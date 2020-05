L'horoscope du 27 mai 2020

publié le 27/05/2020 à 05:30

Bélier

Vous n'avez aucune envie de faire de la casse, en tout cas si vous êtes né fin avril. Vous savez très bien que si vous laissez libre-cours à votre impulsivité, ça passera mal, ça peut même se retourner contre vous. La raison semble prendre le dessus, ce qui est une bonne chose car vous n'êtes pas toujours raisonnable ! Mais il est vrai que Mars est désactivée en ce moment : elle vous invite à agir pour les autres et non contre eux.

Taureau

Un virage à 180° pour ceux nés fin avril, vous pourriez décider de changer de boulot dans les mois qui viennent, même si c'est comme un arrachement pour vous. Vous aurez cette situation en tête aujourd'hui et une part de vous, qui semble très attachée à ce boulot, ou à autre chose (la situation dépend de votre thème natal), aura envie d'agir dans le sens de la rupture. Mais, vous le savez, le temps est votre allié, n'est-ce pas ?

Gémeaux

Si vous le pouvez, un petit déplacement imprévu sera au menu, à moins que quelqu'un ne vous appelle pour vous faire d'injustes reproches. Vous serez furieux, 1er décan, vous n'avez certainement pas envie d'entendre ce qu'on veut vous dire. D'ailleurs, né autour du 30 mai, la dissonance de Mars est active et elle vous met facilement en colère... Mais vous pouvez aussi avoir un obstacle à franchir depuis déjà deux ou trois jours.

Cancer

De l'appétit, de la gourmandise, un besoin de douceur, votre corps réclamera son dû aujourd'hui. A vous de décider si vous voulez lui faire plaisir ou si vous voulez le frustrer. Tout dépend de votre rapport actuel au plaisir et surtout (pour certains) à vos kilos en trop. Vous avez peut-être décidé de perdre un peu de poids, auquel cas il est normal que votre corps réclame ; il est en manque, mais une petite désintox ne fait jamais de mal.

Lion

La Lune se promène chez vous et nous indique que vous serez soucieux aujourd'hui, probablement à propos d'une situation que vous anticipez et qui vous angoisse. Mais si vous êtes né fin juillet, début août, vous êtes probablement déjà en plein dedans et cela vous rend anxieux pour votre avenir. Un important changement est en marche et vous ne pouvez pas l'arrêter ; vous pourrez peut-être, à terme, y trouver un avantage.

Vierge

Né début septembre, que vous restiez chez vous ou non, vous aurez besoin de vous isoler. C'est en vous mettant à l'écart du monde que vous vous sentirez le mieux. En fait, certains sont contrariés, ils sont " victimes " d'une dissonance de Mars qui fait que les relations avec les autres, réelles ou virtuelles ne sont pas faciles à gérer. Il semble que vous soyez obligé de mettre de l'eau dans votre vin et vous n'aimez pas cela.

Balance

Vous aurez un moral d'acier aujourd'hui, tout simplement parce que les perspectives sont belles pour votre 1er décan. Maintenant, l'avenir vous semble plus prometteur. C'est probablement grâce à un projet, nous en avons déjà parlé, mais il sera au coeur de votre journée, soit parce que vous y penserez pour trouver des idées, soit parce que vous en parlerez avec l'une de vos relations qui pourrait être impliquée dans ce projet.

Scorpion

N'hésitez pas à donner de vous la meilleur image possible et à exercer votre pouvoir de séduction sur vos interlocuteurs. Plus vous serez charmeur, mieux ça marchera. Parfois, vous savez drôlement bien vous y prendre et vous avez une façon de faire qui fait qu'on ne peut rien vous refuser. Mais attention, si vous mettez la pression pour obtenir ce que vous voulez, vous obtiendrez le contraire (né autour du 1er novembre surtout).

Sagittaire

Une bonne journée pour vous évader et trouver, dans votre tête, le petit coin idéal pour vous donner l'impression que vous êtes ailleurs. Surtout si votre travail vous ennuie. N'hésitez pas à faire appel à votre imagination, elle sera fertile dans ce domaine. Mais vous pouvez aussi avoir de très bonnes idées pour aider les autres, vos proches en particulier ; mais ne les imposez pas, proposez-les. Né autour du 1er décembre, exprimez votre colère.

Capricorne

Plongez-vous dans votre travail ou dans vos activités habituelles, cela vous empêchera de vous laisser aller à votre pessimisme naturel. Ne lui laissez pas libre-cours SVP. Il faut faire un tri et rejeter tout ce qui pourrait être négatif : ne vous justifiez pas en disant que vous êtes réaliste, contrairement aux autres qui sont trop optimistes... Votre défi, c'est de trouver un juste milieu entre les deux attitudes et non de privilégier les extrêmes.

Verseau

Heureusement que le Soleil en Gémeaux est très valorisant pour votre ego, parce que la dissonance Lune/Uranus pourrait vous laisser penser que vous êtes bon à jeter. Or c'est totalement faux, c'est le fruit d'une tendance à vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur une forme d'instabilité personnelle ou professionnelle (né après le 28 janvier). Il est vrai que vous êtes à la croisée des chemins et que vous ne savez pas très bien où vous allez.v

Poissons

Né début mars, à votre tour de recevoir les influx de Mars, conjointe à votre Soleil. Vous pourriez être en pleine révolte et il se peut qu'elle soit nécessaire à votre évolution. Vous devez peut-être vous débarrasser de quelqu'un qui profite de vous, qui se nourrit de vous et de votre argent, de ce que vous possédez en général, donc il est urgent de réfléchir à ce que vous voulez et ne voulez pas.