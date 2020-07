L'horoscope du 30 juin 2020

publié le 30/06/2020 à 05:30

Bélier

Il y a quelque chose qui bloque votre évolution professionnelle, 3e décan. Il faudrait vous demander si vous ne vous êtes pas trompé de route, peut-être faut-il en changer ? Si c'est le cas, c'est le bon moment : vous avez jusqu'à la fin de l'année pour réinventer votre vie, ou décider de prendre votre retraite (selon votre âge, évidemment). Quoi qu'il en soit, ça ne bloquera plus à partir de la fin de l'année.

Taureau

Vous ne serez pas mécontent du retrait de Saturne, sachant que vous n'avez pas fini pour autant de vous poser des questions sur votre avenir. Réponses en fin d'année, voire début 2021. Vous songez peut-être à quitter votre travail - ou quelqu'un - et vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Mais ne vous étonnez pas, même si Saturne n'est plus en dissonance pour l'instant, si votre machine à penser travaille trop.

Gémeaux

1er décan, suite à une proposition qu'on vous a faite, il se pourrait que vous ayez à travailler sur un projet pendant quelque temps. Sans être rémunéré pour l'instant. Mais ce n'est pas grave, vous récupérerez plus tard ! De toutes les manières, toujours 1er décan, vous avez et allez voir la baraka et même si vous avez conscience de la lourdeur de vos responsabilités, à terme (fin d'année) vous serez fier de vous et de vos résultats.

Cancer

Demain Saturne retourne en Capricorne et sera de nouveau opposée au 3ème décan. Un problème relationnel datant du début de l'année revient, mais pour la dernière fois. Saturne restera face à vous (né après le 17 juillet) jusqu'en décembre et c'est à partir du 29 septembre que vous pourrez régler le problème ; vous aurez probablement un choix à faire, à moins qu'on ne vous impose alors une décision. Comptez sur le temps...

Lion

Vous serez soulagé 1er décan, Saturne ne sera plus face à vous à partir de demain, mais le problème que vous avez rencontré n'est pas encore réglé, il ne le sera pas avant 2021. On en a toujours pour au moins un an avec Saturne ; de plus l'année prochaine Saturne sera en dissonance avec Uranus en janvier-février et vous serez confronté à un changement auquel vous résisterez (né fin juillet). Et difficile de savoir si vous aurez raison ou non !

Vierge

La conjoncture n'a pas été idéale pour votre travail, 1er décan. Mais 3ème décan, vous retrouvez un bon aspect de Saturne, favorable à la réussite de ce que vous entreprenez. Pour l'instant, la planète étant rétrograde vous avez du travail devant vous, il faut être créatif, avoir des idées, mais après le 29 septembre vous recueillerez le fruit de vos efforts et vous pourrez être fier de vous. Né après le 17 septembre surtout.

Balance

3ème décan, un vieux problème que vous connaissez bien va de nouveau créer de l'anxiété aujourd'hui, il serait temps que vous cessiez de le fuir et que vous l'affrontiez. Parlez-en ! La meilleure manière de vous en débarrasser c'est de le vider de sa charge négative, sûrement remplie d'émotions très anciennes, et il n'y a qu'une manière : en parler le plus possible à une personne qui vous écoutera sans faire de commentaires.

Scorpion

Le retour de Saturne en Capricorne est favorable à ceux nés après le 16 novembre. Vous allez pouvoir reprendre un stage, une formation, des études et y mettre le point final. Mais pas avant que Saturne ne reprenne une marche directe, c'est-à-dire le 29 septembre. Vous aurez donc toute la fin de l'année pour terminer ce que vous avez commencé. Ou pour vous réconcilier avec quelqu'un que vous aviez écarté.

Sagittaire

3ème décan, votre situation financière n'est pas au top comme l'indique la conjoncture. Mais vous n'y pouvez rien, cela ne dépend pas de votre volonté, il faut être patient. " La crise " économique pourrait vous frapper de plein fouet et il va falloir attendre que les planètes quittent votre secteur 2, celui de vos revenus, pour que ça s'arrange. Et ça ne sera pas avant la fin de l'année. Mais vous remonterez vite la pente ensuite.

Capricorne

Vous vous répéterez toute la journée que c'est trop injuste, 3ème décan, et vous vous sentirez impuissant. Mais vous n'êtes pas superman ou superwoman, ne l'oubliez pas. On sait que vous êtes très sensible à ces situations où l'injustice domine, néanmoins vous ne pouvez pas lutter contre toutes les injustices, ni vous en sentir responsable. Sauf si c'est vous qui en commettez une ; la réparer sera alors de votre ressort.

Verseau

Que Saturne vous quitte provisoirement fera votre affaire si vous êtes né après le 14 février, mais de toute façon il faudra bien tourner la page à un moment ou à un autre. Apparemment cela se fera en fin d'année ou au début de 2021 et Saturne étant alors accompagnée par Jupiter (1er décan, né en janvier), les choses prendront de l'importance. Cela dit, vous pouvez mettre un projet en place à ce moment-là que vous concrétiserez plus tard dans l'année.

Poissons

La conjoncture fera votre affaire, 3ème décan, vous allez pouvoir reprendre un projet abandonné en mars et qui aura de beaux jours devant lui après le 29 septembre. Par projet il faut entendre un projet professionnel pour beaucoup, mais les projets personnels, amoureux, ou amicaux sont également inclus et ce sera certainement différent pour chacun. Une importante amitié peut aussi revenir au 1er plan.