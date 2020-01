L'horoscope du 29 janvier 2020

publié le 29/01/2020 à 05:30

Bélier

Jusqu'à vendredi, vous serez hyper-sensible, à fleur de peau, et surtout victime de votre émotivité. Elle vous empêchera de réfléchir avant de réagir, 1er décan aujourd'hui. Ne vous laissez pas aveugler et canalisez votre besoin de réagir instantanément. Parfois cela vous réussit, mais parfois cela vous rend un peu blessant vis-à-vis de ceux à qui vous vous adressez et dont vous pensez qu'ils vous agressent. Vous vous trompez peut-être...

Taureau

On sait à quel point vous pouvez avoir la rancune tenace et l'une d'entre elles se réveillera aujourd'hui ; franchement, vous feriez mieux de vous en débarrasser ! Ce serait un poids en moins et certains d'entre vous en ont accumulé pas mal ! 1er décan, Uranus qui se trouve chez vous a souvent pour vocation de balayer le passé ; profitez-en pour chasser toutes ces rancoeurs et pour laisser la place à des sentiments plus positifs.

Gémeaux

L'amitié tient une place importante dans votre vie et elle sera à l'honneur aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de soutenir un ami ou de recevoir un coup de pouce. Ce sera très léger, vous le remarquerez à peine, que ce soit vous qui aidiez ou qu'on vous aide ; une parole, un regard, suffiront à ce que vous ne vous sentiez pas seul, ou pour que votre ami sache que vous êtes à ses côtés.

Cancer

Le tracas du jour, c'est que vous vous sentirez obligé de faire de l'autorité et que vous irez un peu trop fort. Mais il s'agira peut-être de recadrer fermement un enfant ? Cependant, ce n'est surtout pas en lui criant dessus (lui ou n'importe qui d'autre) que vous obtiendrez un résultat. Au contraire, plus vous vous contrôlerez et direz ce que vous pensez sans vous fâcher, plus vous impressionnerez votre interlocuteur.

Lion

Prévoyez une bonne journée, vous serez chaleureux et surtout très positif. Évidemment, cela attirera les autres et les mettra dans de bonnes dispositions à votre égard. On ne pourra rien vous refuser, profitez-en pour imposer vos idées, vos opinions, tout ce que vous voulez ! Intérieurement, vous aurez besoin justement d'impressionner les autres, de sentir que vous avez de l'importance à leurs yeux et qu'on respecte vos idées.

Vierge

Vous serez un peu trop susceptible aujourd'hui et certains risquent de se mettre en colère pour pas grand-chose. En fait, vous serez énervé et aurez besoin que ça sorte ! Essayez de ne pas en reporter la faute sur ceux qui vous entourent, ils ne sont pas responsables de votre énervement : c'est en vous, à l'intérieur de vous que ça se passe et si les autres ont quelque chose à y voir, c'est dans vos pensées, pas forcément dans la réalité.

Balance

Ce sera tout pour la musique ! La musique des mots ainsi que la petite musique qui accompagne un moment agréable ou la symphonie des sentiments partagés. Les aspects artistiques de votre nature sont mis en avant par la conjoncture et vous saurez les partager avec les autres, surtout né en septembre. 3ème décan, c'est surtout la musique des mots qui sera au premier plan, avec une très amicale conversation.

Scorpion

Si vous souffrez d'allergies ou de maux chroniques, ils feront très provisoirement leur retour et vous en serez gêné 1er décan, d'autant plus que vous aurez beaucoup à faire. Il semble que la journée sera très occupée pour certains d'entre vous et que vos petits maux, très passagers, pourraient vous inciter à accélérer de manière à vous débarrasser rapidement de vos tâches. Un souci avec un collègue peut aussi vous préoccuper.

Sagittaire

La conjoncture est vraiment très agréable, en tout cas pour ceux de novembre. Vous serez le plus séducteur du zodiaque aujourd'hui et on se pliera à tous vos désirs. Il ne se passera rien de spécial, ce sera juste un sentiment, une impression, mais votre journée en sera comme illuminée. 2ème décan, la conjoncture est encore un peu déroutante et instable. Certains pourraient avoir du mal à se débarrasser d'une dépendance.

Capricorne

Vous serez un peu trop renfermé, vous chercherez à vous protéger de ceux qui vous entourent, au travail ou chez vous. Évitez de vous entourer d'un mur de silence. Je sais que c'est une défense, que vous ne le faites pas volontairement, c'est comme un réflexe que vous avez acquis pour vous protéger, mais c'est précisément ce qui vous donne la réputation d'être distant et de ne pas avoir d'émotions.

Verseau

Beaucoup de discussions aujourd'hui, mais surtout dans votre tête, entre vous et vous. Apparemment vous aurez du mal à faire un choix ou à prendre une décision, 1er décan. En revanche, le 3ème décan qui reçoit Mercure à présent verra tout de suite quelle solution est bonne pour tel ou tel problème : ça viendra tout seul, il n'y aura pas à tergiverser. Et vos discussions se passeront bien, vos interlocuteurs seront sur la même longueur d'onde que vous.

Poissons

Écoutez vos petites voix intérieures, surtout si elles vous conseillent de ne pas faire telle ou telle dépense. Vous aurez tendance à faire passer vos envies avant la réalité. Mais il n'y a pas que les dépenses qui sont concernées : pour faire plaisir à quelqu'un, vous pourriez donner un objet qui vous appartient, comme ça, spontanément, sans réfléchir au fait qu'un jour ou l'autre il risque de vous manquer.