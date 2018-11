L'horoscope du 3 novembre 2018

publié le 03/11/2018 à 08:01

Bélier

Vous irez à la pêche aux informations aujourd'hui, votre curiosité étant très en éveil. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, aussi remettez à plus tard. Certains natifs du 1er décan le savent, ils sont gênés par Saturne et dès qu'ils entreprennent quelque chose cela n'aboutit à rien. Cela dit, les informations ou les documents que vous voulez ne sont peut-être pas accessibles pour le moment, il faudrait éventuellement une autorisation que vous n'avez pas...

Taureau

Vous serez d'aussi bonne humeur qu'hier, sauf qu'une question tournera en rond dans votre tête concernant l'attitude négative d'un proche, surtout 1er décan. Il peut s'agit d'un frère ou d'une sœur, voire de l'un de vos enfants, mais c'est quelque chose qui va passer rapidement ; vous n'aimez pas vous faire du souci et vous faites tout pour arranger les situations rapidement de manière à retrouver votre tranquillité d'esprit.

Gémeaux

Mercure, c'est votre planète et elle vous informe qu'on pourrait vous solliciter pour un travail, éventuellement pour renforcer une équipe ou assister quelqu'un. Et cela pourrait prendre de l'importance avec l'arrivée de Jupiter face à vous la semaine prochaine. Les choses sont même peut-être déjà en place mais vous pensiez que c'était temporaire... Apparemment, 1er décan, cela pourrait durer plus longtemps que vous ne le pensez, vous avez su vous faire accepter.

Cancer

C'est votre habileté dans les affaires commerciales et votre capacité à convaincre qui seront dopées par Mercure. 1e décan, vous serez le roi des baratineurs. Cela tournera à votre avantage bien sûr, il n'y a aucun mal à cela c'est votre point fort et il faut l'utiliser le plus souvent possible ! Toutefois, ceux qui ne travaillent pas pour cause de maladie ou de retraite auront tendance à se faire du mouron et à trop penser à un point de détail qui les chiffonne.

Lion

Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute : ne distribuez pas trop de compliments aujourd'hui, Mercure vous demande de faire dans la subtilité. Des petites touches flatteuses seront plus appréciées que des gros compliments auxquels il est difficile de croire. Par ailleurs, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vous plaît, ou être fier des résultats scolaires de l'un de vos enfants. Bref, c'est une bonne journée, surtout 1e décan.

Vierge

Vous serez enclin à revenir sans cesse sur quelque chose que vous avez dit ou fait, mais vous savez très bien que vous n'y pourrez rien changer. Laissez tomber ! C'est un peu un de vos travers, vous restez fixé sur un sujet, en général un sujet qui vous inquiète, et vous en parlez tout le temps, vous revenez sans cesse dessus parce que le fait d'en parler vous aide. Ce n'est pas que cela vous détend, au contraire, mais cela vous permet de défouler votre énergie.

Balance

Vous n'aurez que des bons contacts aujourd'hui, des bonnes nouvelles et d'agréables conversations avec vos proches. Vous n'en demanderez pas plus ! Toutefois, si vos échanges portent sur les questions financières, ce sera peut-être moins enthousiasmant. Ceux qui cherchent des capitaux parce qu'ils ont un projet en vue seront bien contents d'avoir des interlocuteurs qui les écoutent même si au bout du compte ils vous refusent ce que vous demandez (né vers les 28, 29 septembre).

Scorpion

Mercure étant la planète du jour, vous aurez plus tendance à penser qu'à agir. Essayez de ne pas trop vous soumettre à la dictature de votre mental. Il faut dire que Mercure occupe un secteur matériel de votre thème et que le moindre petit souci dans ce domaine, et surtout dans celui de l'argent, risque de prendre une ampleur inutile. De toute manière, vous trouverez une solution ou vous y serez aidé : vous êtes très malin en ce moment...

Sagittaire

L'influence de Mercure sera conséquente puisqu'elle occupe votre signe. Il vous sera plus facile de nouer des contacts ou de fixer vos rendez-vous, voire de faire une démarche. Vous pouvez également aborder une discussion importante (1er décan) où vous aurez gain de cause parce que vous serez plus convaincant que l'autre. Mais cela a pu déjà être le cas hier pour le 1er décan ; aujourd'hui 2e et 3e décans sont concernés ; vos petites cellules grises seront rapides et efficaces.

Capricorne

Vous ne parlez jamais à tort et à travers et encore moins aujourd'hui. D'ailleurs vous saurez écouter votre intuition qui vous soufflera de ne pas vous exprimer, en tout cas pas au grand jour. Peut-être, si vous avez un message à faire passer, que de suggérer, de faire comprendre, sera plus approprié que des paroles qui ne seront peut-être pas écoutées ou qui seront déformées. Par ailleurs, un proche vous causera un petit souci très passager.

Verseau

Avec Mercure pour assistante, prévoyez une journée productive. Vous vous occuperez de détails, de petites choses, mais ce sera un travail indispensable. Peut-être que vous ferez votre comptabilité et que ce sera ennuyeux, mais une fois que ce sera terminé vous vous sentirez des ailes. Même chose si vous vous attaquez à votre courrier en retard et aux factures que vous n'avez pas réglées. Attention aux pénalités de retard !

Poissons

Le travail est au premier plan pour tout le signe et si vous en cherchez vous pourriez décrocher un entretien et parfois même le job si vous êtes du 1er décan. En effet, la journée est gérée par la planète du travail, Mercure, et celle-ci est toute disposée à vous soutenir lors de vos entretiens. A moins que vous ne vous décidiez à envoyer votre CV à droite et à gauche, ou que vous ne sollicitiez directement un éventuel employeur. N'hésitez pas et ne faites pas votre timide !