publié le 24/10/2018 à 06:15

Bélier

Il y a des remous au programme et si vous y êtes sensible, c'est votre porte-monnaie qui sera touché. Une facture que vous n'attendiez pas si vite, par exemple, ou un imprévu qui vous oblige à sortir de l'argent. Il se peut aussi que, sans savoir pourquoi, vous vous sentirez nerveux et anxieux ; mais il y a sûrement une raison qu'il faut chercher au fond de vous et non à l'extérieur ; à moins que ça ne soit vraiment très difficile côté argent.

Taureau

Lune et Uranus s'opposent au Soleil et Vénus, ça ne peut que vous mettre sens dessus-dessous si vous êtes d'avril. Mais vous commencez à être habitué, non ? Uranus est chez vous depuis mai, mais son influence a pu se faire sentir bien avant (en fait depuis mai 2017) et les changements que vous avez initiés ou qu'on vous a imposés demandent que vous vous adaptiez. Ce n'est pas si facile pour vous, signe Fixe, et vous passez par des phases très changeantes.

Gémeaux

En ce qui vous concerne, c'est dans le domaine du travail ou de la forme que vous êtes un peu bousculé, natif de mai. La vie vous lance des avertissements : si vous ne vous nourrissez pas mieux, par exemple, vous risquez des troubles digestifs ou autres. Et si vous n'adaptez pas votre manière de travailler à de nouveaux process, vous resterez sur le bord de la route. Toutefois, selon votre activité, les changements à accepter peuvent être de nature très différente.

Cancer

Vous ne serez pas gêné par une conjoncture qui, au contraire des autres signes, vous offre de belles opportunités de prendre ou reprendre votre liberté. Même si Saturne vous fait passer par des épreuves difficiles sur le plan relationnel, vous avez la possibilité de dire non, c'est terminé, et de passer à autre chose où vous serez beaucoup mieux parce que mieux accepté. Éloignez-vous, natif de juin, de tout ce qui peut faire obstacle à votre progression personnelle.

Lion

Ça tangue de nouveau depuis quelques jours et ce n'est peut-être pas vous qui avez une décision à prendre, mais un partenaire qui la prend pour vous. Il ou elle l'a peut-être déjà prise et vous en subissez régulièrement les conséquences, comme ces jours-ci. Mais ce ou cette partenaire peut très bien être professionnel(le) et être même l'un de vos supérieurs qui vous oblige à prendre sur vous et à accepter des choses dont vous ne voulez pas.

Vierge

C'est du gâteau pour vous, surtout ne stressez pas, les événements vont tous dans le bon sens, natif d'août. C'est un peu lent, certes, mais ça avance malgré tout. La conjoncture dit que vous pourriez avoir une bonne nouvelle ou obtenir un accord sur une proposition que vous avez faite. Vous attendez peut-être encore une réponse et si c'est le cas, elle devrait être positive. Mais il doit y avoir des petits problèmes de paperasserie à régler avant de démarrer.

Scorpion

Ce n'est pas au portefeuille que vous serez touché mais au coeur. Il se peut que quelqu'un vous fasse pitié et que vous vous démeniez pour lui apporter de l'aide. Cela dit, c'est dans votre nature non ? Vous aimez vous occuper des autres, un peu comme le font les Poissons, mais vous savez très vite faire la différence entre ceux qui ont vraiment envie qu'on les aide et ceux qui en donnent l'impression mais n'ont pas réellement le désir d'être aidés.

Balance

Sagittaire

Le ciel est agité, et si cela a un quelconque effet sur vous, ce sera intérieur. Vous serez facilement stressé et par des détails dont vous ferez une montagne. Le Soleil rencontre Vénus dans votre secteur d'ombre, et s'oppose à la Lune et Uranus. Vous pourriez réfléchir à une relation dont vous pensez qu'elle n'est pas loin de se terminer, certains (1er décan) pourraient même songer à un divorce, la coupe étant pleine pour eux et c'est ce qui les mettra sur les nerfs.

Capricorne

Au contraire des autres signes, vous serez stimulé par les oppositions planétaires, qui vous font prendre conscience d'une plus grande liberté d'expression. Certes, vous avez toujours Saturne, mais elle oeuvre dans le bon sens, celui de la réalité. Elle vous aide à comprendre ce qui bloque votre créativité et peu à peu celle-ci va s'épanouir. Certains pourraient même changer de route pour faire quelque chose qui leur plaît vraiment et qui leur cause moins de stress.

Verseau

Vous serez comme une pile électrique, 1er décan, parce que vous vous sentirez coincé dans une situation qu'on vous a imposée et dont vous ne voulez pas. A moins qu'il n'y ait des changements annoncés à la tête de votre entreprise et que cela ne vous arrange pas du tout. Il se peut aussi qu'un déménagement soit dans l'air, ou qu'il ait déjà eu lieu et que vous ayez du mal à vous adapter au nouvel endroit où vous vivez ou travaillez.

Poissons

Vous n'aurez pas à vous plaindre des astres, pourtant remuants pour d'autres signes. Au contraire, vous serez stimulé par les nouveautés qui se profilent. Il se pourrait qu'on vous ait proposé quelque chose qui vous plaît, notamment 1er décan, et que ce soit une vraie progression pour vous. Certains pourraient cependant être tentés par une marche arrière : Saturne, même en bon aspect, peut vous voir trop conservateur, mais le mieux est de progresser et non de régresser.