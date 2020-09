L'horoscope du 26 septembre 2020

publié le 26/09/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez intérêt à dépenser votre énergie en faisant du sport ou des activités avec des amis. Vous serez plus courageux si vous êtes entraîné par des proches (1er décan). Toutefois, si vous êtes du 3e décan, Mars, qui est votre planète, est rétrograde et en dissonance avec Saturne, ce qui peut rendre impossibles - ou difficiles - certaines activités et pour des raisons dont vous n'êtes pas forcément responsable. Mais, comme nous l'avons vu hier, ça va se décoincer peu à peu.



Taureau

Né en avril, certaines attentes de vos proches seront une contrainte pour vous. C'est la manière dont on vous aura sollicité qui aura un côté déplaisant, parce que vous sentirez que vous êtes obligé, que vous n'avez pas à vous dérober... Certes, vous avez le sens des responsabilités et si vous avez promis, vous tiendrez parole. Mais surtout, si on vient vous demander de l'aide, interrogez-vous d'abord pour savoir si vous le ferez de bon coeur ou non...

Gémeaux

Un week-end très sympa, peut-être parce que vous allez pouvoir vous évader - chacun à votre manière - ou parce que vous ferez le ménage dans votre tête. Vous chasserez le négatif pour laisser la place au positif, en tout cas si vous êtes né en mai. Mais le 3e décan n'est pas mal loti non plus, Vénus et Mars sont en phase à partir de ce week-end et vos amours seront plus passionnées. Pour certains, c'est un centre d'intérêt qui vous passionnera.

Cancer

Vous serez pris d'une envie subite de rangement de classement, de tris. Un besoin de faire de la place, mais autant dans votre tête que dans la maison. Et nous constaterons demain que grâce à l'arrivée de Mercure en Scorpion, vous y verrez en effet plus clair (1er décan). Mais si vous êtes né autour des 16, 17, 18 juillet, la dissonance entre Mars et Saturne vous ennuie encore jusqu'au 5 octobre. Essayez de prendre votre " mal " en patience.

Lion

Si vous étiez seul, tout se passerait bien. Le problème c'est que vous serez mal entouré 1er décan, que quelqu'un vous tapera sur le système toute la journée. Les autres Lion n'auront pas le même problème et d'ailleurs, il peut y avoir d'agréables réunions entre amis, des petites fêtes ou des activités qui vous changeront les idées. 3e décan, avec Vénus qui passe "sur" votre Soleil et son harmonie avec Mars, vous pourriez avoir un vrai coup de coeur.

Vierge

Des détails idiots vous contrarieront et vous empêcheront de profiter de votre week-end. Toutefois, certains peuvent avoir rapporté du travail à la maison, et à ce moment-là ce sont vos proches qui seront contrariés parce que vous ne serez pas disponible. Mais franchement, ce sera probablement oublié demain, surtout 1er décan puisque Mercure, votre planète, entrera chez l'ami Scorpion et vos échanges seront plus faciles.

Balance

Un bon week-end vous attend, vous avez prévu quelque chose de nouveau et d'excitant, surtout 1er décan. Et tant pis s'il y a un imprévu au programme ! Quelqu'un peut décider de ne pas vous suivre, de partir de son côté. Mais cela ne vous dérangera pas plus que ça ! 3e décan, il y aura aussi du plaisir pour vous, surtout dans le domaine amical ou amoureux ; cela compensera le déplaisir dans lequel certains sont actuellement.

Scorpion

Quelques remous dans le domaine familial, rien ne se passera comme prévu aujourd'hui, surtout 1e décan. Heureusement vous êtes fataliste de nature et si vous adoptez cette attitude, cela vous empêchera de trop vous énerver. Essayez de ne pas prendre la situation trop à coeur, de toutes les façons si vous êtes né autour du 1er novembre, cela fait plusieurs mois que cela dure et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter ni contrôler.

Sagittaire

Pas de remous pour vous, au contraire un week-end comme vous les aimez, c'est-à-dire bien rempli et avec des activités qui vous changeront les idées. Non pas que vous en ayez besoin, après tout la conjoncture actuelle est plutôt bonne pour vous, surtout 1er décan. Et en ce qui concerne le 3e décan, quelqu'un de proche ou votre conjoint semble vous donner de bons conseils concernant le problème financier dont nous avons parlé hier.

Capricorne

Il y a éventuellement un petit souci familial à gérer, 1er décan, mais si vous écoutez votre intuition, vous saurez comment éviter un éventuel conflit. Vous avez les moyens de gérer la situation, vous êtes suffisamment malin pour ça et vous n'hésitez pas à employer des moyens qui ne sont pas très orthodoxes mais qui donnent de bons résultats. Tant que vous ne serez pas trop "sec" avec vos proches, il n'y aura pas de raison pour que ça se passe mal.

Verseau

La Lune s'installe pour la journée dans votre 1er décan et réveille certaines de vos angoisses. Mais vous savez comment vous en défendre, pas de panique ! En tout cas si vous avez de la bouteille, vous avez appris à les gérer. Maintenant, pour les jeunes, sachez que les angoisses font partie de la vie du Verseau et qu'il y a des techniques pour les combattre. Il faut expliquer à votre médecin ce que vous ressentez et il saura vous guider.

Poissons

C'est un week-end de retraite en quelque sorte... Vous aurez besoin de vous mettre à l'écart pour ne pas vous laisser envahir par les problèmes des autres. Certes, vous aimez être utile, aider, soigner, mais il ne faut pas que ce soit à votre détriment et que vous soyez éternellement fatigué parce que vous ne vous ressourcez pas quand vous en avez besoin. Or c'est le cas ce week-end : dormez le plus possible et pensez à vous avant de penser aux autres.