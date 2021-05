L'horoscope du 30 avril 2021

publié le 30/04/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

D'une manière générale vous n'aimez pas les journées comme le 1er mai, des journées que vous trouvez mortes étant donné que soudain, la vie s'arrête. A part un éventuel défilé (et encore, faut voir ce que ça va donner avec le Covid), il ne va rien se passer de vraiment passionnant. Seul le 1er décan sera absorbé par autre chose, la même qu'hier soir d'ailleurs : une colère, un ressentiment contre un membre de la famille qui, peut-être, s'est incrusté chez vous pour le week-end.

Taureau

Vous seriez le plus heureux du monde si vous pouviez partir quelque part et changer d'horizon. Si vous ne le pouvez pas, un bon livre, un film feront l'affaire. Avec la Lune en Capricorne, soit il faut vous éloigner pour pouvoir vous détendre (la semaine a été rude) soit il faut vous cultiver, voire... cultiver votre jardin, vos champs. Être dehors ne peut que vous faire du bien, les aspects ayant tendance à vous emprisonner, notamment 2ème décan, pas les autres.

Gémeaux

Saturne est à l'honneur ce week-end et vous donne un côté sérieux et responsable. Et ce n'est pas du tout pour vous déplaire, vous avez besoin d'être aux commandes. Ce n'est pas une question d'autorité ou d'emprise sur les autres, mais de vous dire que vous faites ce que vous avez à faire, ainsi vous ne vous sentez pas coupable de légèreté ou de négligence. Ce sont surtout ceux du 2ème décan qui ont ce sens du devoir accentué en ce moment, et pas seulement avec leurs proches.

Cancer

Vous n'aimez pas être seul, mais être seul parmi les autres ne vous dérange pas. Vous pouvez laisser libre-cours à votre très performant sens de l'observation. Observez comment les autres agissent, écoutez-les penser en faisant travailler votre intuition et votre réceptivité, cela vous changera des rapports de force que vous supportez en ce moment, surtout si vous êtes du 1er décan. En outre, vous pourrez imaginer plein de choses et vous amuser de ce que vous inventez.

Lion

Vous vous faites du souci, comme nous l'indique la Lune du Capricorne et on vous comprend, natif du 2ème décan. Vous serez moins à cran à partir de mardi. Et comme je vous l'ai dit hier, il va y avoir bientôt une amélioration. Si vous êtes né en juillet, ne vous étonnez pas si vous avez des petits coups de barre en ce moment, votre batterie interne se décharge trop vite. Il faut faire des petites pauses dans vos activités (quelques minutes suffisent) pour vous recharger en énergie.

Vierge

Contrairement à d'autres, vous serez bien dans votre peau, quel que soit votre décan, on vous renverra une bonne image de vous qui y sera pour beaucoup. Vous ne vous aimez pas toujours, peut-être parce que vous n'avez pas été assez aimé dans votre enfance (ou au contraire étouffé), et la conjoncture actuelle vous demande justement d'apprendre à vous apprécier davantage. Cela vous donnera également une meilleure image auprès des autres, proches, collègues, clients..

Balance

Vous aurez besoin de vous replier sur vous-même, de ne rien faire de fatiguant et il faudra que vous fassiez comprendre à vos proches que vous n'êtes pas disponible. Qu'il ne faut pas qu'ils viennent vous déranger toutes les cinq minutes si vous vous reposez : vous avez besoin de cette inactivité pour vous ressourcer, surtout 1er décan, vous avez eu beaucoup de boulot ou d'activités cette semaine et vous avez vraiment besoin de débrancher. Sachez dire non à vos proches.

Scorpion

Profitez d'un samedi qui ressemble à un dimanche pour vous intéresser à un problème de société qui vous passait au-dessus de la tête jusqu'à présent. Il n'est jamais trop tard pour éveiller sa conscience et en tant que Scorpion vous avez besoin de vous battre pour des causes ou des idées qui pourraient améliorer la vie en société. 1er décan, les idées se bousculent dans votre tête et il n'y a pas de doute, vous trouverez le moyen de les mettre en action.

Sagittaire

Comme hier, il vous est conseillé d'être raisonnable, surtout sur le plan financier. Ne jouez pas à des jeux d'argent et ne dépensez pas des fortunes sur internet, le reste des commerces étant fermés pour cause de 1er mai. D'ailleurs, si vous êtes du 1er décan, il est possible qu'on vous fasse des reproches sur vos dépenses passées ou sur la manière dont vous gérez votre argent. Et les reproches, vous n'aimez pas du tout ça ! Mais en même temps, cela piquera votre orgueil et vous fera réfléchir.

Capricorne

Si vous vous réveillez en colère, ou si vous êtes mal luné, 1er décan en particulier, allez tout de suite faire un tour, marchez le plus vite possible, cela vous défoulera. Votre énergie (la colère est une énergie) sera dépensée et quand vous rentrerez chez vous, vous serez moins à fleur de peau. 3ème décan, pour vous au contraire tout va bien, vous êtes entouré de personnes qui vous aiment et à qui vous devriez faire comprendre que c'est réciproque (né autour des 12, 13 janvier surtout).

Verseau

Vous ne pensez jamais comme les autres et pour vous, le 1er mai devrait être l'occasion de célébrer le travail en travaillant plus et non en ne faisant rien ! Vous avez de ces idées... Mais en y réfléchissant bien, vous n'avez pas tout à fait tort, cette fête du travail est d'origine américaine, créée en mémoire des manifestations de Chicago et des ouvriers qui réclamaient une journée de travail de 8 heures, et non de passer la journée à ne rien faire ! Bon, c'est aussi la fête du muguet... possible porte-bonheur...

Poissons

Ce n'est pas que vous n'aimez pas faire des projets, mais vous avez trop souvent été déçu parce que vous vous êtes fait des idées. Mais s'il vous plaît, ne renoncez pas. Le projet est essentiel, il est symbole de vie et quand on n'a aucun projet on ne peut pas espérer quoi que ce soit. Or l'espoir aussi c'est la vie... A une petite échelle, faites un projet pour ce samedi un peu spécial et même si c'est un projet totalement banal et sans portée pour votre futur, décidez que vous le concrétiserez.