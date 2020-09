L'horoscope du 28 septembre 2020

publié le 28/09/2020 à 05:30

Bélier

En plein dans le mille ! En effet, la pleine Lune du 1er s'adresse à vous et accentue votre lucidité au point que vous trouverez la solution à un problème, et sans aucune difficulté : vous n'aurez qu'à écouter ce que vous dit votre intuition, en particulier si vous êtes né vers le 30 mars. En outre, un autre aspect qui s'adresse aussi à vous, natif de fin mars, vous dit d'éviter toute forme d'attachement qui vous empêcherait d'être vous-même.



Taureau

Une pleine Lune un peu spéciale, elle vous parle de vos histoires d'amour et des ajustements que vous devez faire si vous voulez une relation solide et durable. Les changements pourraient se situer dans vos comportements vis-à-vis de l'autre, par exemple essayez d'être davantage en confiance, moins jaloux, moins possessif. Ce sont ces comportements qui peuvent inciter l'autre à ne pas vouloir s'engager avec vous, ou à vouloir se dégager !

Gémeaux

Vous êtes un des mieux servis par la pleine Lune, notamment né fin mai. Vous serez très conscient de vos atouts, et surtout de votre pouvoir de séduction. Faire du charme, et vous comporter aussi de manière amicale, sera la meilleure manière d'attirer l'attention sur vous. Ne cherchez pas les embrouilles, et si quelqu'un vous plaît, évitez de marcher sur les plates-bandes de celui ou celle qui était là avant vous.

Cancer

Né en juin, cette semaine sera propice à vos rendez-vous, vos démarches et autres petits déplacements. Partout où vous irez, vous serez bien accueilli. D'abord parce que vous serez souriant et ensuite parce que vous aurez un brin de chance et que vous tomberez sur des personnes agréables. L'un de vos rendez-vous en particulier se passera très bien, vous en serez satisfait. 3ème décan, c'est toujours un climat frustrant, surtout financièrement.

Lion

Né après le 16 août, vous recevez Vénus et elle est en phase avec Mars. Il y aura forcément de la passion pour ce que vous ferez, ou pour qui vous aimerez. Toutefois, n'oubliez pas que Mars est encore en dissonance avec Saturne et que vous risquez d'être bridé dans vos élans : vous qui êtes entier et qui aimez dépasser les éventuels obstacles, vous ne pourrez pas être totalement vous-même, pour des raisons indépendantes de votre volonté.

Vierge

C'est vendredi qui sera le meilleur jour de votre semaine, avec l'entrée de Vénus dans votre signe. Amour, glamour, sentiment de plaire, vous serez au top. En attendant, si vous êtes né en août, vous pourrez profiter de bons influx de Mercure, aussi n'hésitez surtout pas à vous exprimer, à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Il se pourrait, par ailleurs, que vous ayez une petite rentrée d'argent d'ici la fin de la semaine.

Balance

Quelques douceurs pour le 3ème décan qui est celui qui déguste le plus depuis des mois. Mais apparemment, vous avez compris ce que vous devez faire. Que vous devez vous détacher, passer vos amours à la machine, et même vos affections : un de vos liens ne fonctionne pas bien, n'a peut-être pas de bonnes bases et vous devez éventuellement tout reprendre de zéro. Mais vous avez déjà entamé le processus, même s'il est douloureux vous en voyez les avantages.

Scorpion

Pour l'instant, Mercure progresse sans problème dans votre 1er décan : un rendez-vous ou un déplacement devraient avoir une conclusion heureuse. A priori, mais on ne sait jamais, vous ne serez pas sensible à la dissonance toujours active entre Mars et Saturne, qui met des barrières et peut compliquer vos déplacements... En principe, le 1er décan n'est pas dans le rayon d'action de cette dissonance, mais il est vrai qu'elle peut gêner tout le monde.

Sagittaire

C'est votre 3ème décan qui est à la fête cette semaine, grâce à une jolie harmonie planétaire qui vous permettra d'éprouver des sentiments forts, intenses. Si vous êtes déjà en couple, votre libido se réveillera, ou s'est déjà réveillée et vous êtes dans une période " active " sexuellement. Ce qui dope vos sentiments. Si vous êtes célibataire, sortez, voyez du monde, vous pourriez vivre une petite aventure qui vous fera du bien au moral.

Capricorne

La pleine Lune du 1er mettra l'accent sur vos objectifs, 1er décan et surtout sur le fait que vous êtes en train de vous libérer de contraintes qui vous paralysaient. Le plus souvent, c'est le problème de l'image qu'on a de vous qui était en quelque sorte un frein à votre développement : vous ne vous autorisiez pas certaines choses, justement à cause de ce qu'on pourrait penser de vous. 2ème décan, le processus est en cours et le sera encore tout 2021.

Verseau

Vous aussi vous serez sensible à la pleine Lune du 1er, très favorable à ceux nés fin janvier, elle indique que vous êtes en pleine révolution personnelle. Ce n'est pas toujours facile, vous devez probablement accepter des changements qui vous perturbent, parfois beaucoup, mais à terme vous allez prendre une nouvelle direction qui peut vous conduire encore plus loin que vous le pensez. Ne luttez pas contre ce qui se passe et débarrassez-vous de vos dépendances, nous en avons tous !

Poissons

Ne manquez pas les influx de Mercure, natif de février, ils vous disent que vous pouvez demander ce que vous voulez, faire des propositions, on vous écoutera et parfois, on vous accordera ce que vous demandez ! Cela dépend, bien sûr, de la nature de Mercure dans votre thème natal. Par ailleurs, vous pourriez avoir des envies de voyages, d'évasion, peut-être même que vous en parlerez avec vos proches si vous pensez pouvoir partir pour les vacances de la Toussaint.