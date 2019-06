L'horoscope du 26 juin 2019

publié le 26/06/2019 à 05:45

Bélier

La conjoncture est positive pour vous, 1er décan surtout et vous aurez tendance à ne pas prendre la vie très au sérieux. Vos loisirs et plaisirs passeront avant tout ! Mais peut-être que vous allez partir en vacances en fin de semaine, ceci expliquant cela ? Toutefois, Mercure va être en dissonance avec Uranus et cela ne se passera pas comme vous l'avez prévu, vos plans devront être adaptés à un petit changement de dernière minute, sans que cela vous contrarie plus que ça !

Taureau

Vous aurez du mal à vous entendre avec un proche, quelqu'un de cher à votre coeur mais qui se conduira de manière à vous donner envie de l'envoyer promener. 1er décan, les quelques jours qui viennent seront probablement très tendus, mais cela dépend de ce que font les autres planètes de votre thème ; selon votre thème personnel, la conjoncture peut être très atténuée ou au contraire être plus marquante. Évitez de vous angoisser à l'avance !

Gémeaux

1er décan, vous serez au bord de la crise de nerf pendant quelques jours, mais essayez de relativiser parce qu'après tout, vous n'êtes pas directement concerné. C'est très ponctuel et c'est un problème avec une information qui est peut-être étonnante, voire déstabilisante, mais il ne faut pas en parler pour l'instant ? Vous pouvez aussi avoir un problème avec un proche qui fera n'importe quoi, ce qui peut vous demander, pour certains, de changer vos plans à la dernière minute.

Cancer

Les négociations et autres discussions autour de l'argent seront dans votre actualité jusqu'au 19 juillet. 1er décan, vous pouvez vous attendre à quelques surprises. En effet, Mercure va stationner dans le 1er décan du Lion, tout en formant une dissonance avec Uranus, réputée pour ses virages à 180°, ses imprévus mais aussi pour ses cassures (avec un proche, frère, soeur). Et l'argent, ou un bien en commun, en sera probablement la cause.

Lion

Chez vous Mercure s'arrête dans votre 1er décan, né en juillet la période qui arrive risque d'être tendue, au bord de la rupture au boulot ou dans le registre amical. Certains pourraient aussi se trouver face à une problématique financière qui leur demandera beaucoup d'ingéniosité s'ils veulent s'en débarrasser. Cela va durer jusqu'au 19, puis la conjoncture se reformera la semaine du 12 août, mais avec un Uranus rétrograde ; vous serez plus dans la réflexion que dans l'action...

Vierge

Mercure en Lion va stationner dans votre secteur d'ombre, ce qui ajoutera à votre discrétion. Vous serez invisible, mais néanmoins très observateur. C'est même peut-être le but : observer quelque chose qui ne se voit pas fréquemment et qui peut avoir un côté très spécial. Cela pourrait avoir un lien avec une sorte d'expérience scientifique inédite, mais vous serez obligé de la réitérer en août car vous n'aurez pas précisément ce que vous voulez.

Balance

La conjoncture va vous inciter à faire ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire à créer des liens entre les uns et les autres, mais certains de vos amis seront réticents. Cela vous surprendra d'ailleurs car vous ne présentez les gens entre eux que si vous êtes sûr qu'ils vont bien s'entendre. Mais il y a peut-être quelque chose que vous ignorez, un ancien contentieux par exemple. Sinon, Mercure parle aussi de projets, mais qu'il va falloir remettre en question.

Scorpion

C'est encore une fois dans le domaine relationnel que vous allez être déstabilisé, 1er décan, un ou une partenaire vous fera comprendre que vous avez tout faux, que vous n'avez pas la bonne attitude et qu'il n'est pas possible de continuer ainsi. Mais attention, ces prévisions ne tiennent compte que d'une planète, votre Soleil et d'un décan, or il y a dix planètes dans un thème et l'ascendant qui peuvent contredire ces prévisions. Pas de panique !

Sagittaire

Une bonne conjoncture pour vous, même si Mercure stationne. Il se peut que ce soit une course contre la montre pour obtenir un document, 1er décan. Votre passeport, par exemple, ou un visa si vous avez décidé de partir dans un pays qui le demande. Mais il peut également s'agir d'un document administratif, d'une reconnaissance de dette, ce genre de choses, et cela risque de prendre plus de temps que prévu pour l'avoir entre les mains.

Capricorne

La station de Mercure, qui va durer plusieurs jours la semaine prochaine risque de bloquer provisoirement une négociation en vue d'une vente. Des détails probablement, dont vous ne pensiez pas qu'ils pourraient avoir la moindre importance, ou alors quelqu'un de proche qui vient mettre son grain de sel dans cette affaire en créant la surprise parce qu'il/elle ne s'était pas manifesté auparavant. Il va dont y avoir du retard.

Verseau

Mercure étant face à vous, c'est quelqu'un de proche qui risque de vous en faire voir de toutes les couleurs, il vous sera difficile de vous entendre. Il peut être question d'un contrat à discuter et si ce n'est pas réglé rapidement (début du 1er décan), vous risquez de voir le dialogue interrompu et il ne pourra pas reprendre avant la semaine du 12 août. Mercure sera en dissonance avec Uranus, il risque d'y avoir un retournement de situation.

Poissons

Sans réfléchir, vous proposerez votre aide et comme souvent, ça partira d'un bon sentiment. Mais cette personne ne voudra pas vraiment être aidée et vous ne parviendrez pas à vous comprendre l'un l'autre, il ou elle fera preuve de trop d'entêtement... Cela dit, vous pouvez aussi avoir à faire des mises au point avec vos enfants adolescents, ils ne travaillent plus et prennent la maison comme un hôtel. Essayez d'être plus ferme avec eux.