L'horoscope du 19 juillet 2019

publié le 19/07/2019 à 05:46

Bélier

1er décan, vous êtes encore dans les petits papiers de Mars, en revanche le retour de Mercure en Cancer va gêner le 3e décan, parce qu'il devra réfléchir et pas agir ! Le vrai Bélier fait passer l'action avant la réflexion, mais là, si vous êtes né autour des 13, 14 avril, Mercure va stationner en regard de votre Soleil et il faudra penser, dialoguer, écouter des conseils ou des explications en vue d'une décision que vous envisagez de prendre. Essayez de ne rien faire avant le 1er août.

Taureau

1er décan, vous serez sensible à la rétrogradation d'Uranus à partir de la semaine prochaine. Vous aurez jusqu'à début 2020 pour assimiler un changement, une expérience nouvelle et qui peut se révéler libératrice. Tout dépend de ce que vous expérimentez : selon votre thème cela peut aussi être quelque chose de difficile, de contraignant, qui va à l'encontre de votre nature et vous oblige à vous regarder de manière différente. Uranus peut vous inciter à changer l'un de vos schémas de vie.

Gémeaux

2ème décan, les bons influx de Mars indiquent que vous ne tiendrez pas en place jusqu'au 2 août. Plusieurs petits déplacements pourraient être au programme. Mais Mars peut aussi influencer votre manière de communiquer avec les autres et avec vos proches en particulier : ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas et ne parlez pas trop vite non plus. Ne faites pas de l'humour sur le dos de certaines personnes : évaluez d'abord leur degré de sensibilité.

Cancer

Vénus atteindra votre 3ème décan dans la soirée et, en harmonie avec Pluton, elle vous promet de l'érotisme, du plaisir, des moments un peu chauds-brûlants. Notamment si vous êtes né autour du 14 juillet ; mais Vénus est rapide, ce sera peut-être encore actif demain, mais plus après. Elle restera cependant dans votre décan jusqu'au 28 juillet, vous apportant douceur et harmonie avec celui ou celle que vous aimez. Mais un rentrée d'argent est aussi envisageable.

Lion

Né en juillet, Mercure vous quitte pour retourner en Cancer. Il semble que vous serez moins nerveux, que vous vous sentirez moins révolté contre le système. Il y a eu, rappelez-vous une longue station de Mercure au carré (dissonance) d'Uranus et cela a dû créer en vous un fort esprit de contradiction, une forme de révolte peut-être parce qu'on vous a imposé quelque chose. Maintenant, il a pu aussi y avoir un imprévu déstabilisant pour certains natifs.

Vierge

Vénus va être en rapport avec votre 3ème décan : que des bons moments à prévoir, surtout si vous avez des projets de vacances qui changent un peu de l'ordinaire. Vous allez sûrement pouvoir faire des découvertes, explorer des territoires inconnus et même faire des rencontres, vous trouvant des affinités avec ces personnes. Mais Vénus est rapide et rien ne garantit que ces agréables moments soient durables. En tout cas, il faut en profiter et ne penser à rien d'autre qu'à l'instant présent.

Balance

Né après le 13 octobre, Mercure rétrograde est en relation avec vous. Il y a probablement un souci avec un proche et une décision à prendre à son sujet. Il s'agit peut-être de trouver une école pour un enfant ou de vous poser des questions à propos d'un parent âgé. A moins que vous n'attendiez une réponse parce que vous avez eu un entretien avec un éventuel employeur ou que vous avez fait une évaluation de vos compétences. Patientez, Mercure sera directe le 1er août.

Scorpion

On continue à parler de Mars, parce que c'est votre planète et qu'elle est forte en ce moment. Essayez de ne pas être trop victime de votre sens du devoir. Vous ne voudrez faire ou décider que ce qui correspond à votre système de valeurs, mais il faut parfois en sortir pour trouver des idées, ou une manière d'agir qui n'imposera pas vos volontés ou votre vision. Vous estimerez en effet que ce que vous voulez est mieux ou plus approprié que ce que désirent les autres.

Sagittaire

Un chouia de frivolité ne vous nuira pas, au contraire 3e décan. Vous en avez plutôt besoin parce qu'on a beau dire, la frivolité peut être un facteur de détente, tout simplement parce que vous penserez à autre chose, vous laisserez votre esprit libre d'explorer ce que parfois vous méprisez : le monde des " people " ou d'autres sujets tout aussi futiles. Vous pouvez passer du grave au léger, sans pour autant renier ce que vous êtes et ce que vous aimez.

Capricorne

3e décan, Mercure revient face à vous et va y stationner quelques jours. Vous avez probablement une réponse à attendre ou à donner, et ce sera après le 1er août. Mercure redeviendra directe sur le 23ème degré du Cancer, correspondant à ceux qui sont nés autour du 14 janvier ; mais tout le décan pourrait sentir cette opposition et s'énerver de ne pas avoir de nouvelles et d'être obligé d'attendre qu'on se manifeste. Néanmoins, à terme, vous devriez être satisfait.

Verseau

Uranus va bientôt rétrograder, la semaine prochaine pour tout vous dire, et tous les remous intérieurs que vous avez vécus récemment vont pouvoir s'apaiser. Mais il ne faudra pas pour autant oublier la situation parce qu'Uranus reviendra aux mêmes positions qu'en ce moment en 2020 ; vous savez à présent ce qu'elle vous demande (1er décan, né fin janvier) : de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose et ouvrir une nouvelle page de votre histoire (professionnelle probablement).

Poissons

Ce soir la Lune sera chez vous, natif de février. Elle ne forme pas d'aspect aussi serez-vous simplement plus rêveur, plus sensible et plus intuitif que jamais. Surtout que nous sommes encore en période Cancer, un signe aussi intuitif et sensible que vous (signe d'Eau), ce qui accentue bien entendu ces qualités. 3e décan, Mercure revient provisoirement en bon aspect et cela peut indiquer que vous vous enrichissez d'une formation, d'un apprentissage ou d'un voyage.