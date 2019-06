L'horoscope du 23 juin 2019

publié le 23/06/2019 à 08:28

Bélier

Certes, vous êtes un peu moins bien servi que les autres, mais ce n'est pas une raison pour vous dire que vous êtes malchanceux. Ce serait vraiment exagérer ; surtout que la conjoncture du jour s'adresse au 1er décan et qu'elle peut avoir un côté innovant, inédit, mais comme vous serez de toute façon de mauvaise humeur... En revanche, ceux du 3e décan ont de bonnes raisons d'être en colère, on leur refuse quelque chose, et parfois même de dialoguer.

Taureau

Les expérimentations nouvelles, vous n'en êtes pas forcément adeptes, mais vous êtes semble-t-il obligé d'en vivre une, pas toujours agréable si vous êtes d'avril. Vous pouvez même être profondément dérangé par la tournure qu'a pris une situation et cela vous déstabilise car vous n'avez pas d'idées concernant son issue, si elle sera positive ou négative. Mais en même temps, quelqu'un est près de vous et vous donne d'excellents conseils ; essayez de vous en inspirer.

Gémeaux

La conjoncture actuelle agit un peu comme un accélérateur de particules, vous êtes dans l'impatience d'avancer et en même temps vous ne savez pas vers quoi. La conjoncture est brouillonne pour vous, 1er décan en particulier, mais cela n'est pas durable : une ou deux journées maximum. En revanche, 2e décan né autour du 9 juin, vous semblez être dans la panade et être découragé ; une situation que vous ne maîtrisez pas vous donne l'impression que vous ne contrôlez pas votre vie. Pour le moment.

Cancer

A peine arrivé chez vous, le Soleil entame une harmonie avec Uranus, signe qu'il y a du nouveau 1er décan, et que vous êtes dans une ou des expériences excitantes. Cela fait plus d'un an, presque deux que vous recevez ce bon aspect d'Uranus et certains ont pu (re)prendre une liberté dont ils ne disposaient pas auparavant. Ou se découvrir un nouveau centre d'intérêt, se faire de nouveaux amis et même un nouveau réseau relationnel. Le point commun étant donc la nouveauté.

Lion

Pas sûr que vous soyez sensible à la conjoncture, mais en tout cas vous pourriez trouver un moyen inédit d'échapper à certaines contraintes, natif de juillet. Vous savez déjà qu'Uranus vous envoie des influx qui sont un défi pour vous, et jusqu'en fin de semaine prochaine le Soleil Cancer est en harmonie avec Uranus, ce qui peut vous aider à faire un pas de côté et même si vous n'êtes pas encore débarrassé du problème (sauf né les 23, 24, 25 juillet), cela peut cependant vous alléger un peu.

Vierge

Une excellente conjoncture pour ceux du mois d'août et début septembre. Vous êtes en train de progresser à toute allure grâce à des idées très innovantes. Vous réfléchissez beaucoup, certes, ce qui peut être un facteur d'isolement mais très provisoire ! Pendant la période Cancer (jusqu'au 22 juillet) il est d'ailleurs possible que vous fassiez de nouvelles connaissances, que vous rentriez de nouveaux clients et même parfois qu'on vous propose un nouveau poste qui vous permettrait de vous remotiver.

Balance

Ce n'est pas aujourd'hui que vous pourrez buller tranquille, vous serez sans cesse sollicité par vos proches qui auront besoin d'aide pour une chose ou une autre. Même un dimanche, en période Cancer, vous vous sentez obligé d'être là pour tout le monde et vous culpabiliseriez si vous refusiez de donner un coup de main quand on vous le demande. C'est bien beau tout ça, mais qui vous donne un coup de main à vous ? Je ne parle pas des grands projets, mais des petites choses du quotidien.

Scorpion

Essayez de ne voir que le bon côté de la situation, plus apparent ces jours-ci que les autres pour le 1er décan. La conjoncture vous apprend beaucoup sur vous-même. Et ce n'est jamais inutile puisque c'est un des buts de notre existence : apprendre à nous connaître. Et quand on est Scorpion, il y a du boulot et toute expérience est bonne à prendre ! Même si vous êtes en train de vivre des moments compliqués sur le plan relationnel ; tout le monde en vit, mais tout le monde n'en tire pas une leçon...

Sagittaire

Ne jouez pas les girouettes si possible, ce n'est pas vous qui seriez déstabilisé mais ceux qui vous entourent, qui travaillent avec vous ou font affaire avec vous. Vous aurez tendance à passer d'un extrême à l'autre, du refus à l'acceptation, de la conciliation à l'affrontement, bref vous ferez tourner tout le monde en bourrique. Cela concerne surtout le 1er décan, le 2ème étant dans une sorte de maelstrom personnel ou professionnel ; la situation est vraiment très instable.

Capricorne

Vous avez la baraka 1er décan, il se pourrait qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas et que votre propre réaction vous étonne. Cela peut autant se passer dans votre vie professionnelle que personnelle, certains ayant fait une rencontre, par exemple. Quant au 3ème décan, il est toujours face à quelqu'un avec qui il est difficile de s'entendre, qui refuse toute les propositions qu'on peut lui faire et qui semblent pourtant être justes, équitables.

Verseau

Il est possible qu'on vous présente un nouveau collègue dont vous ne savez pas d'où il ou elle sort et que vous anticipiez quelques désaccords avec cette personne. Votre instinct vous dit que vous ne vous entendrez pas et que vous ne serez en phase sur rien, surtout si vous êtes de janvier. Et si vous faisiez un petit effort... mais à mon avis, vous n'en aurez aucune envie, donc le ton risque de monter graduellement et cela ne fait que commencer.

Poissons

Vous aussi vous êtes chanceux ces jours-ci, surtout né en février. Il se pourrait qu'on vous propose une nouvelle activité, qui serait liée à la communication. Et cela vous plaira au point que vous ne réfléchirez pas beaucoup avant d'accepter. A priori, vous ne changerez pas d'avis dans les prochains mois, au contraire vous apprécierez de plus en plus ce nouveau job, dans la mesure où vous allez pouvoir nouer plusieurs nouvelles relations, surtout au dernier trimestre.