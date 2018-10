L'horoscope du 26 octobre 2018

publié le 26/10/2018 à 06:00

Bélier

Mars et Pluton s'entendront jusqu'à lundi prochain et si vous êtes du 2e décan, vous disposerez d'une volonté sans faille. Rien ne pourra vous faire plier, ce sera même un peu trop, surtout dans le domaine personnel où vos proches se casseront les dents sur votre profonde détermination ; en particulier si vous êtes né autour du 8 avril. Essayez de vous assouplir un peu, de manière à ne pas décourager vos proches d'avoir des échanges avec vous !

Taureau

La Lune s'attarde chez vous jusqu'à ce soir ; en passant elle s'oppose à Mercure et à Jupiter. Difficile, pour le 3e décan, de trouver un terrain d'entente avec un proche. Vous ne serez d'accord sur rien et vous serez chacun persuadé d'avoir raison. Mais vous pouvez aussi avoir, comme c'est le cas depuis quelques semaines, un problème de concurrence professionnelle, ou une rivalité à gérer avec l'un de vos collègues. Mais cela va cesser très bientôt.



Gémeaux

Vous avez quelques difficultés relationnelles si vous êtes du 3e décan, surtout dans le domaine du travail, où vous supportez mal un collaborateur ou un employé. Les petites piques et autres critiques sont fréquentes et vous commencez à être sur les nerfs. D'autant plus que certains pourraient se demander, à juste titre, si la personne ne cherche pas à marcher sur leurs plates-bandes. Si c'est le cas, demandez-lui où il/elle veut en venir ; il/elle pense que vous n'y voyez que du feu.



Cancer

3e décan, né avant le 20 juillet, c'est plutôt la chance qui est avec vous depuis quelque temps. Vous avez attiré l'attention sur vous grâce à une réussite. Toutefois, la situation sera moins réjouissante fin novembre, début décembre si vous êtes né après le 20 juillet : Vénus à la fin de la Balance, s'opposera à Uranus revenue en Bélier et les deux seront en aspect dynamique avec vous. Vous aurez une décision à prendre, ou c'est l'autre qui la prendra à votre place.



Lion

Né après le 18 août, comme les autres Lion vous êtes face à des problèmes liés à un bien immobilier que vous avez rénové et vous n'êtes pas content des travaux. Pour les autres cela semble être terminé alors que vous, 3e décan, pourriez être en plein dedans. Mais ne vous faites pas trop de noeuds au cerveau, ne laissez pas la colère vous envahir, vous en aurez bientôt terminé avec ce problème. 1er décan, préparez-vous à des moments très valorisants pour votre ego.



Vierge

Né en fin de 2ème décan, après le 10 septembre, vous êtes un peu débordé et même si vous êtes en vacances vous avez mille choses à faire, des journées fatigantes. Il est vrai que vous avez du mal à rester inoccupé et quand vous n'avez rien à faire, ce qui est rare, vous trouvez toujours quelque chose à nettoyer ou à ranger. D'ailleurs, il est possible que vous ayez de grands rangements à faire chez vous, à la suite de quelques menus travaux peut-être.



Balance

2ème décan, né après le 10 octobre, Mars vous donne du courage, surtout celui de dépasser ce qui vous bloque, ou ce qui vous fait tourner en rond côté relations. Vous vous trouvez dans des impasses, tout simplement parce que vous refaites toujours la même chose, c'est à dire des mauvais choix ou une demande trop forte adressée à l'autre. A la suite d'un travail sur vous-même, cela pourrait changer mais il faut vous affronter à vous et à vos angoisses d'abandon.

Scorpion

Vénus est chez vous, conjointe au Soleil mais en froid avec Uranus, l'une de vos relations passe par des phases différentes et parfois très contrariantes. Certains natifs du tout début du signe pourraient envisager la rupture, à moins qu'elle ne soit souhaitée par le partenaire en question, qu'il soit amoureux ou professionnel. S'il s'agit de vous, d'un ras-le-bol de votre part, vous êtes très hésitant sur la conduite à tenir, alors que l'autre est très ferme.

Sagittaire

Mercure prend les commandes ce soir et pour le week-end. Vos échanges seront en vedette ; peut-être avez-vous quelque chose d'important à communiquer. Et cela pourrait en effet être important puisque Mercure sera conjointe à Jupiter la géante, la conjonction étant exacte dimanche. Il se peut aussi que vous receviez un coup de téléphone de quelqu'un d'important à vos yeux ou encore qu'une conversation prenne une tournure très positive pour vous.

Capricorne

Une bonne conjoncture pour votre 3e décan, la rencontre de Mercure et Jupiter vous donne des idées pour avancer sur un projet, qui semble bien parti. Ce sont ceux des tout derniers jours du signe qui sont concernés mais ils n'avaient pas reçu les influx jupitériens en début d'année, ils peuvent donc en profiter. Vous pourriez aussi élargir, ou avoir élargi votre réseau relationnel, à moins qu'une amitié n'ait pris de la place dans votre vie.

Verseau

Écoutez les petits signes que la vie vous envoie, natif de janvier, ils sont positifs car vous allez ou avez déjà concrétisé l'un de vos espoirs professionnels. Jupiter a commencé à envoyer de bons influx à votre Soleil, ce n'est pas encore exact car la planète entrera en Sagittaire (signe ami) le 8 novembre, mais ses bonnes vibrations se sentent longtemps à l'avance et longtemps après. Tout ce qui va arriver de bien pendant un an sera le fruit de vos bonnes relations avec vos alliés.

Poissons

1er décan, vous recevez encore de bons influx de Vénus mais elle est rétrograde. Est-ce que vous seriez en train de réfléchir ou d'analyser vos sentiments ? C'est plutôt rare chez vous, vous avez tendance en général à vous laisser emporter par ce que vous ressentez, ce que vous pensez être de l'amour. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous hésitez en ce moment : vous avez rencontré quelqu'un et vous vous demandez si votre relation a un quelconque avenir.