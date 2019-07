L'horoscope du 23 juillet 2019

publié le 23/07/2019 à 07:18

Bélier

Généralement très positive, la période Lion est celle des plaisirs, des distractions, des jeux... Un semaine ennuyeuse à vivre pour le 1er décan si vous êtes au travail. Vous serez sans cesse attiré par autre chose que par votre boulot... En revanche, si vous êtes en vacances, vous en profiterez sans aucune restriction (1er décan jusqu'au 2 août) et ceux qui vous entourent adoreront votre esprit d'initiative, votre tendance à leur faire des sketches humoristiques et à les caresser dans le sens du poil.

Taureau

Vous êtes de ceux qui n'apprécieront pas ce Soleil en Lion et sa dissonance avec Uranus. Un changement de dernière minute peut beaucoup vous contrarier. Or c'est le genre de situation qu'un Taureau déteste car cela le déstabilise complètement. Mais bien d'autres situations peuvent découler de cet aspect Soleil/Uranus que vous connaissez bien à présent. Il peut, au positif, vous permettre de prendre ou de reprendre votre liberté, cela dépend de votre thème natal.

Gémeaux

Vous aimerez la période Lion, elle vous invite à bouger, à vous faire des relations et elle excite aussi votre curiosité. Bref, vous serez totalement vous-même ! Surtout quand Mercure reprendra une marche directe le 1er et encore mieux quand elle entrera en Lion le 11 août, mais c'est plus le 2e décan qui en profitera ! D'ailleurs si vous êtes né autour des 5 et 6 juin, le bon aspect entre Mars et Jupiter pourrait vous permettre, comme nous l'avons vu hier, de faire le bon choix, mais il faut encore y réfléchir quelque temps.

Cancer

Une bonne configuration pour vous faire plaisir et faire plaisir à ceux que vous aimez. Vous ne compterez pas, mais serez parfois un peu trop dispendieux. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas, ou que vous pensez avoir d'ici quelque temps (1er décan jusqu'au 2 août). Je ne dis pas qu'il faut vous frustrer à tout moment, mais que vous devriez vous montrer raisonnable et penser à la fable de la cigale et la fourmi. Restez prévoyant et ne dépensez que ce que vous pouvez dépenser.

Lion

Bon anniversaire, 1er décan. Les astres ne vous ont pas épargné ces derniers mois et ça continuera jusqu'au moment où vous pourrez tourner la page, en 2020. Quelle que soit la situation elle vous a obligé à remettre en cause certaines de vos certitudes, ce qui n'est jamais agréable, cela peut même beaucoup vous déstabiliser. Toutefois, un événement imprévu a pu, dans certains cas, vous obliger à changer vos plans, à revoir l'un de vos projets et même votre avenir parfois.

Vierge

La période Lion est souvent moins active, le Soleil étant dans un secteur de passivité. Mais le 17 août, Mars sera chez vous et vous retrouverez votre tonus. C'est peut-être le fait d'être en vacances qui vous donnera cette sensation de ne rien faire de constructif et d'être en position de spectateur et non d'acteur. Cela dit, si vous travaillez, vous serez peut-être seul au bureau, ou quasiment, et cela ne vous motivera pas beaucoup. Votre travail vous ennuiera.

Balance

Un mois Lion tout en découvertes, en nouveautés, en visites d'amis et parfois en rencontres surprenantes. Aussi, bonne météo ou pas, tout vous détendra. Vous aurez chaque jour de bonnes idées pour partager les activités, aller visiter tel ou tel endroit, et on vous suivra comme un seul homme. Par ailleurs, vous aurez la tête occupée par un projet que vous avez mis sur les rails, ou que vous allez mettre en route à la rentrée, et les idées pour le booster ne manqueront pas.

Scorpion

1er décan jusqu'au 2 août vous serez mécontent, plus de vous-même que des autres. Vous plairez, mais vous estimerez qu'on ne vous voit pas tel que vous êtes. Vous ne tiendrez compte que de ce que vous pensez être des défauts et ne mettrez pas assez vos qualités en avant. Il est vrai que la dissonance entre le Soleil et Uranus, active jusqu'à vendredi prochain risque de vous confronter, de nouveau, à un dilemme relationnel, ou au fait que votre couple ne marche plus.

Sagittaire

Une agréable période s'offre à vous, celle des voyages et d'un très attendu changement d'horizon, surtout 2e décan, après le 2 décembre. Un épisode chanceux vous permettra de faire le voyage de vos rêves ou de rencontrer des personnes que vous trouverez formidables et dont vous aurez envie qu'elles vous apprennent des choses. Si vous ne partez pas, vous vous concentrerez sur un procès ou quelque chose de ce genre et qui vous préoccupe à cause de ce que cela peut vous coûter.

Capricorne

La gestion de votre argent mais aussi les questions d'héritage ont leur importance en période Lion et les vacances n'y changeront rien. Pas sûr que vous en profitiez ! Vous tenterez, parfois avec succès et parfois sans succès, de faire tourner la situation à votre avantage, mais vous aurez affaire à forte partie et surtout à quelqu'un qui se montrera totalement inflexible. Ou c'est vous-même qui serez trop inflexible et votre attitude braquera vos interlocuteurs.

Verseau

Face à vous, le Soleil reforme une dissonance avec Uranus qui risque encore une fois de remuer le 1er décan en profondeur, de la même manière que fin avril. Que ce soit en famille, en vacances ou pas, vous êtes actuellement face à un problème qui vous demande de lâcher prise et même parfois de tourner une page, et vous vous y refusez. En revanche, 2e décan né vers les 3, 4, 5 février, vous êtes plutôt chanceux et on pourrait vous faire une proposition difficile à refuser.

Poissons

1er décan, le Soleil éclaire un secteur qui accentue votre nature serviable, mais sa dissonance avec Uranus risque de vous voir moins accommodant qu'auparavant. Et pour tout vous dire, ce n'est pas un mal car les autres années vous aviez tendance à vous laisser faire, à accepter toutes les corvées de manière à soulager ceux qui vous entouraient. Mais Uranus est passée par là cette année et vous refusez maintenant toute contrainte. Tant mieux, vous gagnez en liberté !