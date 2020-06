L'horoscope du 29 juin 2020

publié le 29/06/2020 à 05:30

Bélier

Ne laissez pas vos émotions l'emporter sur la raison, surtout né fin mars, début avril. Vous risquez de tenir des propos qui seront très mal pris par votre interlocuteur. Donc gardez votre sang-froid en toute circonstance, même si c'est vous qui entendez des paroles déplaisantes. Quoi qu'il en soit, l'aspect qui est responsable (dissonance Lune/Mercure) ne durera que quelques heures, alors prenez sur vous !

Taureau

Né en avril, ne vous étonnez pas si vous vous sentez fatigué, si vous avez des coups de pompe. Vous ne disposerez pas de votre énergie habituelle avant le 15 juillet. Pour chaque membre du décan cela durera deux ou trois jours, la présence de Mars en secteur 12, un secteur de passivité, de réceptivité, étant responsable. La contradiction c'est que Mars est en Bélier et qu'elle est puissante, aussi ne prenez pas n'importe quel remède " de cheval " pour vous requinquer.

Gémeaux

Né entre le 26 et le 30 mai, vous pouvez prévoir une semaine très glamour. Vous sentirez que vous plaisez ou alors aurez un gros coup de coeur instantané pour quelqu'un. Si tant est que vous ne l'avez pas déjà eu et qu'il s'agit peut-être d'un retour de flamme, ou carrément d'un retour de la personne qui s'était momentanément éloignée de vous. Cela dit, il se peut aussi que vous receviez de l'argent que vous n'attendiez pas...

Cancer

Premier décan, il va probablement falloir vous donner des coups de pied au derrière, un travail urgent, quelque chose d'important, vous obligera à vous investir à fond. Il ne faudra pas vous laisser distraire, mais il semble que vous pourrez vous concentrer plus facilement que d'habitude, grâce au bon aspect entre Mars et Saturne, symbole de sérieux et de rigueur. Tout ce que vous ferez, vous chercherez à ce que ce soit parfait.

Lion

Un bon plan pour vous, Mars entame une harmonie avec Vénus qui va durer toute la semaine, aussi pourrez-vous donner une autre dimension à l'une de vos relations. Et il s'agit aussi bien d'une relation professionnelle que d'une relation de coeur : vous pouvez avoir l'intention, par exemple, de séduire quelqu'un, de le ou la faire tomber amoureux/se de vous ! Mais les rencontres inattendues peuvent aussi être dans votre actualité.

Vierge

Je vous l'ai dit hier, les questions d'argent prendront plus de place dans les semaines qui viennent, et elles seront déjà au premier plan aujourd'hui pour ceux du mois d'août. Il est possible qu'une somme, un bonus, vous soit promis et que cela ne traîne pas trop. Mars n'a pas encore ralenti, elle peut donc faire fonctionner les choses rapidement. Il en ira autrement pour le 2ème et le 3ème décan, qui auront affaire à une Mars plus lente.

Balance

Si vous êtes du 2ème décan, les autres semblent vouloir vous contrarier. Si vous avez quelque chose sur le coeur, dites-le en prenant des gants, mais dites-le. Il s'agit probablement de faire la morale à l'un de vos enfants, ou à un frère, une soeur, mais vous aurez intérêt à marcher sur des oeufs car vous aurez affaire à une personnalité très sensible et susceptible. Donc si vous ne voulez pas de conflit...

Scorpion

Le Soleil et Mercure seront conjoints mercredi et si vous êtes du 2ème décan, vous aurez un indice, un renseignement sur la réponse que vous obtiendrez après le 12 juillet. C'est-à-dire quand Mercure reprendra une marche directe... En fait, là elle va croiser le Soleil en étant rétrograde, ce qui ne donnera rien de concret. En revanche, vous aurez une intuition ou alors vous entendrez quelque chose qui vous éclairera un peu.

Sagittaire

La conjoncture est bonne, vous avez probablement pris une décision drastique pour remonter la pente financièrement et cette décision portera ses fruits, 1er décan. Peut-être qu'une association, même temporaire, pourrait vous aider ; ou que la banque peut vous faire un prêt... Le problème étant que nous sommes en période Cancer et que vous passez peu trop vite de l'enthousiasme au pessimisme.

Capricorne

Une semaine où il va falloir mettre le turbo, natif de décembre surtout, vous aurez du boulot par-dessus la tête et, heureusement, ce que vous ferez vous plaira. Vous trouverez peut-être que c'est facile mais c'est parce que vous avez une bonne expérience que vous aurez cette impression. Ou alors il est possible aussi que vous soyez bien secondé, que celui/celle qui va vous assister ait les qualités nécessaires.

Verseau

A terme, c'est-à-dire d'ici un an à peu près, un projet sur lequel vous travaillez en ce moment pourrait changer votre vie. Et cette semaine sera importance pour ce projet. Peut-être que vous entamerez le travail qui y correspond, ou que vous en discuterez sérieusement avec les personnes qui vous ont demandé de réaliser ce projet. Toujours est-il que l'élément " temps " ainsi que votre expérience auront leur importance.

Poissons

Né fin février, début mars, on pourrait vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas le moins du monde et il va falloir réagir rapidement : n'attendez pas. Il se pourrait, si vous tardez trop, que l'occasion vous passe sous le nez, mais vous en saurez plus entre mercredi et jeudi. Pour aujourd'hui, une négociation risque de tourner court, ou de ne pas correspondre à ce que vous en attendiez. Réattaquez après le 11/7.