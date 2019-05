L'horoscope du 22 mai 2019

publié le 22/05/2019 à 05:42

Bélier

1er décan, la communication sera essentielle d'ici dimanche, vous ferez une annonce ou quelqu'un vous annoncera quelque chose qui vous amusera. Vous aurez d'ailleurs tendance à prendre les choses moins au sérieux que d'habitude, ce qui ne vous fera pas de mal parce que cela vous détendra. Certains devront toutefois veiller à ne pas utiliser les mots comme des armes et à ne pas blesser en voulant faire de l'humour de manière déplacée.

Taureau

Avec Mercure et le Soleil en Gémeaux, les réflexions à propos d'un achat ou d'un investissement vont s'intensifier et occuper une grande place dans vos pensées. Fort heureusement, cela ne dure pas (Mercure est très rapide) et il ne s'agira que d'une journée d'ici dimanche pour le 1er décan. N'empêche que vous serez totalement " pris " par le sujet au moment où il se présentera. Mais c'est votre façon d'être, vous aimez vous concentrer sur une seule chose à la fois.

Gémeaux

Bon anniversaire à tout le premier décan, Mercure est entrée chez vous en même temps que le Soleil : sens de l'observation et humour sont vos meilleurs atouts. En outre, vous pétillerez, vous aurez les yeux qui frisent parce que vous vous intéresserez à tout et à tous... Mais Mars étant toujours dans votre secteur d'argent (1er décan), ne laissez pas vos pulsions dépensières vous créer des ennuis : prenez votre temps avant d'acheter et vous serez bien plus raisonnable.

Cancer

Comme le Soleil, Mercure en Gémeaux est occultée, aussi ce sont vos petites voix intérieures qui vous diront à qui vous pouvez faire confiance et qui il faut fuir. On en croise tous les jours des gens à fuir et il arrive qu'on soit leur victime, mais l'avantage avec Mercure en Gémeaux c'est que vous saurez les démasquer (1er décan jusqu'à dimanche) sans avoir d'effort à faire. La planète est rapide, ce sera donc valable une demi-journée, ce qui peut correspondre à un rendez-vous.

Lion

Mercure va être aussi positive pour vous que le Soleil, vous aurez des idées pour donner vie à un projet qui vous tient à coeur, ou entretiendrez un espoir. Vous aurez d'ailleurs, grâce à Mercure, des nouvelles de ce projet ou entendrez des rumeurs favorables concernant ce que vous espérez. Une amitié ou une relation professionnelle positive peuvent aussi être au premier plan et consolider vos espoirs au sujet d'une situation qui vous tracasse beaucoup, surtout si vous êtes du 1er décan.

Vierge

Vous avez la semaine, 1er décan, pour prendre rendez-vous avec votre boss et lui exposer l'idée ou les idées que vous avez en tête pour développer votre activité. Vous êtes particulièrement " punchy " en ce moment et tout vous réussit parce que vous avez pris le bon chemin. Quand on ne va pas à contre-courant, tout marche toujours beaucoup mieux. Mais il n'est pas exclu non plus qu'on vous convoque pour vous faire une proposition (1er décan toujours).

Balance

Mercure vient renforcer les qualités Gémeaux que vous allez pouvoir utiliser : rapidité d'esprit, mobilité et surtout sens de l'opportunité, 1er décan. Vous êtes donc dans une période très positive pour vos progressions, personnelles ou professionnelles, et vos centres d'intérêt s'élargissent. En outre, Vénus (qui dirige votre thème) occupe un signe d'argent et il est possible que votre travail vous rapporte plus que d'habitude. Dans ce cas, épargnez...

Scorpion

C'est le bon moment pour discuter avec votre banquier d'un prêt et notamment pour renégocier les conditions de ce prêt. 1er décan, vous serez convaincant. Et je doute qu'Uranus, qui se trouve face à vous et qui peut représenter votre interlocuteur, soit fermée à la négociation ; normalement vous devriez obtenir gain de cause, mais avec Uranus on ne peut jamais prévoir la ou les réactions de vos interlocuteurs : ils sont totalement imprévisibles, en positif comme en négatif.

Sagittaire

On pourrait vous faire une offre, une proposition à laquelle vous ne réfléchirez pas bien longtemps, 1er décan. Vous sauterez sur l'occasion et vous aurez raison. Il peut s'agir d'une opportunité mineure, mais il n'empêche qu'elle tombera bien. Toutefois, dans certains cas, vous pourriez être hésitant et c'est probablement parce que vous en parlerez avec quelqu'un qui calmera vos ardeurs. Écoutez les arguments de cette personne, ne les rejetez pas systématiquement.

Capricorne

Vous aurez beaucoup d'atouts en main nous disent le Soleil et Mercure en Gémeaux, notamment le sens de l'organisation, de l'analyse et de la synthèse. Tout ce qui est ressort de l'intellect sera dopé par la conjoncture et quel que soit votre travail ou votre activité quotidienne, vous aurez l'art de la débrouille. Votre forme dépend également de ce secteur : ne négligez pas votre santé et faites un petit check-up, juste pour vérifier que tout va bien.

Verseau

Une jolie conjoncture pour ceux de janvier, la vie pourrait vous faire petit plaisir que vous dégusterez sans modération ; un rendez-vous gagnant, par exemple. Ou un contact prometteur avec quelqu'un d'important à vos yeux... Mais vous pourriez aussi être content de vous, de ce qu'on va vous dire ou vous proposer, ou fier de l'une de vos réussites. C'est donc une conjoncture " tout bénef " pour vous, à prendre quand même avec modération suivant votre thème natal.

Poissons

Vous continuez à avoir le zodiaque de votre côté, surtout 1er décan. Quelque chose d'important pourrait vous revenir en mémoire et éclairer votre situation. Certains auront même l'occasion de mieux comprendre tout un pan de leur passé, peut-être grâce à une conversation avec un parent ; surtout si vous êtes de ceux qui s'intéressent à leurs origines, à leur arbre généalogique. Cela peut vous préoccuper pendant la période Gémeaux, mais une journée maximum pour chacun.