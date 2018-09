publié le 20/09/2018 à 06:07

Bélier

Pour vous, la conjoncture a des effets positifs, elle indique que vous avez l'esprit ouvert à tout et que la nouveauté ne vous fait pas peur. Non, elle vous attire. Cela concerne le 1er décan qui a été tiré en arrière toute l'année par Saturne et même si celle-ci est toujours là, vous avez l'espoir de voir les choses avancer dans les prochains mois. Gardez cet espoir, cette perspective dans un coin de votre tête car vous ne vous trompez pas, il se passera quelque chose.

Taureau

C'est la dernière dissonance Mars/Uranus, alors haut les coeurs 1er décan, les aspects les plus rugueux et les aléas de la conjoncture vont se calmer très vite. D'ailleurs, Mars va s'éloigner de sa dissonance et ne sera plus en relation avec Uranus en fin de semaine prochaine. La situation sera nettement moins mouvementée, mais Uranus demeure dans votre décan jusqu'en 2021 ; au positif, elle pourra vous aider à faire évoluer votre carrière.

Gémeaux

Il y a en vous des croyances et des certitudes qui ont fait long feu. Vous allez vous apercevoir, peu à peu, que vous pouvez en changer et y gagner en liberté. Plus une liberté de pensée que d'action, en tout cas pour le 1er décan qui est le seul concerné apparemment. Il se passe des choses en ce moment qui vous mettent la puce à l'oreille, vous ouvrez les yeux et vous vous demandez pourquoi vous êtes resté prisonnier de ces croyances pendant aussi longtemps.

Cancer

Né en juin, vous avez incontestablement un projet intéressant, mais ne précipitez rien, il a besoin de temps et du départ de Saturne pour se mettre en place. C'est une ouverture sur un autre domaine que celui que vous avez exploré ces dernières années et cela va vous en apprendre beaucoup sur les relations humaines et les lois qui les régissent. 3e décan, Uranus vous libèrera certainement d'une emprise, mais ce n'est pas du tout pour le moment ; soyez patient !

Lion

Il n'est pas exclu qu'une tuile vous tombe dessus, comme ça a été le cas ces derniers temps. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière fois que ça arrive. Cela ne concerne que le début du signe (23 au 27 juillet) et il sera normal que vous réagissiez mal ; mais évitez de faire ou dire quelque chose sous le coup de l'émotion et que vous regretteriez rapidement. L'arrivée de Mercure en Balance ce week-end devrait vous aider à mieux élaborer mentalement ce qui se passe.

Vierge

Après un début de journée un peu stressant, où vous vous ferez du mouron pour un détail, un changement de dernière minute, vous serez à fond dans le boulot. La Lune en Verseau vous engage à trouver votre bien-être de la journée dans l'accomplissement de vos tâche, habituelles ou inhabituelles peu importe. Cela concerne surtout le 1er décan, qui est en train peut-être, tout doucement, de changer de voie, ou de développer une nouvelle branche de son activité.

Balance

Votre créativité sera intense et vous n'aurez pas de concurrence dans ce domaine, mais il faut dire que vous ne laisserez personne marcher sur vos plates-bandes. Vous avez la niaque en ce moment (Mars en Verseau) et c'est décuplé aujourd'hui par la Lune en transit en Verseau. Vous vous plairez beaucoup aussi à faire quelque chose de nouveau, qui flattera votre sens artistique et qui, cela compte aussi, pourrait vous rapporter davantage.

Scorpion

Lune et Mars se rencontrent en Verseau et cela va vous procurer des émotions fortes, 1er décan. Attention à ne pas réagir de manière à vous saborder vous-même. C'est un peu la spécialité de beaucoup de Scorpion, qui correspondent à ce que la Tradition dit de vous, que vous êtes auto-destructeur. Mais, en général, vous ne faites pas cela au hasard, sauf aujourd'hui où vous pourriez monter sur vos grands chevaux et dire ou faire des choses que vous regretterez.

Sagittaire

Vous êtes de ceux qui profitent de la conjoncture un peu tendue de ce jeudi. Elle accélère tous vos processus intellectuels, vous voit hyper-actif, un peu trop même ! On aura du mal à suivre vos raisonnements, tellement vous serez rapide et en oublierez certaines étapes parce que vous passerez du raisonnement à l'intuition ! Si vous avez quelque chose à dire, à communiquer d'une manière ou d'une autre, une explication à avoir, c'est la bonne journée !

Capricorne

Lune et Mars font tomber la colère céleste sur le domaine de l'argent. Il se peut que vous ayez une somme à récupérer et que vous la vouliez tout de suite ! Vous qui êtes généralement si patient, vous n'attendrez pas une minute de plus... mais cela signifie peut-être que vous attendez cette somme depuis des lustres et que trop c'est trop, il faut vous manifester. Et si vous avez une affaire à traiter, vous vous montrerez particulièrement dur et exigeant.

Verseau

Ça se passe chez vous, 1er décan né autour des 20, 21, 22 janvier. La conjoncture pourrait faire du grabuge, créer des angoisses, ou vous mettre la pression. Difficile de dire s'il y a du positif dans tout ce pataquès, mais il se peut que dans certains cas vous soyez en plein changement personnel et que cela soit lié juste à un déménagement par exemple, mais avec d'importants changements à la clé, ce qui est toujours stressant. Et vous allez mettre du temps à vous adapter.

Poissons

Il se peut que votre activité ne vous plaise plus, natif de février, vous la trouvez monotone et parfois trop difficile. Vous allez avoir la possibilité de changer, d'évoluer, mais évidemment cela n'ira pas sans interrogations : que faire, où aller. Et vous n'aimez pas avoir à vous poser des questions. Pourtant, c'est ce à quoi vous invite le bon aspect que vous envoie Saturne ; il faut réfléchir à comment vous pourriez évoluer si vous voulez qu'Uranus (changement) s'active.