L'horoscope du 29 mai 2020

publié le 29/05/2020 à 05:30

Bélier

La Lune en Vierge vous dit d'être dans la retenue, dans la réflexion, de ne pas parler trop vite si vous êtes né fin mars, début avril. Il est dans votre intérêt de dialoguer calmement... et pas de crier. Il semble que quelqu'un, ou une situation particulière, vous agacera profondément mais, votre planète d'action (Mars) étant en Poissons, vous ne pourrez pas faire autrement que de subir les choses. Pour le moment.

Taureau

Ne restreignez pas vous-même vos libertés, natif du 1er décan, sous prétexte que vous avez le sens de l'engagement et le respect de la parole donnée. Vous y gagnez quoi ? Juste de ne pas être bien dans votre peau et, peut-être, de ne pas vivre la vie que vous devriez vivre. Il faut prendre au sérieux les cadeaux qu'elle vous fait, ne pas les négligez par rigidité. Il est vrai qu'avec Uranus sur votre Soleil, vous êtes plus rigide.

Gémeaux

Il y a de la nervosité dans l'air, vous avez peut-être fait de mauvais rêves cette nuit et j'ai l'impression que plus on essayera de vous calmer, plus vous serez sur la défensive. Il faut dire que vous n'êtes pas gâté, avec la dissonance Soleil/Mars (2ème décan à présent) qui est activée aujourd'hui par la Lune en Vierge. La conjoncture est également responsable de petits maux à caractère répétitif (ventre, surtout).

Cancer

1er décan, tout baigne ! Lune et Mercure sont en phase ; si vous avez des idées à trouver, si vous avez besoin d'inspiration, ne vous en faites pas, ça viendra tout seul. Les images, les idées seront là dès que vous ferez appel à votre imaginaire, très en forme grâce à la conjoncture. Et même avec vos proches, vous aurez du flair, vous sentirez s'ils ont besoin de vous, de vos conseils et vous serez là pour eux.

Lion

Le côté financier pourrait être un peu compliqué en ce moment, il se peut qu'on vous réclame une somme alors que vous ne vous y attendiez pas de sitôt, 2ème décan surtout. Avant de vous énerver, appelez l'organisme en question et demandez des explications ; si celles qu'on vous donne au téléphone ne vous semblent pas claires, demandez qu'on vous l'écrive noir sur blanc.

Vierge

C'est un peu orageux chez vous ou en vous 2ème décan. Vous êtes face à quelqu'un dont le comportement vous horripile, mais vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez. Le problème c'est que souvent vous gardez tout pour vous, même vos colères et ce n'est pas bon pour la santé ! Même si cela vous demande un effort, essayez de ne pas garder cette colère (passagère) au fond de vous, que cela provoque un conflit, une dispute ou non.

Balance

Vos proches ne feront rien pour vous aider aujourd'hui, ils prendront de travers tout ce que vous leur direz. Cela ne doit pas vous empêcher d'exprimer votre opinion et même de leur faire un peu la leçon si vous estimez qu'ils dépassent les bornes. Et je pense en particulier à vos enfants, si vous en avez, ou à un frère/une soeur... Parfois vous vous défilez, sous prétexte que vous ne voulez pas faire d'histoires.

Scorpion

Vous pensiez pouvoir compter sur un soutien amical, mais n'attendez rien des autres, comme ça vous ne serez pas déçu. Votre ami doit avoir des obligations de son côté ; les gens, même proches, ne sont pas toujours disponibles quand vous en avez besoin, or le Scorpion est assez exigeant dans ce domaine. Vous-même donnez beaucoup et vous estimez qu'on doit vous rendre la pareille quand vous le désirez.

Sagittaire

Vous serez contrarié par la conjoncture de ce vendredi, un peu agaçante pour le 2ème décan qui reçoit la dissonance de Mars à présent. Ne réagissez pas de manière exagérée, ce que vous aurez tendance à faire si vous ne vous contrôlez pas un minimum. Évitez toute forme d'exagération qui pourrait faire monter la sauce avec quelqu'un de proche, probablement un membre de la famille, peut-être l'un de vos enfants...

Capricorne

Vous ne serez pas sensible au côté orageux de la conjoncture, 1er décan, au contraire elle sera stimulante pour vous et en particulier pour vos petites cellules grises. Vous aurez des idées en pagaille, de bons conseils à donner autour de vous, des opinions à défendre... à moins que ça ne soit vous qui receviez des conseils. Dans ce cas, écoutez-les avec attention car ils seront pleins de bon sens. Vous " sentirez " que votre interlocuteur a raison.

Verseau

2ème décan, Mars occupe à présent votre zone de confort : si vous êtes né fin janvier, début février, vous avez un problème pratique à résoudre le plus rapidement possible. C'est probablement vous qui chercherez à vous en débarrasser, tout simplement parce que vous voulez avoir la paix ! Dans certains cas, il s'agira d'une histoire d'argent, d'une facture à payer ou d'une rémunération qui n'est pas arrivée à l'heure.

Poissons

C'est en famille, ou avec votre conjoint, qu'il risque d'y avoir un petit bug, surtout né début mars, évitez de le prendre trop au sérieux et de réagir de manière impulsive. Il est vrai que Mars est conjointe à votre Soleil, comme je vous le disais hier, mais il se trouve qu'aujourd'hui cet aspect est activé par la Lune en Vierge. Donc, cela confirme que le problème vient plus de l'autre que de vous.