L'horoscope du 26 avril 2021

publié le 26/04/2021 à 05:30

Bélier

Les prévisions d'hier qui parlaient d'argent concernaient surtout le 2ème décan. Mais 1er décan vous recevez aussi un aspect fort de café avec celui que Mars (votre maître) vous envoie depuis le Cancer. Il est rapide, Mars n'est pas en boucle, donc pendant trois ou quatre jours vous serez de très mauvaise humeur, comme nous avons déjà pu le voir. Ne faites rien d'irréfléchi en ce moment et surtout vendredi où la Lune activera la dissonance de Mars. Mais, comme toujours, cela peut être actualisé la veille.

Taureau

La Lune du Scorpion éclaire et active les dissonances de Saturne et Uranus. Avec Saturne vous êtes bloqué, et avec Uranus vous cherchez à reprendre votre liberté à tout prix. Vous voilà donc entre les deux, si vous êtes du 2ème décan, mais Jupiter n'étant plus dissonante, vous n'avez plus de sentiment d'injustice. En fait, vous êtes logé à la même enseigne que tout le monde, enfin tous ceux de votre monde à vous. 1er décan, ça boume pour vous, prenez des initiatives elles seront les bienvenues.

Gémeaux

Comme je vous le disais hier, la conjoncture n'est pas méchante pour ceux du mois de juin qui la reçoivent. Vous avez tout à gagner à voir la situation de manière positive, à ne pas vous stresser à propos de ce que vous ne pouvez pas contrôler, et il y a pas mal de choses que vous ne contrôlez pas en ce moment. Heureusement, Saturne est en harmonie avec vous et indique que vous prenez les choses au sérieux, vous n'êtes pas du tout dans l'insouciance, ce qui prouve que vous avez le sens des responsabilités en ce moment.

Cancer

Suivant votre thème de naissance, Mars peut être positive ou négative. En général, il y a un peu des deux ! En tout cas, elle est chez vous, 1er décan, et peut indiquer un surplus de travail pour certains, avec des consignes parfois difficiles à respecter. Pour d'autres, il s'agit de démarrer un nouveau boulot, ce qui peut vous aider à décoller, à vous faire remarquer, si ce n'est déjà fait. Autre interprétation, vous pouvez être patraque pendant 3 ou 4 jours, et même avoir de la fièvre.

Lion

Comme je vous l'ai dit hier, ce n'est pas le nirvana pour le 2ème décan, il va falloir faire le gros dos jusqu'à la semaine prochaine : toujours ces fameux changements que vous refusez, à tort ou à raison. Et à cause de la dissonance de Saturne vous avez les mains liées, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous êtes obligé de respecter une procédure et cela vous révolte. 3ème décan, Jupiter termine son opposition avec vous le 13 mai, les tracasseries ou les injustices vont cesser provisoirement.

Vierge

Les prévisions d'hier sont toujours valables pour le 2ème décan. Par ailleurs, 1er décan, Jupiter a entamé une opposition avec vous qui peut avoir plusieurs interprétations. Je vous en ai probablement déjà parlé : il s'agit, au positif, de faire une rencontre, de prévoir un mariage, un pacs, ou de recevoir une proposition de boulot très intéressante. Au négatif, vous pouvez être injustement traité, ou passer par l'épreuve d'un divorce et de ses contraintes légales, voire du procès que cela engendre.

Balance

Nous avons vu hier que la pleine Lune d'aujourd'hui parle d'argent. Mais elle se situe dans un secteur qui parle également de crise. Elle peut évidemment être financière mais dans certains cas il peut s'agir d'un désaccord avec votre partenaire ou quelqu'un de proche à propos d'argent, ou de la propriété d'un bien et de son prix. Il n'est pas sûr, natif du 2ème décan, que cette affaire se règle rapidement. Il va y avoir des progressions par moments et des régressions à d'autres.

Scorpion

Né en octobre, vous êtes dans une très bonne période qui vous permet d'entreprendre et de réussir. Il se peut même que vous démarriez un nouveau boulot où vous allez pouvoir briller. Mais pour le 2ème décan, comme nous l'avons vu hier, rien n'est simple, tout se complique. Cela dit, vous ne détestez pas les complications car vous pouvez y trouver des solutions, c'est même l'une de vos forces. Mais ne mettez pas les autres au pied du mur.

Sagittaire

Né en novembre, Jupiter a entamé une légère dissonance avec vous qui va durer jusqu'en juillet. Il est possible que vous soyez victime d'une injustice et que vous soyez obligé de vous défendre, ou de défendre l'un de vos proches. Cela ne concerne que le début du décan, mais Jupiter est une géante aussi ses aspects peuvent englober tout un décan. En tout cas, avec les dissonances de cette planète, mieux vaut éviter toute négligence et tout sentiment de supériorité.

Capricorne

Non seulement le 2ème décan est bien vu par la conjoncture et ses projets sont en bonne voie, mais les natifs de décembre ont aussi de quoi se réjouir si Jupiter leur apporte du positif. Dans ce cas, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous entretiendrez une relation qui peut se révéler platonique mais qui sera très intéressante sur le plan intellectuel. Peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez et avec qui vous vous sentirez comme avec un frère ou une soeur.

Verseau

Vous n'êtes pas gâté par la conjoncture, je vous l'ai dit hier et ça va durer toute la semaine pour ceux de début février (et né le 31 janvier aussi). Un grand vent balaye votre passé, vous le savez et si vous ne le voyez pas, il faut en prendre conscience. Vous devez repartir sur d'autres bases, c'est essentiel pour votre progression. Le Verseau déteste stagner et encore plus reculer, or vous pourriez avoir l'impression de reculer. Trouvez-vous des projets, justement pour pouvoir avancer.

Poissons

Vous n'avez pratiquement que des bons influx en ce moment, les affaires marchent bien et même si vous savez que c'est provisoire, vous pouvez en tirer de bons profits, 2ème décan surtout. Vénus, maîtresse de vos revenus, est conjointe à Mercure et cela facilite précisément la circulation de l'argent et surtout les discussions à son propos. Les bons aspects de Mars dopent votre volonté et votre détermination, il serait étonnant que vous n'obteniez pas ce que vous désirez.