L'horoscope du 30 mai 2020

publié le 30/05/2020 à 05:30

Bélier

Essayez de ne pas vous mêler des embrouilles de ceux qui vous entourent, qui se chamaillent et vont encore se chamailler la semaine prochaine. C'est leur problème ! Vous risquez d'aggraver les choses en vous en mêlant. Même s'il s'agit de vos enfants : ils doivent apprendre à régler leurs problèmes eux-mêmes. Pour cela, vous les mettez dans leur chambre en leur disant que vous ne voulez pas les entendre. Sans plus.

Taureau

A priori, ça devrait être une bonne journée, vous serez plus contemplatif qu'actif... Mais certains auront le cerveau occupé par des pensées qui tourneront autour de leur argent, ou de l'économie en général. Ces pensées étant plus énervantes finalement que reposantes. Essayez de laisser un peu votre mental de côté et si vous êtes dans la nature, comme vous l'aimez, chassez toute pensée qui pourrait gâcher votre plaisir.

Gémeaux

Il y a des jours où il vaut mieux s'isoler un peu et c'est ce que vous devriez faire aujourd'hui car la Lune, Vénus et Mars sont en désaccord et il y aura forcément de l'eau dans le gaz. Comme hier, c'est encore le 2ème décan qui est visé par la conjoncture et, si vous en êtes, vous allez devoir prendre sur vous pour ne pas agir contre vos intérêts. Le fauteur de troubles sera un parent ou votre conjoint, et vous avez intérêt à vous contrôler.

Cancer

Les planètes sont moins en phase pour le 2ème décan, mais ceux de juin disposent de Mercure ; ils sauront jouer sur les émotions des autres et en obtiendront ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas vous refuser quoi que ce soit si vous leur parlez le langage des sentiments. Ne soyez pas exigeant, cela ne servirait à rien, qu'à braquer vos interlocuteurs. Né autour du 3 juillet, vous aurez la Force avec vous et convaincrez facilement.

Lion

Soyez subtil dans votre façon de vous exprimer, de demander quelque chose, suggérez au lieu d'imposer et vous constaterez que vos proches sont prêts à tout vous donner. C'est toujours la même chose, finalement : les réponses que vous pouvez obtenir dépendent de la façon dont vous demandez. En tant que signe de Feu vous avez tendance à exiger, mais si vous êtes moins dans l'exigence, vous verrez ça changera tout.

Vierge

Encore de l'électricité dans l'air aujourd'hui pour le 2ème décan, il y a un rapport de force avec un partenaire. Mais certains peuvent avoir aussi un choix compliqué à faire. Ces jours-ci, ce sont surtout ceux des 3, 4, 5 septembre qui sont les plus concernés et la semaine prochaine ce sont les natifs du 5 au 12 septembre qui s'y colleront. Apparemment, vous aurez vous aussi une décision à prendre ou un choix difficile à faire.

Balance

Vous vous retiendrez de dire ce que vous pensez et surtout de parler de vos sentiments, Vénus et Mars entament une dissonance et vous aurez peur de prendre un râteau. C'est le genre de choses qui vous fait plus de mal qu'à d'autres car vous êtes un grand sensible et vous réagissez fortement, mais cela se passe à l'intérieur de vous la plupart du temps. Vous ne montrez rien et c'est ce que vous ferez aujourd'hui ; vous cacherez ce que vous ressentez.

Scorpion

La planète du jour c'est Mercure, vous serez très observateur 1er décan. Et en général, vous ne vous gênez pas pour dire ce que vous voyez, surtout pour taquiner l'autre. Vous serez même assez moqueur et vous sentirez que vous avez visé juste car votre interlocuteur ne vous adressera plus la parole ! Parfois, comme aujourd'hui, vous êtes un peu excessif, vous poussez le bouchon trop loin comme on dit.

Sagittaire

Aujourd'hui encore, vous aurez intérêt à contrôler votre tempérament de feu qui pourrait vous inciter à aller trop loin avec un membre de la famille qui vous énerve. Il ou elle ne suit pas vos " consignes ", ne vous " obéit " pas ? Évidemment, il peut s'agir d'un enfant et vous savez qu'il faut vous montrer ferme, que c'est important, mais ne lui criez pas dessus non plus, quoi qu'il fasse : c'est vous l'adulte, ne vous mettez pas à son niveau.

Capricorne

Né en décembre, c'est peut-être ce week-end que vous pourrez trouver un accord avec un proche, probablement parce que vous aurez l'intelligence de faire un compromis. C'est tout l'art de la stratégie : vous donnez un tout petit " morceau " à l'autre, un os à ronger, mais vous demandez autre chose en échange et on ne peut pas vous le refuser. Toutefois le Capricorne est entier et se refuse souvent à lâcher du lest.

Verseau

Jusqu'en fin de semaine prochaine, Vénus et Mars seront en dissonance. 2ème décan, votre chéri/e ne sera pas au diapason, vous aurez l'impression qu'il/elle ne vous connaît pas bien. Ou en tout cas pas assez bien, pour se montrer aussi exigeant avec vous, ou vous faire des demandes auxquelles vous ne pouvez pas répondre, ou n'avez pas envie de répondre. Attention, il y a de la dispute dans l'air, surtout aujourd'hui...

Poissons

L'orage plane pour ceux du 2ème décan, il pourrait même éclater, alors que ceux de février ont bien compris qu'il fallait caresser leurs interlocuteurs dans le sens du poil. Pourquoi ne pas faire pareil, 2ème décan ? Vous semblez vraiment en vouloir à quelqu'un, mais attendez un peu pour dire ce que vous avez à dire ; laissez passer un ou deux jours et si vous en avez encore gros sur la patate, exprimez-vous de manière très claire et directe.