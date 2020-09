L'horoscope du 27 septembre 2020

publié le 27/09/2020 à 05:30

Bélier

Votre intuition sera à son maximum et dites-vous que votre première impression sera toujours la bonne pendant une partie du mois d'octobre. Surtout si c'est une impression négative : faites-vous confiance et vous vous sortirez de tous les mauvais pas. En outre, s'il y a des rivalités autour de vous, vous pourrez les gérer assez facilement, Votre mental captera parfaitement les intentions des autres, surtout s'ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues.



Taureau

Opposée à vous, Mercure accentue votre désir d'éviter tout conflit, mais si vous êtes né fin avril, c'est peut-être avec vous-même que vous serez en conflit ! Si vous avez une décision à prendre, vous aurez du mal parce qu'une partie de vous ira dans un sens, l'autre partie dans un autre sens. En outre, il y aura de l'imprévu dans l'air à partir du 5 octobre ; on pourrait vous donner des informations contradictoires ou c'est un interlocuteur qui vous dira tout et n'importe quoi.

Gémeaux

Dans votre secteur du travail, Mercure va faire une longue boucle et il est possible que vous ayez des craintes concernant la stabilité de votre emploi. Vous ne serez pas concerné personnellement, je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à vous reprocher, mais c'est peut-être l'entreprise où vous travaillez qui aura des problèmes. Néanmoins, quoi qu'il se passe, 1er décan principalement, dites-vous que cela vous mènera à quelque chose de bien !

Cancer

Vous n'avez pas à vous en faire, votre signe sera parfaitement en phase avec la conjoncture, surtout si vous êtes de début juillet. Vous serez même très fier de vous, on vous félicitera pour votre travail, pour vos idées et votre créativité. Si vous avez des enfants, vous pourriez être fier de l'un d'entre eux. Quant à ceux qui aimeraient bien avoir un enfant, il est possible que vous y parveniez grâce aux nouvelles techniques de procréation.

Lion

Mercure occupe à présent le secteur qui représente la famille, la maison, et si vous êtes de début août, il se peut qu'un déménagement soit au programme. Vous y penserez, peut-être avec colère, parce que vous n'avez aucune envie de déménager et vous y êtes obligé. Vous n'avez pas non plus envie de changer de boulot, comme on pourrait vous le proposer... ou vous l'imposer. Ce qu'on vous offrira sera dévalorisant, selon vous, en-dessous de vos capacités.

Vierge

Bien placée, Mercure est en phase avec vous et vous voit encore plus habile sur le plan professionnel, notamment si vous vous occupez de finances. Comptable, par exemple, ou travaillant dans une banque, bref si vous êtes de ceux qui font des comptes ou manipulent des fonds, vous serez très adroit et aurez d'excellentes idées auxquelles personne n'aura pensé. On pourrait aussi vous faire une ou des propositions incroyables, vous n'en reviendrez pas !

Balance

À malin, malin et demi, avec Mercure en Scorpion vous aurez des solutions parfois un peu tordues, mais vous règlerez les problèmes en un rien de temps. A moins que comme le disait Einstein, vous n'ayez des problèmes pour toutes les solutions. Non, je plaisante. En tout cas, on ne pourra pas vous induire en erreur, vous serez intuitif tout en étant rationnel, et votre intelligence fera le reste. Prévoyez des discussions d'argent qui peuvent traîner, 1er décan.

Scorpion

Mercure sera chez vous jusqu'au 1er décembre. 1er décan vous serez sur une affaire qui tardera à se conclure, une proposition difficile à négocier, par exemple. Ou alors vous avez demandé une aide et cela va tarder à venir, mais pour les natifs de début novembre, il va y avoir quelques aléas à partir de la semaine du 5 octobre. Vous ne saurez pas où la vie veut vous conduire, ni s'il faut résister ou laisser faire.

Sagittaire

Mercure étant dans l'ombre de votre signe, vous confiera un travail qui va vous obliger à vous isoler, à vous concentrer, bref à bosser vraiment et sans vous laisser distraire par le monde extérieur. 1er décan, et surtout né les premiers jours de décembre, vous recevrez plus que les autres les influx de Mercure et sa rétrogradation indique que la situation risque de traîner en longueur parce que vous ne serez pas aidé du tout ou que vous aurez mal compris les instructions.

Capricorne

Bien placée, dans un secteur de projets et d'entraide, Mercure sera en position de force pour les natifs de fin décembre, début janvier. Il y aura des surprises. Disons qu'à partir du 3 octobre et jusqu'au 22, c'est tous les jours que vous ne saurez pas à quoi vous attendre ou que vous vivrez une situation un peu spéciale, mais qui sera positive ; vous ferez une ou des expériences qui vous changeront de votre routine.

Verseau

Mercure va gérer vos réussites et les événements flatteurs pendant plusieurs semaines, surtout 1er décan. Né fin janvier, il va y avoir de la rumba dans l'air. C'est-à-dire qu'un jour on vous flattera, le lendemain on vous descendra, vous ne saurez plus quoi penser ni quoi faire pour stabiliser la situation. Mais comme les choses ne dépendent absolument pas de vous, vous avez intérêt à suivre le mouvement en ne vous angoissant pas trop ; vous êtes solide.

Poissons

Mercure ne sera pas rapide, elle va faire une boucle, aussi l'aurez-vous assez longtemps 1er décan, pour recevoir une proposition ou obtenir une mutation. Il faut dire que Mercure va s'opposer à Uranus pendant plusieurs jours et si vous êtes né fin février, et même début mars, vous aurez de quoi être surpris par ce qu'on vous proposera. Mais il est possible que vous n'ayez pas de réponse ferme et définitive avant le mois prochain (après le 10 novembre).