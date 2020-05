L'horoscope du 26 mai 2020

publié le 26/05/2020 à 05:30

Bélier

Gardez la tête froide si vous êtes né après le 13 avril, même si de toute évidence on ne vous respecte pas. Moins vous serez dans l'émotion, meilleure sera votre réaction. Cela dit, à cause de Mars en Poissons, vous risquez d'être à côté de la plaque, aussi attendez un peu, laissez passer la nuit et vous verrez peut-être la situation sous un autre angle demain car vous serez encore moins dans l'émotion.

Taureau

Vous êtes inquiet 3e décan, vous craignez de ne pas être à la hauteur de la tâche qu'on vous a confiée ou du pouvoir qu'on vous a donné, mais vous vous trompez. Vous êtes tout à fait à la hauteur et je ne vois pas ce qui pourrait vous mettre en échec... Ce n'est que lorsque Saturne sera en dissonance avec vous les choses seront moins faciles. Mais vous n'en êtes pas là.

Gémeaux

Alors, on a envie de se faire un petit plaisir aujourd'hui ? Je vous en prie, allez-y, n'attendez rien des autres mais attendez tout de vous, ainsi vous ne serez pas déçu. Ce n'est pas que la conjoncture soit très plaisante pour ceux du 1er décan ; la dissonance Soleil-Mars dont nous parlions hier est active, mais le 2e décan est nettement mieux servi ; cependant, né autour du 9, une sensation d'instabilité semble vous contrarier.

Cancer

La Lune est chez vous, mais elle fait la grimace, surtout pour le 3e décan, sa dissonance avec Pluton semble vous donner un sentiment d'infériorité, et surtout d'insécurité. Mais l'insécurité est une vieille compagne pour le Cancer, et comme Pluton l'active, il est peut-être temps de vous en préoccuper en allant en parler avec quelqu'un. Ainsi vous pourrez comprendre d'où elle vient et comment lutter contre.

Lion

Vous serez plus intériorisé que d'habitude, mais cela ne peut pas vous faire de mal ; vous êtes dans une période où il faut que vous réfléchissiez à un choix, 1er décan surtout. Cela dit, vous pouvez vous sentir aussi un peu isolé, momentanément bien sûr, car il n'est pas dans votre nature de fuir les autres ! Il faut juste que vous preniez un peu de recul et que vous soyez un peu moins dans l'action car elle empêche la réflexion.

Vierge

Il est temps de vous remettre à vos projets, ou à un projet qui compte beaucoup à vos yeux car il peut vous libérer de contraintes qui commencent vraiment à vous peser. Cela fait longtemps que vous les acceptiez sans dire un mot, mais vous avez eu un déclic (né début septembre) et vous n'en pouvez plus ; il faut que ça change et vous faites apparemment ce qu'il faut pour... Cela vaut pour ceux nés début septembre surtout.

Balance

Aujourd'hui, le 3e décan ne passera pas au travers des gouttes, vous aurez un sentiment d'injustice et surtout de désordre émotionnel qui peut vous perturber. C'est très passager, juste la Lune qui s'oppose aux planètes en Capricorne qui vous font de l'ombre. Et encore, elles sont beaucoup moins actives qu'en février-mars. Mais elles reprendront du service au dernier trimestre, il faudra être vigilant.

Scorpion

L'opposition d'Uranus progresse et si vous êtes né entre le 1er et le 6 novembre, soyez attentif aux signes qui vous sont envoyés et qui vous indiquent ce qui vous attend. Il s'agit d'anticiper une situation qui risque d'être déjà instable et qui peut vous mener là où vous n'avez pas envie d'aller. Réfléchissez bien, ne prenez aucune décision pour le moment, il y a un travail à faire sur vous-même.

Sagittaire

Vous semblez être en difficulté avec quelqu'un de la famille, ou qui a fait partie de la famille à un moment. La meilleure chose à faire, c'est de vous montrer indifférent. On sait à quel point vous êtes réactif, mais justement ce n'est pas dans votre intérêt car c'est précisément ce que l'autre attend pour engager la bataille. Le plus souvent, l'indifférence est la meilleure arme et vous savez l'employer !

Capricorne

C'est le 3e décan qui sera préoccupé aujourd'hui, surtout né autour du 15 janvier. Vous ne parvenez pas à vous débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose du passé. C'est pour ainsi dire une planche pourrie, qui semble attachée à vous et qui ne veut pas vous quitter... Mais peut-être que vous-même y avez été très attaché et que ce sont les souvenirs que vous en avez qui sont un frein.

Verseau

Vous aurez peut-être du mal à vous concentrer, néanmoins c'est grâce à votre travail ou à vos activités quotidiennes hors travail que vous vous sentirez le plus valorisé. Dans un autre registre, si vous n'avez aucune activité, peut-être qu'une personne qui vous soigne, ou qui travaille pour vous, vous fera des compliments et que vous en serez flatté. Cela ne concerne, en principe, que ceux du 3e décan.

Poissons

On oublie Mars aujourd'hui et il est conseillé au 3e décan de profiter d'une journée positive sur le plan relationnel. Les amis que vous avez au travail seront utiles, ou c'est vous qui servirez de lien entre deux personnes qui pourraient avoirs des intérêts en commun, ou travailler ensemble. Mais né autour du 10 mars, essayez de ne pas vous bercer d'illusions ou de ne pas accorder votre confiance trop facilement.