, pour être plus précis dans la façon dont vous demandez les choses et ne négligez pas la sensibilité de vos interlocuteurs. Vous n'aurez aucun souci dans vos échanges si vous êtes bienveillant et que vous bannissez toute agressivité de votre façon de vous exprimer. Certains auront à discuter d'argent et à trouver des solutions pour renflouer leur trésorerie.

Cancer

Dans votre 1er décan, Mercure fait de vous un meilleur communicant, mais attention car ceux d'entre vous qui sont timides, et vous êtes nombreux, le seront encore plus. C'est-à-dire que Mercure prend la teinte de votre signe, une teinte émotionnelle et que vos pensées et vos émotions risquent de s'entrechoquer et, du coup, vous aurez du mal à bien vous exprimer. En réaction contre cela, certains seront sur la défensive et agressifs.

Lion

Mercure va faire une boucle en Cancer, un signe qui amplifie vos ennuis et soucis les plus irrationnels. 1er et 2ème décan, un sujet en particulier risque de vous prendre la tête. Vous n'aurez pas les outils pour régler le problème dans l'immédiat, d'ailleurs il n'y aura peut-être pas de réel problème. Ne comptez pas sur l'aide de vos proches, qui auront leurs propres soucis et ne seront donc pas très disponibles.

Vierge

Mercure a investi un signe qui va vous donner du flair, ou accentuer celui que vous avez déjà. Votre force c'est que vous aurez un temps d'avance sur vos interlocuteurs, vous saurez anticiper ce qu'on veut vous dire et aurez donc des réponses toutes prêtes. Le secteur occupé jusqu'au 5 août par Mercure (qui va donc faire une boucle) correspond aussi à vos amitiés et autres alliances professionnelles. De l'entraide au programme ?

Balance

C'est en vous montrant beaucoup plus ferme que vous l'êtes d'habitude que vous vous ferez écouter de vos proches et surtout de vos enfants. N'ayez pas d'état d'âme, même s'ils vous détestent sur le moment, les enfants ont besoin d'être cadrés, surtout les ados, et c'est ce que vous devriez faire avec Mercure en Cancer. N'hésitez surtout pas à leur imposer des règles et une discipline drastique, quelle que soit la situation.

Scorpion

Mercure va être votre assistant personnel jusqu'au mois d'août, bien placée elle vous incite à sauter sur les opportunités qui se présentent et peuvent être intéressantes. En outre, il pourrait être question d'études, de stage, de formation à faire maintenant ou plus tard, afin de développer vos activités. Si vous cherchez du travail, le 2ème décan pourrait être sur un gros poste, mais vous ne serez évidemment pas seul à postuler.

Sagittaire

Sans le vouloir, sans vous en rendre compte vous serez ambivalent dans vos échanges avec les autres. Vous les perturberez un peu car vos messages ne seront pas très clairs. Il y aura un effort à faire de votre part pour clarifier vos dires, mais il n'est pas sûr que vous le fassiez, dans la mesure où cela vous arrangera peut-être de laisser vos interlocuteurs dans le doute et l'incertitude. Surtout 2ème décan.

Capricorne

Mercure entame une boucle face à vous et ce sont surtout les 1er et 2ème décan qui sont concernés par des discussions visant à établir un accord, ou une forme de consensus. A l'heure où j'écris ces prévisions (jeudi 19 mars) nous sommes tous confinés, mais nous en serons probablement sortis en ce 28 mai et vous pourriez donc avoir pris parole avec un groupe pour y entrer ou faire affaire avec. Un contrat en vue ?

Verseau

Votre tendance à avoir peur des maladies sera accentuée par Mercure en Cancer, mais dites-vous qu'il y a de grandes chances pour que vos peurs soient irrationnelles, 1er décan. Il apparaît que ce climat peut durer puisque Mercure va faire des allers et retours entre le 1er et le 2ème décan. N'étant plus confinés, il y a aussi la possibilité que vous ayez plus de travail et que le rythme du boulot vous stresse de trop.

Poissons

Par chance, Mercure est très bien placée et va flatter votre ego. Vous recevrez des compliments, voire des louanges, et vous-même pourriez avoir quelqu'un à féliciter. Peut-être l'un de vos enfants qui aura bien travaillé... Mercure occupe en effet un secteur qui est attribué (entre autres) à votre progéniture et le Cancer étant un secteur solaire, les projecteurs peuvent donc être braqués sur vos enfants, existants ou à venir.