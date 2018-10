L'horoscope du 25 octobre 2018

publié le 25/10/2018 à 05:51

Bélier

Une dissonance Lune/Mars dans le ciel indique que vous ne serez pas d'humeur et que vous vous fâcherez très fort si on vous fait poireauter, surtout si vous êtes né vers les 7, 8, 9 avril. Vous serez très susceptible et serez persuadé que les autres font exprès de vous mettre sur les nerfs. Toutefois, cette configuration pourrait vous stimuler si vous avez une décision à prendre ou si vous devez gérer des rivalités au sein de votre clan professionnel.

Taureau

Vous recevez la dissonance Lune/Mars si vous êtes du 2e décan. Vous ne comprendrez pas du tout pourquoi un supérieur vous fait des reproches. Mais écoutez ce qu'il ou elle vous dit, au lieu d'enrager intérieurement et de rester sourd aux paroles de votre interlocuteur. Il est possible qu'il/elle vous reproche votre lenteur. En revanche, 3e décan, on pourrait très bientôt vous faire une offre à propos d'un accord, ou c'est vous qui en ferez une.



Gémeaux

Vous vous ferez du mouron, probablement pour vos amours si vous êtes du 1er décan. Vous sentez que quelque chose ne va pas, sans pouvoir l'identifier. Et si vous vous posiez des questions sans raison ? Si votre feeling n'était pas le bon ? Toutefois, il est aussi possible que votre partenaire ne soit pas très agréable en ce moment, qu'il ou elle ne soit jamais satisfait/e et vous le fasse savoir, rien que pour vous embêter. Alors qu'en réalité, c'est son problème !



Cancer

Le ciel est bienveillant, c'est-à-dire que vous-même êtes bienveillant à votre égard, vous ne vous jugerez pas sévèrement, alors que ça vous arrive souvent. Surtout que vous avez une opposition de Saturne cette année qui vous oblige à vous regarder de près et à exagérer vos défauts, à vous culpabiliser par rapport à vos comportements avec les autres. Mais c'est peut-être un de vos proche qui a un problème avec vous : vous ne pouvez rien y faire, ne vous culpabilisez surtout pas (1er décan).



Lion

2e décan, il se peut que vous ayez un problème à régler avec un/e partenaire ou que vous soyez mécontent d'une association avec laquelle vous collaborez. En particulier si vous êtes né autour des 10, 11, 12 août : Mars est face à vous, en Verseau (les autres) alors que la Lune est au zénith de votre zodiaque, ce qui vous incite à accorder beaucoup d'importance à ce qui se passe en ce moment. Mais le problème sera réglé la semaine prochaine.



Vierge

Né après le 12 septembre, vous aurez la baraka jusqu'au 8 novembre, et surtout en fin de semaine ! Vous devriez pouvoir conclure une affaire en or ! A moins que vous ne fassiez parler de vous sur les réseaux sociaux parce que vous avez développé une idée ou un produit intéressant. De la publicité a pu vous être faite aussi et cela a beaucoup contribué à votre progression, une publicité basée sur de bons résultats, attestés et vérifiés.



Balance

La question financière est au premier plan, certains étant obligés de demander un emprunt pour pouvoir acheter un bien immobilier, 3e décan surtout. Cela dit, c'est peut-être déjà fait, mais vous vous demandez si vous allez pouvoir rembourser régulièrement cet argent que vous avez emprunté. Dans d'autres cas, il se peut qu'on vous ait refusé l'argent et que vous soyez donc obligé de trouver une solution alternative. Et il n'y en a pas beaucoup...

Scorpion

Votre mission aujourd'hui, améliorer vos relations avec les autres, mais vous aurez du mérite si vous y parvenez, tant vous serez sensible et susceptible. Lune et Mars ne sont pas du tout en phase et vous serez trop émotif pour bien gérer vos comportements et vous montrer plus doux, plus conciliant. Par ailleurs, 3e décan, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle sous peu : Mercure rencontre Jupiter ce week-end : on vous donnera une information qui vous mettra en joie.

Sagittaire

Vénus étant la planète du jour, vous avez intérêt à être arrangeant avec vos collègues 1er décan, ainsi qu'avec tous ceux chargés de vous rendre service. Par ailleurs, le 2e décan risque d'avoir un petit accrochage dans la journée, Lune et Mars étant fâchées. Rien de marquant, mais vous y accorderez trop d'importance et vous laisserez emporter par l'émotion. Contrairement à ce que vous pensez, vous ne vous contrôlerez pas si bien que ça.

Capricorne

Une journée où vous serez bien dans votre peau et content de vous, ce qui est quand même assez rare. En outre, tout échange tournera en votre faveur si vous êtes du 3e décan : Mercure vient d'entrer dans le 3ème décan du Scorpion et se trouve dès à présent conjointe à Jupiter. C'est un facteur de chance, d'opportunité et si vous gardez les yeux et les oreilles ouverts, vous pourrez saisir une occasion qui passe. A moins qu'un projet ne se concrétise.

Verseau

Vous serez moins stressé qu'hier et certains manqueront même de ressort. Mais pas le 3e décan, embarqué par Mercure et Jupiter dans une belle aventure. On pourrait vous faire une offre sur le plan professionnel, à moins que vous n'obteniez une promotion, un avancement, surtout si vous êtes né après le 14 février. 1er décan, l'un de vos partenariats ou un engagement pourrait être remis en question, mais ce n'est probablement pas nouveau.

Poissons

Vous n'avez pratiquement que des bons aspects, 3e décan notamment. Mercure et Jupiter se rejoignent, aussi un déplacement risque de vous faire très plaisir. Pas forcément pour l'endroit où vous irez mais pour les personnes que vous rencontrerez et qui ont l'air d'être importantes pour vous. Par ailleurs, le 1er décan est en train de réfléchir activement à une histoire de coeur qui pourrait être en pleine construction (né autour du 23 février).