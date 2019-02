L'horoscope du 22 février 2019

publié le 22/02/2019 à 05:35

Bélier

Vos échanges ne seront pas très satisfaisants, 3e décan, vous pourriez avoir un petit souci récurrent qui se traduira par de fréquents maux de tête, par exemple. On sait à quel point vous êtes sensible de la tête et il suffira que vous vous fassiez du souci pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour que le mal de tête se déclenche, ou pire : la migraine. N'attendez pas pour prendre ce qu'il faut, dès que vous sentez pointer la douleur, avalez un de vos cachets habituels.

Taureau

Pour vous, Mercure sera une aide précieuse car si vous avez besoin de conseils amicaux ou spécialisés, vous n'aurez que l'embarras du choix, 3e décan. Et comme la planète va rester un mois dans le 3e décan des Poissons (elle rétrogradera le 6 mars mais sera encore en lien avec vous), on peut aussi penser que vous aurez un projet en tête et qu'il vous préoccupera beaucoup. Cela dit, si vous avez un enfant adolescent, il peut aussi être un souci pour vous, comme tous les ados !

Gémeaux

C'est votre 3e décan qui est concerné par la présence durable de Mercure en Poissons et il n'est pas exclu que vous ayez quelqu'un à prendre sous votre aile. Un enfant, un adolescent dont vous aurez la responsabilité, qu'il soit le vôtre ou non, à moins que vous n'ayez quelques divergences avec l'un de vos frères et sœurs, voire un parent. Côté boulot, il est également possible que vous ayez un important rendez-vous avant le 6 avril ; un entretien professionnel ?

Cancer

Mercure étant en phase avec vous, votre curiosité intellectuelle sera au premier plan, vous aurez envie de lire, de connaître, d'apprendre, 3e décan surtout. Il n'est pas exclu que vous fassiez un stage ou une formation qui vous apportera beaucoup. Mais il peut aussi être question de voyage, d'aller à l'étranger, que ce soit professionnel ou personnel : il y a des vacances, ou alors elles sont à venir pour certains. Pour le 1er décan, un nouveau sport pour dépenser votre énergie ?

Lion

Vous serez d'une grande curiosité, 3e décan, mais plutôt curieux de ce qu'on vous cache, ou de ce qui se cache derrière le masque de vos interlocuteurs. Ceux d'aujourd'hui et des prochains jours : étant donné le long transit de Mercure en Poissons, il est possible que vous soyez en " affaires " avec quelqu'un dont vous ne saurez pas quoi penser et qui aura, il est vrai, une attitude qui peut prêter à confusion et qui pourrait revenir sur une parole donnée (après le 6 avril).

Vierge

Né après le 13 septembre, Mercure va longuement s'opposer à vous ; il vous faudra des trésors de diplomatie et de patience dans vos relations avec vos proches. Et surtout avec l'un d'entre eux, qui peut autant être un enfant adolescent que l'un de vos frères et sœurs avec qui vous ne serez pas d'accord. La conjoncture indique que vous pourriez avoir un patrimoine à partager (une maison par exemple) et qu'il faut prendre des gants avec les autres ou un autre héritier.

Balance

Toujours dans votre signe, la Lune et Saturne se regardent de travers et si vous êtes né après le 10 octobre, un problème familial risque de vous chagriner. Ce n'est probablement pas nouveau pour certains, alors que d'autres ont été confronté à cette question très récemment. Cela peut aussi vous valoir, pour quelques-uns, une relation difficile avec un membre de la famille, à moins que celui-ci ne soit malade ou qu'il vous demande protection ; et parfois même, que vous le logiez.

Scorpions

Mercure va être votre meilleur auxiliaire pendant plusieurs semaine, 3e décan. Rien de marquant, mais tout ira comme sur des roulettes avec vos proches. Alors que vous êtes souvent en retrait, que vous êtes plus dans l'observation que dans l'action, là vous vous mettrez en avant et vos qualités d'observation, de perspicacité vous vaudront des compliments, surtout par rapport à un travail. Vous aurez en rougirez, la louange étant un peu exagérée (jusqu'au 6 avril).

Sagittaire

Vous êtes dans une période peut-être essentielle, 3e décan, mais évitez de vous croire tout permis, on vous reprocherait de n'écouter personne d'autre que vous. Ce sont vos proches qui seront parfois un peu virulents à votre égard, et cela a sûrement déjà commencé si vous êtes né autour des 13, 14, 15 décembre. C'est la fonction même de Jupiter, conjointe à votre Soleil, que de vous donner l'impression que vous êtes plus important que les autres, or ça peut se retourner contre vous.



Capricorne

Vous n'aurez que les bons côtés de Mercure, 3e décan, sous la forme d'un stage ou d'un apprentissage qui vous permettra peut-être de grimper un échelon. Vous avez une qualité que n'ont pas, par exemple, les signes de Feu (toujours pressés et impatients). : vous voyez loin devant vous et savez quel chemin prendre - parfois le plus long - pour atteindre vos objectifs. C'est un atout de taille car rien ne se construit sans le temps, il est indispensable pour créer des bases solides.

Verseau

Vous aurez une ou plusieurs discussions à gérer à propos d'une rémunération. L'un de vos projets pourrait rapporter, mais vous n'êtes pas seul sur le coup ! La négociation pourrait d'ailleurs être déjà en cours pour ceux qui sont nés autour des 9, 10, 11 février, avec un possible clash ces jours-ci : veillez à ne pas être trop gourmand sur la part qui vous revient. A moins que vos associés ou partenaires ne réclament plus que prévu. Cela risque de durer un moment.

Poissons

3e décan, Mercure s'installe chez vous pour presque un mois, un travail, une relation avec un proche, ou un déplacement devraient beaucoup vous occuper. Étant donné qu'elle sera en harmonie avec Vénus, il peut également y avoir une séquence agréable sur le plan affectif : c'est une période où vous pourrez vous faire des amis, ou avoir de très bonnes relations avec ceux qui vous entourent en général. Il se peut aussi qu'on vous apporte une aide importante.