L'horoscope du 27 avril 2020

publié le 27/04/2020 à 05:30

Bélier

La semaine se terminera mieux qu'elle ne commence. En effet, vous constaterez aujourd'hui qu'une somme ne vous a pas été virée en temps et en heure. Il va falloir réclamer mais Mercure et Saturne étant en dissonance, vous n'arriverez pas à joindre les personnes qui pourraient débloquer la situation. Du coup, vous serez sur les nerfs et on vous comprend. Cependant, l'affaire sera réglée d'ici la fin de la semaine, vous pouvez en être sûr.

Taureau

À malin, malin et demi, vous aurez des solutions pour tout, des idées futées, le goût du travail bien fait, aussi ne vous sous-estimez pas, comme Saturne vous y invite 1er décan. En effet, en entrant dans votre signe aujourd'hui, Mercure se met en dissonance avec Saturne et cela peut produire un sacré manque de confiance en vous, en vos capacité cognitives, ou alors cela peut aussi vous isoler : enfin, ce sont les autorités (Saturne) qui vous y obligent.



Gémeaux

Mercure indique que vous pourriez faire des erreurs de jugement, de mauvaises manipulations, faites confiance à votre intuition plus qu'à votre sens de l'observation. Si une petite voix vous dit "ne fais pas ça" ou "ne dis pas ça", écoutez-la. Ne raisonnez surtout pas sur vos intuitions, vous leur enlèveriez toute leur force. Par ailleurs vous pourriez aussi vous faire du souci pour l'un de vos proches, ou vous ennuyer à force de rester chez vous.



Cancer

Les idées ne vous manqueront pas avec Mercure en Taureau, des idées pratiques ainsi que des projets futés que vous pourrez mettre très rapidement en application. Peut-être pas avant jeudi car Mercure sera en mauvais termes avec Saturne jusque-là et il y aura toujours quelqu'un pour trouver un défaut à vos idées ; mais après vous serez en roue libre (1er décan) et aurez précisément une idée très originale vendredi qui vient.



Lion

Mercure aborde le zénith de votre zodiaque, tout en étant en mauvais termes avec Saturne. 1er décan, vous risquez de vous sentir incompris de vos proches. On trouvera que vos idées sont nulles et si vous cherchez à en imposer une, vous vous heurterez à la mauvaise volonté des autres. Par ailleurs, pour certains, il est possible qu'un de vos proches ou un enfant vous cause du souci ou que vous ayez du mal à vous comprendre (jusqu'à jeudi).



Vierge

Même en dissonance avec Saturne, Mercure est excellente pour votre 1er décan et vous invite à approfondir un centre d'intérêt qui semble avoir enrichi votre vie. Vous avez ouvert votre esprit à "autre chose" il y a déjà au moins deux ans et vous continuez à en tirer des bénéfices. Une question se posera certainement, quelque chose qui vous obligera à gamberger davantage, parfois trop, mais ce sera vite derrière vous (après jeudi, en principe). Un rendez-vous, un voyage peuvent être annulés aussi.



Balance

Mercure va circuler rapidement dans votre secteur d'argent, mais ne faites aucune opération, aucun achat jusqu'à jeudi, vous ne pourrez qu'en être mécontent. En effet Mercure est en dissonance avec Saturne pendant ces quelques jours et c'est le signe que vous ne serez pas satisfait. Et si vous devez toucher une somme, elle ne sera pas conforme à vos attentes. Vous avez une négociation à mener, quelque chose à réclamer ? Attendez jeudi, ce sera plus fluide, et surtout vendredi.

Scorpion

Vous serez sensible à la mésentente Mercure-Saturne, 1er décan. Un rendez-vous auquel vous tenez ou une conversation importante pourrait être reportée ou même annulée. Le "blocage" devrait durer jusqu'à jeudi, aussi revenez à la charge en fin de semaine, mais je crains qu'on ne remette cela aux calendes grecques. Mercure représentant les proches, les enfants adolescents, il se peut aussi que vous ayez du mal à vous entendre avec l'un d'entre eux.





Sagittaire

Il va falloir faire avec, jusqu'à jeudi 1er décan, vous aurez affaire à des interlocuteurs un peu obtus, qui se fixeront sur des détails sans importance et rien n'avancera. Et du coup, vous les enverrez promener car vous ne les supporterez pas ; vous constaterez qu'il n'y a pas vraiment d'échange possible mais cela se décoincera après jeudi. Le 2ème décan sera concerné à partir de dimanche, toutefois les conditions ne seront pas les mêmes.



Capricorne

Les influx de Mercure sont bons et sa dissonance avec Saturne ne vous fera ni chaud, ni froid. Au contraire, vous profiterez du manque d'assurance de vos interlocuteurs. Vous aurez le dessus dans toute conversation et si vous avez quelqu'un à convaincre, cela ne posera pas de problème. Mais choisissez tout de même vendredi pour vos contacts et autres négociations, Mercure sera encore plus positive grâce à son harmonie avec Uranus ; vos interlocuteurs seront en phase...



Verseau

Né en janvier, vous n'apprécierez pas trop la conjoncture qui peut être négative pour l'un de vos projets, à moins que l'un de vos proches ne vous contrarie beaucoup. Il ou elle peut vous annoncer une mauvaise nouvelle sur quelqu'un de la famille. Mais il est possible aussi que vous ayez une conversation difficile à aborder, avec quelqu'un qui fera appel à vos sentiments, alors que votre intérêt serait de rester dans le factuel, de ne pas être dans l'émotion.



Poissons

Avant jeudi, si vous êtes du 1er décan, vous aurez affaire à un quelqu'un de mal dans sa peau, que vous ne pouvez pas soigner parce qu'il ou elle ne le désire pas vraiment. Protégez-vous, ne vous laissez pas contaminer par ses états d'âme. Vous êtes d'une grande sensibilité et très souvent vous avez un côté "éponge" qui fait que vous absorbez à la fois les bonnes ondes des autres mais aussi les mauvaises.