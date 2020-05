L'horoscope du 22 mai 2020

publié le 22/05/2020 à 05:30

Bélier

Une amusante conjoncture pour ceux de mars, elle met l'accent sur les relations de type fraternel, celles qui créent de la complicité et vous permettent de vous détendre. Et c'est normal puisque vous ne travaillez pas et que certains sont partis pour un long week-end de farniente. Enfin, vous le Bélier, ne rien faire n'est pas dans votre philosophie, donc vous trouverez à vous occuper !

Taureau

La nouvelle Lune peut vous inciter à réfléchir, et même à vous prendre la tête si vous êtes d'avril. Vous avez l'impression de manquer de moyens et c'est peut-être la réalité. Il est vrai que certains reçoivent une dissonance de Saturne depuis leur secteur de carrière et il est possible que vous n'ayez pas beaucoup travaillé ces derniers temps, pour les raisons qu'on connaît Aussi vos revenus baissent et cela vous inquiète beaucoup.

Gémeaux

Elle éclaire votre 1er décan, faisant allégeance à la sérieuse et rigoureuse Saturne. C'est un facteur de stabilité, d'ordre et de respect des valeurs qu'on vous a inculquées. Vous les respecterez même scrupuleusement, au risque de perdre de votre indépendance ; vous devez d'ailleurs le sentir depuis quelque temps : vous progressez, mais vous avez en quelque sorte les mains liées et cette perte de liberté peut vous peser.

Cancer

Cette nouvelle Lune n'est pas très brillante pour votre signe, vous pourriez manquer de confiance en vous, en vos décisions, alors que vous avez tous les atouts en main. Mars en particulier, se trouve en bonne relation avec vous (1er décan essentiellement) et c'est précisément la planète des décisions et de la volonté de les imposer. Mais la NL est en dissonance avec Mars justement, c'est ce qui vous rend frileux et vous oblige à vous poser des questions

Lion

Une lunaison problématique, 1er décan, certes elle valorise vos projets mais elle est en rapport avec Saturne, or Saturne a freiné tout ce que vous vouliez mettre en place. Vous l'avez sûrement constaté, en tout cas si vous avez une planète dans votre 1er décan ou si vous êtes ascendant Lion 1er décan. Quelque chose a gêné votre progression et cette situation (le confinement) est représentée par Saturne, qui rétrograde jusqu'en décembre. Vous aurez les mains un peu plus libres entre maintenant et la fin de l'année.

Vierge

La conjoncture accentue votre volonté de réussir, d'atteindre vos objectifs, quitte à faire des heures supplémentaires. Vous ne ménagez pas votre peine 1er décan, quoi que cela vous coûte en énergie dépensée et en fatigue accumulée, mais vous êtes presque au bout de vos peines : Mars terminera sa dissonance avec votre décan mercredi prochain et vous n'aurez plus cette sensation de pression, que tout est urgent.

Balance

Une belle nouvelle Lune pour ceux de septembre, elle semble correspondre à un nouveau départ, ou au démarrage d'une entreprise qui peut durer plusieurs années et vous apporter la stabilité que vous recherchez. Cela peut concerner tout le 1er décan, même ceux nés le 1er octobre... Telle la petite chèvre de monsieur Seguin, vous grimpez, grimpez, cela prend du temps, ce n'est pas toujours facile, mais paradoxalement cela vous donne la formidable sensation d'exister.

Scorpion

1er décan, la nouvelle Lune pourrait vous faire voir votre situation sous son angle le plus négatif. Mais prenez du recul et réfléchissez à ce que vous pouvez y changer. Quelle serait l'action qui vous permettrait de vous sentir mieux et de récupérer votre confiance en vous, voire en la vie ? Il y a toujours quelque chose à faire, sauf évidemment quand on se trouve confronté à la maladie ou à d'autres situations que vous ne contrôlez pas.

Sagittaire

Face à vous, la nouvelle Lune éclaire votre vie relationnelle et votre désir, éventuellement, de vous engager plus sérieusement dans une relation, 1er décan. Nous en avons déjà parlé, les influx que Saturne vous envoie sont du genre à vous donner envie d'une vie relationnelle plus sérieuse, vous ne voulez plus papillonner, vous voulez vous caser et peut-être fonder une famille. Quoi qu'il en soit, vous avez plus d'un an devant vous pour réaliser votre souhait.

Capricorne

Vos travaux seront d'intérêt général sous cette nouvelle Lune ! Vous semblez en effet avoir de plus grandes responsabilités et les assumer avec une énergie renouvelée. Votre maître, Saturne, est en effet en harmonie avec cette nouvelle Lune qui se tient au début des Gémeaux, votre secteur du travail. Vous prenez donc de l'importance dans votre job si vous êtes du 1er décan, à moins que de plus nombreuses responsabilités familiales ne vous incombent.

Verseau

A priori, la nouvelle Lune est positive et favorable à votre image, à votre réputation si vous êtes né en janvier, vous êtes en train d'atteindre un très important objectif. C'est le côté positif de la présence de Saturne dans votre décan. Toutefois, pour atteindre cet objectif vous êtes obligé ou avez été obligé, de laisser tomber quelque chose, d'effectuer un renoncement parfois difficile, mais apparemment vous ne pouvez pas faire autrement

Poissons

La lunaison met l'accent, comme nous l'avons vu, sur un passé qui peut refaire surface, surtout si vous êtes de février. Cependant, vous avez quand même de gros doutes, vous ne faites peut-être pas confiance à la personne qui veut revenir dans votre vie depuis un certain temps déjà, mais vous êtes quand même troublé/e. Donnez-vous du temps, une sorte de période d'essai, valable aussi si vous faites une nouvelle rencontre, ou si vous en avez fait une récemment.