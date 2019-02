L'horoscope du 21 février 2019

publié le 21/02/2019 à 04:40

Bélier

Il se peut que vous ayez quelqu'un à soigner aujourd'hui ou que vous soyez obligé de faire attention à ne pas écorcher la sensibilité de l'un de vos proches. A priori, cela ne concerne que ceux du 1er décan qui reçoivent de doux influx de la Lune. Il peut aussi y avoir une invitation à une opération caritative ou, dans certains cas, il est possible qu'on vous demande de faire quelque chose en tant que bénévole. Et vous accepterez sans rechigner : bravo !

Taureau

Né en avril, il semble que vous n'aurez pas le temps de vous poser et qu'il faudra agir rapidement, alors que vous êtes de ceux qui aiment prendre leur temps. Vous vous sentirez un peu bousculé dans votre rythme, dans vos habitudes, et il n'est pas sûr que cela vous plaise, sauf si vous avez l'ascendant en signe de Feu (Bélier, Lion, Sagittaire). Né vers les 9, 10 mai, un rendez-vous ou un échange ont des chances de pleinement vous satisfaire.

Gémeaux

Prévoyez une très agréable journée si vous êtes né en mai surtout. Vous avez peut-être réussi quelque chose, atteint un objectif et vous serez fier de vous. Mais vous pouvez aussi être fier de l'un de vos enfants, ou de quelque chose que vous avez créé. Il est possible aussi que vous soyez attiré par la beauté d'une personne que vous allez croiser, ou par un objet de marque que vous admirerez. D'une manière générale, vous serez sensible à tout ce qui est beau !

Cancer

Vous serez un peu plus émotif et sensible que d'habitude, mais c'est peut-être parce que votre carapace habituelle ne sera pas imperméable, natif du 1er décan. Essayez de vous protéger davantage si vous le pouvez. Vous pourriez aussi être troublé par un rêve qui a traversé votre sommeil et vous laisse très pensif au réveil. Un rêve qui vous rappelle une partie de votre passé, ou une personne en particulier qui a fait partie de votre vie à un certain moment.

Lion

Vous aurez besoin d'exprimer ce que vous pensez, 1er décan, même si cela doit créer un conflit ou vous obliger, après, à faire de plates excuses à quelqu'un. Vous savez bien que vous recevez un aspect dynamique de Mars et qu'il vous incite à être un peu rigide et à ne pas tenir compte de la sensibilité de vos interlocuteurs. Si vous ne voulez pas d'histoire, prenez des gants pour dire ce que vous avez à dire... Sauf si on attend de vous que vous soyez ferme et déterminé.

Vierge

Il sera question de gros sous, mais il ne s'agira pas d'une rentrée. En réalité, vous chercherez à évaluer à la louche ce qu'un cadeau à faire pourrait vous coûter. Et comme vous n'aimez pas dépenser, vous essayerez de trouver une solution pour découvrir ce qui est le moins cher, tout en étant le plus acceptable en tant que cadeau. Une préoccupation banale, mais qui peut avoir pour effet de vous isoler des autres parce que vous aurez la tête ailleurs quand ils s'adresseront à vous.

Balance

1er décan, la Lune sera chez vous dans la journée ; vous risquez de vous sentir beaucoup plus sensible et réceptif aux problèmes de ceux qui vous entourent. Vos problèmes à vous n'étant pas très importants en ce moment vous vous direz que vous pouvez bien consacrer un peu de temps pour apaiser les inquiétudes d'un proche. Mais n'avez-vous pas du travail en retard ? En période Poissons, vous avez toujours des " dossiers " en attente !

Scorpions

C'est encore orageux pour ceux du mois d'octobre, vous pourriez avoir le sentiment qu'on vous oblige à vous soumettre à une décision que vous refusez. Et contre laquelle vous résistez d'ailleurs, chacun à votre manière ; est-ce le bon comportement ? Vous devriez vous poser la question. En revanche, les natifs du 3e décan entrent dans une période agréable : vos rendez-vous, échanges et petits déplacements vous apporteront ce que vous en attendez.

Sagittaire

Une sympathique journée vous attend, en tout cas si vous êtes de novembre. Il se peut que vous ayez un très agréable projet avec un ou des membres de la famille. En période Poissons, nous l'avons vu, c'est la famille, le clan, la maison qui sont au premier plan et comme il y a des vacances qui ont commencé pour certains et vont commencer pour d'autres, vous pourriez partir retrouver une partie de la famille dans un endroit où vous vous accorderez quelques jours de repos.



Capricorne

Vos devoirs et vos responsabilités vis-à-vis de vos proches seront au centre de vos préoccupations ; mais ce sera nettement moins lourd que l'année dernière, où vous aviez Saturne qui pesait et vous fatiguait, ce qui n'est plus le cas à présent. Vous continuez bien sûr à prendre vos responsabilités à coeur, trop peut-être, mais il est difficile de se défaire de vieilles habitudes qui datent le plus souvent de votre enfance. L'important est d'apprendre à relativiser.

Verseau

Si vous avez un choix à faire, comme l'indique l'aspect dynamique de Mars, vous serez contrarié aujourd'hui : on vous dira quelque chose qui vous fera hésiter. Toutefois, vous serez poussé par Mars à ne pas trop réfléchir, alors qu'effectivement il faudrait peut-être vous donner un peu de temps. A trop vous précipiter vous risquez de vous en vouloir parce que vous aurez peut-être fait le mauvais choix. Ne laissez pas votre nature impatiente vous dicter votre conduite.

Poissons

Les aspects créatifs de votre personnalité sont mis en lumière aujourd'hui, vous serez un peu comme un alchimiste qui arrive à transformer le plomb en or. Vous verrez de la beauté là où il n'y en a pas et vous capterez ce qu'il y a de bien et de bon chez les autres. 1er décan, il se peut aussi que vous receviez une petite prime ou un dédommagement : ça ne devrait pas être une surprise car c'est probablement quelque chose que vous attendiez.