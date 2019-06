L'horoscope du 25 juin 2019

publié le 25/06/2019 à 05:42

Bélier

La Lune étant dans votre signe, votre susceptibilité peut atteindre des sommets, surtout que la période Cancer accentue votre sensibilité au moindre reproche, ou à ce que vous prendrez pour de la critique et qui n'en sera peut-être pas. Essayez de réfléchir avant de contre-attaquer, quoi qu'on vous dise. C'est surtout le 1er décan (né en mars) qui sera le plus susceptible, d'autant plus que c'est le dernier quartier de Lune aujourd'hui et que c'est un élément supplémentaire en faveur d'une hyper sensibilité.

Taureau

Vous ne serez pas très attentif aujourd'hui, attention à ne pas rater la marche ou à ne pas vous tromper d'heure si vous avez un rendez-vous. 1er décan surtout. En effet, vous serez dans la Lune (Lune en secteur 12, dans l'ombre de votre signe) et votre attention aux autres, ou à ce qui se passe autour de vous sera un peu en berne. Vous pourrez compenser en étant un peu plus vigilant que d'habitude, mais juste pour aujourd'hui ! C'est un aspect lunaire qui ne durera que quelques heures.

Gémeaux

Vous serez tout d'un coup très à cheval sur la fidélité en amitié. Cela vous semblera être un critère essentiel pour savoir si vous pouvez rester ami avec quelqu'un. Peut-être en effet que vous en voulez à l'un de vos amis, dont vous avez entendu dire qu'il ou elle a dit ceci ou cela sur vous à des personnes qui vous l'ont répété. Avant tout, allez directement voir cet ami et demandez-lui s'il ou elle a vraiment dit ça. Parfois, on le sait, ce qui est rapporté est déformé au passage.

Cancer

Un dernier quartier de Lune très proactif pour le 1er décan, plus vous en ferez, mieux vous vous sentirez, mais vous garderez un fond d'insatisfaction. Peut-être parce que vous serez très déterminé à agir, que vous serez boulimique d'action et aurez l'impression de ne pas en faire assez. Un peu comme ceux du 3e décan, qui reçoivent Mars et qui ont besoin de dépenser un surplus d'énergie. Faites-le dans le boulot, l'énergie y sera positive, mais ne vous déchaînez pas contre les autres !

Lion

Votre point fort aujourd'hui ce sera une inaltérable confiance en vous, que vous communiquerez facilement aux autres en étant très, voire trop optimiste. Mais c'est dans votre nature, quelque chose réveillera en vous cette confiance (1er décan surtout) et elle ne s'appliquera pas qu'à vous : la confiance en l'avenir, que vous aviez peut-être perdue, pourrait elle aussi refaire surface le temps de cette journée mais avec des moments où vous douterez malgré tout.

Vierge

Vous douterez de tout ce qu'on vous dira ou de ce que vous lirez, et vous n'aurez pas tort car vous savez à quel point les autres sont capables de mentir. Vous êtes lucide et vous n'êtes pas de ceux qui se laissent avoir aux " fausses nouvelles " et autres intox. Attention cependant, il y a une exception pour ceux qui sont nés autour du 11 septembre : l'opposition de Neptune peut vous aveugler, vous inciter justement à croire ce que vous ne devriez pas croire.

Balance

Vous vous sentirez bien et satisfait de votre journée si vous vous intéressez davantage aux autres et si vous êtes également à l'écoute de votre chéri/e. Il s'agira surtout d'être dans le partage de vos émotions, chose que vous faites instinctivement mais que votre tendre moitié ne sait pas toujours faire. Vous avez beau essayer de le, la deviner, vous tombez souvent à côté et c'est normal : on ne peut pas être dans la tête de l'autre !

Scorpion

Vous accorderez beaucoup trop d'importance aux détails aujourd'hui, à des problèmes mineurs et rapidement réglés. Essayez d'être un peu plus cool ! En effet, ces détails auront le don de vous énerver, à moins que vous ne vous plongiez dedans pour aller voir ce qui se cache derrière. Il est possible qu'il n'y ait rien de caché, ni dans les détails, ni dans l'attitude de l'un de vos collègues d'ailleurs que vous soupçonnerez de se mettre en rivalité avec vous. Ne dépensez pas trop d'énergie pour ça.

Sagittaire

Si vous êtes de novembre, vous serez plutôt satisfait de ce mardi, vous saurez flatter ceux qui vous entourent et recevrez vous aussi des compliments. Bref, vous serez content de vous, d'une petite réussite. Ceux du 2e décan commencent tout juste à être moins remués, dans une ambiance moins mouvementée, quant au 3e décan (né après le 12/12) il reçoit un aspect de Vénus propice aux invitations, aux réunions amicales, aux fêtes, mais aussi aux rencontres amusantes.

Capricorne

Le dernier quartier de Lune risque de vous voir en colère, mais intérieurement. C'est-à-dire que vous rongerez votre frein au lieu de dire ce que vous pensez. Ce n'est pas un bon calcul, vous le savez, et plus vous vous tairez, plus vous augmenterez la charge émotionnelle qu'il faudrait " sortir ", surtout si ce n'est que de la colère et qu'elle est justifiée par l'attitude d'un proche ou d'un collègue. Il se peut cependant que, comme beaucoup, vous craigniez votre propre agressivité.

Verseau

Exigeant envers vous-même et envers ceux qui vous entourent, vous ferez de l'excellent boulot aujourd'hui et serez les meilleurs pour donner des conseils. C'est une constante, le Verseau est toujours excellent pour conseiller les autres, mais beaucoup moins bon pour se conseiller lui-même ! Par ailleurs, la conjoncture est rapide, dynamique, mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique et ne mettez pas la charrue avant les boeufs ; restez dans le moment présent.

Poissons

Vous serez rapide à la détente, mais pour sortir votre carte bancaire ! En effet, vous aurez envie de vous faire un petit plaisir, ou d'offrir un cadeau à un proche. Ce sera peut-être, pour certains, une obligation liée à un événement qui pourrait se produire le week-end prochain : un anniversaire, une commémoration, une fête quelconque liée à votre religion. A moins que vous n'ayez envie de vous payer un bon petit repas avec votre chéri/e ce soir.