L'horoscope du 27 novembre 2019

publié le 27/11/2019 à 05:30

Bélier

Une erreur dans vos comptes, en faveur de la banque évidemment ? Mais l'erreur peut aussi être ailleurs, vous pouvez mal lire quelque chose, aussi soyez vigilant aujourd'hui et demain, Mercure et Neptune sont en bon aspect, mais on peut se demander si ce n'est pas pire que le mauvais aspect : celui-ci on s'en rend compte, on a une déception, alors que le bon aspect a pour but de nous faire voir que ce qui est positif ; on zappe totalement le négatif, la faute, etc.

Taureau

Vous êtes trop pratique et pragmatique pour vous laisser abuser par de belles paroles ou par de vaines promesses. Gardez votre esprit critique quand même ; on ne sait jamais ! Certaines personnes peuvent être extrêmement convaincantes et souvent parce qu'elles sont séduisantes et manient bien les mots. Cela concerne surtout le 2ème décan et ceux nés autour du 6 mai ; étant entendu que tous les Taureau peuvent y être sensibles à des degrés divers.

Gémeaux

Mercure étant votre maître, son lien avec Neptune indique que vous serez un peu trop crédule aujourd'hui et demain. Ou trop idéaliste, ce qui revient au même. Prenez du recul, surtout si on commence à vous dire combien vous êtes formidable et qu'on finit par vous demander quelque chose de totalement impossible... Ou par essayer de vous faire avaler une pilule. Quoi qu'il se passe, surtout si on est très gentil avec vous, gardez une froide distance.

Cancer

Vous êtes celui qui vivra le mieux l'harmonie Mercure/Neptune destinée à attirer l'attention sur vous et sur les idées que vous êtes en train de développer, 2e décan. Vous aurez une très belle intuition et de l'inspiration aujourd'hui et demain, mais peut-être que vous aurez un peu trop tendance à rêver ? Évitez également de vous mettre en situation d'être déçu par quelqu'un, ne placez personne sur un piédestal, sauf si vous êtes sûr/e qu'il ou elle le mérite vraiment.

Lion

Comme beaucoup, vous ne supportez pas qu'on vous mente et vous aurez la sensation qu'on ne vous dit pas la vérité aujourd'hui. Avant d'accuser, vérifiez. On ne sait jamais, votre impression peut être fausse, surtout que Mercure (il y a une aspect entre Mercure et Neptune) est en Scorpion et qu'il arrive que cette planète dans ce signe soit un peu dissimulatrice. De plus, en elles-mêmes, Mercure et Neptune sont trompeuses, donc autant être prudent.

Vierge

Plus que d'autres vous serez sensible à la conjoncture qui veut que vous croyiez dur comme fer en ce qu'on vous dit. Mais remettez toute parole en question, surtout si vous êtes du 2ème décan né autour du 8 septembre. Il y a aujourd'hui et demain un bon aspect entre Mercure et Neptune qui peut être d'autant plus trompeur que vous ferez confiance, vous ne douterez pas de ce qu'on vous dit. Je vous demande juste de rester réservé et critique.

Balance

C'est au sujet de l'argent qu'il peut se passer quelque chose, mais à mon avis c'est plutôt positif que négatif. On pourrait vous communiquer de bon chiffres, vous avez pu gagner plus que d'habitude, à moins que vous n'ayez une agréable rentrée... Si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net vérifiez, mais a priori ce qui apparaît c'est que peut-être vous penserez qu'il y a une erreur alors qu'il n'y en a pas. Ne vous gâchez pas votre plaisir, faites une vérification et après vous pourrez y croire.

Scorpion

Pour vous aussi la conjoncture semble positive, vous aurez foi en vos idées et votre manière de les communiquer fera que les autres seront tout acquis à votre cause. Vous n'êtes pas toujours totalement sûr de vous, mais là vous pouvez vous faire confiance et monter au créneau même si vos idées ne sont pas politiquement correctes. Ce qu'il y a c'est que vous aurez besoin qu'on vous croie et que tous les moyens seront bons.

Sagittaire

L'aspect du jour entre Mercure et Neptune indique que vous aurez une confiance illimitée en l'un de vos interlocuteurs. Mais gardez une réserve quand même, on ne sait jamais. Neptune est très trompeuse, surtout quand elle prend le masque de la séduction, de la gentillesse, d'une générosité soudaine et dont on n'a pas l'habitude. Les plus sensibles à cette conjoncture sont les natifs du 2ème décan, et des 7 et 8 décembre en particulier.

Capricorne

Écoutez-vous, ayez confiance en vos intuitions, croyez en tous les signes qui vous sont envoyés et que vous décoderez facilement aujourd'hui et demain. Parfois, la vie (ou ce que vous voulez) vous parle, vous avertit, vous donne un renseignement dont vous avez besoin ; ce n'est pas rationnel, certes, mais en général ceux qui savent écouter les signes s'en sortent mieux dans la vie que les autres. Peut-être parce qu'ils ont l'esprit plus ouvert ?

Verseau

Si vous ne sentez pas quelqu'un, s'il n'y a pas de vraie connexion entre vous, ne faites rien avec cette personne, ne lui accordez aucun crédit, aucune confiance. Il arrive qu'on n'accroche pas avec quelqu'un, ce qui est normal on ne peut pas apprécier tout le monde, mais dans ce cas c'est en effet qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette personne et que vous ne serez jamais à l'aise avec lui ou elle. Écoutez-vous, vous êtes votre meilleur baromètre.

Poissons

Vous serez très séduit, et même plus que séduit par des idées mais veillez à ce que cela ne soit pas une idéologie qu'on veut absolument vous faire partager. Il arrive que le Poissons soit influençable et les manipulateurs de toute sorte ont un sixième sens pour ça ; ils vous repèrent à des kilomètres. Méfiez-vous aussi des promesses qu'on pourrait vous faire, elles ne seront pas forcément tenues et ont pour but, encore une fois, d'avoir une sorte de pouvoir sur vous.