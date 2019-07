L'horoscope du 24 juillet 2019

publié le 24/07/2019 à 07:34

Bélier

Le 2e décan attire l'attention en ce moment, Mars et Jupiter vous incitant à prendre des risques, alors que la voix de la raison, Saturne, vous en empêche. La question qui se pose est : devez-vous faire fi de Saturne et de sa volonté de vous raisonner ou au contraire devez-vous l'écouter ? Mon conseil : écoutez la voix de la raison, surtout que Saturne n'a pas fini son transit, et gardez votre projet, votre idée, votre désir au chaud. Vous aurez d'autres occasions une fois Saturne partie (décembre).

Taureau

Le 3e décan vole la vedette aux autres, en tout cas dans le domaine des négociations et échanges commerciaux. Vous serez extrêmement convaincant et vos interlocuteurs auront du mal à résister à vos arguments. Mais il en sera de même dans n'importe quelle forme d'échange, votre pouvoir de séduction étant dopé par la conjoncture. Mais l'aspect positif est rapide, c'est aujourd'hui que ça se passe pour ceux nés autour des 15, 16 mai : vous n'avez absolument rien à perdre.

Gémeaux

Attention, 2e décan, l'aspect de Jupiter et Mars peut vous inciter à exagérer vos comportements et à donner l'impression que vous ne savez pas vous canaliser. Ne vous laissez pas déborder par votre envie d'exister et d'agir de manière à vous faire remarquer. Vous risquez de trop en faire et d'obtenir l'effet inverse. Du coup, cela peut porter préjudice à l'image qu'on a de vous. Je ne dis pas qu'il faut rester dans votre coin, mais qu'il serait bon de contrôler vos élans.

Cancer

Vous allez devoir affronter une discussion un peu vive, 3e décan, et on peut penser que c'est parce que vous voudrez absolument imposer votre point de vue. Mais ce sera peut-être indispensable pour obtenir ce que vous voulez, avoir gain de cause dans une négociation par exemple. Mais s'il s'agit de quelque chose de personnel, évitez toute position trop ferme : écoutez ce qu'on a à vous dire et ensuite faites valoir votre opinion sans agressivité.

Lion

Une très dynamique conjoncture s'est mise en place, un alignement entre Mars et Jupiter qui peut accentuer votre courage, votre combativité et votre détermination. Celle qui vous pousse à toujours vouloir gagner et aller plus loin pour dépasser vos limites. Cela concerne surtout le 2e décan et notamment ceux qui sont nés autour des 7 et 8 août. Vous pouvez aussi, sous cette conjoncture, prendre une décision qui aura des conséquences à long terme.

Vierge

3e décan, Mercure et Vénus sont en phase avec vous. Né après le 17 septembre, l'un de vos rendez-vous ou un contact pourrait s'avérer plus que positif. On peut vous faire une proposition si vous cherchez du travail, à moins que vous-même ne fassiez une proposition qui va plaire. D'une manière générale, vos échanges seront source de satisfaction, de même que vos déplacements et démarches. Tout vous sera facilité jusqu'à dimanche prochain.

Balance

Vous bénéficierez de l'alliance entre Mars et Jupiter, l'extension du domaine des projets n'étant pas une vue de votre esprit ; l'un d'entre eux va faire des petits, et les autres que vous avez en tête ne peuvent que prospérer d'ici peu, surtout quand Jupiter reprendra une marche directe le mois prochain. De toutes les façons, depuis que Jupiter est en Sagittaire, vous débordez d'idées et il n'y en a pas beaucoup à jeter tant elles peuvent plaire.

Scorpion

Le Soleil est en dissonance avec Uranus si vous êtes du 1er décan, et vous voilà de nouveau sur les nerfs, angoissé et déstabilisé. Ça ira mieux si vous lâchez prise, si vous n'essayez pas sans cesse d'avoir le contrôle sur la situation et surtout sur l'autre. D'ailleurs, si la situation concerne votre vie sentimentale, c'est peut-être ce qu'on vous reproche : d'être trop dans le contrôle. Démontrez que vous savez prendre du recul et surtout que vous respectez les désirs de votre partenaire.

Sagittaire

J'espère que Jupiter est positive pour votre 2e décan et si c'est le cas vous serez au top grâce à son entente avec Mars. Vous pouvez tout tenter, tout oser. Vous pouvez aussi partir vers un lieu, vers un pays à découvrir et être dans l'attente joyeuse de ce départ. Mais il ne faut pas oublier que Jupiter est rétrograde, aussi attention aux imprévus, aux oublis, à des détails dont vous ne pensiez pas qu'ils pouvaient prendre autant d'importance.

Capricorne

Le Soleil est entré hier en Lion, je vous ai parlé de questions concernant l'argent, mais il met aussi l'accent sur le conflit, la rivalité, et surtout sur la jalousie. Vous n'arriverez pas à passer de bonnes vacances si vous êtes dans cet état d'esprit. C'est-à-dire si vous ne vous apaisez pas vous-même, de manière à ne pas créer une ambiance où l'autre sera obligé de réagir parce qu'il ou elle se sentira surveillé, et/ou coupable d'intentions qu'il ou elle n'a pas.

Verseau

L'important pour vous, c'est de vous sentir libre de toute contrainte or ce n'est pas le cas en ce moment, une situation vous pèse plus qu'elle ne devrait, 1er décan. Mais les autres décans peuvent aussi se sentir concernés, dans une moindre mesure cependant. Toutefois, si une des planètes de votre thème (Vénus ou Mercure par exemple) se trouve dans votre 1er décan, eh bien vous vivez les mêmes moments stressants que les natifs de janvier.

Poissons

3e décan, vous avez des atouts ces jours-ci, Mercure et Vénus sont en phase avec vous et si vous voulez mettre quelqu'un dans votre poche, c'est le moment ! Votre humour, votre charme seront des atouts de taille, aussi bien sur le plan professionnel que dans votre vie privée. Il se peut en effet que vous plaisiez à quelqu'un, ou que vous-même soyez attiré/e, et rien que ça, ça vous faire sentir plus vivant et vibrant que jamais. Un entretien pour un travail ? Ça marchera !